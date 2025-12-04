Fortnite devrait proposer un nouveau mode FPS bientôt

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 05 décembre 2025 à 01h20
Fortnite s'apprête à bouleverser son expérience de jeu avec un tout nouveau mode à la première personne. Selon de récentes fuites, Epic Games préparerait une fusion ambitieuse entre les modes Rechargement, Battle Royale et Frénésie, promettant une action intense sur la carte Rechargement.
Fortnite devrait proposer un nouveau mode FPS bientôt
Fortnite prépare une mise à jour majeure qui pourrait bien redéfinir l'expérience de son célèbre battle royale. Après l'introduction de la perspective à la première personne via le mode Frénésie en décembre 2024, Epic Games semble prêt à passer à la vitesse supérieure. Une fuite crédible suggère l'arrivée imminente d'un mode FPS à grande échelle, bien plus ambitieux que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent.

Un mode hybride qui promet de tout changer

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Les informations proviennent du leaker réputé Wenso, qui affirme qu'Epic Games développe activement un mode de jeu unique. Contrairement à Frénésie, qui se concentre sur des combats tactiques sur de petites cartes, cette nouvelle expérience utiliserait la carte du mode Rechargé. Elle intégrerait également les armes et les gadgets de Frénésie, créant ainsi un mélange explosif entre l'action rapide de Rechargé et la précision tactique d'un FPS.
Cette fusion pourrait offrir un gameplay nerveux et stratégique, attirant à la fois les vétérans de Fortnite et les amateurs de jeux de tir à la première personne traditionnels.

Le mystère de la construction

Un détail intrigant de la fuite est la présence d'une étiquette « build free ». La signification exacte de cette mention reste floue. Cela pourrait simplement indiquer un mode sans construction, dans la lignée de Zéro Construction. Cependant, une autre interprétation, plus excitante, suggère que la construction pourrait être présente, mais peut-être sous une forme modifiée ou sans coût en matériaux. L'intégration de la mécanique de construction emblématique de Fortnite dans une perspective à la première personne serait une véritable prouesse et offrirait une proposition de jeu totalement inédite sur le marché.

Quelle date de sortie pour ce nouveau mode ?

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Pour l'instant, aucune date de sortie officielle n'a été communiquée. Cependant, la communauté spécule sur une arrivée potentielle lors de l'événement annuel de fin d'année. Epic Games a l'habitude de lancer des contenus majeurs et des modes de jeu à durée limitée pendant cette période festive, ce qui en ferait le moment idéal pour surprendre les joueurs.

En attendant, les joueurs peuvent se réjouir du retour du Bus de combat, tandis que la date de fin de la saison 1 du Chapitre 7 est, elle, déjà connue.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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