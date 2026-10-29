Fortnite : Quand et à quelle heure commence la saison Chasse aux trésors du Chapitre 7 ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 29 octobre 2026 à 18h00
La nouvelle saison de Fortnite est sur le point de commencer. Mais quand et à quelle heure sera lancée la saison spéciale Chasse aux trésors sur le thème des pirates, qui viendra clore ce Chapitre 7 ?
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Fortnite : Quand et à quelle heure commence la saison Chasse aux trésors du Chapitre 7 ?

Le chapitre actuel de Fortnite va continuer à avancer, et même se conclure avec une nouvelle saison, marquée par l'arrivée des pirates, avec une saison thématique spéciale nommée Chasse aux trésors. L'an dernier, la thématique était centrée sur les Simpson, mais cette fois-ci, l'océan est à l'honneur avec de belles collaborations au programme. Quoi qu'il en soit, cette mise à jour est toute proche, et avec sa sortie imminente, certains se demandent à quelle heure va être lancée la saison Chasse aux trésors de Fortnite.

Quand commence la saison Chasse aux trésors de Fortnite ?

Comme vous devez le savoir, Epic Games aime faire monter la pression en ne divulguant pas ou peu d'informations concernant la nouvelle saison et sa sortie en temps normal. Pour cette transition, les choses sont assez classiques puisque nous ne devrions pas avoir d'événement spécial avec des pirates avant que la saison thématique ne commence. Tout se passera par le biais d'une mise à jour.

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De fait, le rendez-vous est donné dès le dimanche 1er novembre 2026, en fin de matinée. Cette date est connue depuis le lancement de la saison précédente, étant donné qu'Epic Games indique toujours la durée de ses saisons. Pour la première fois depuis un certain temps, une saison sera lancé un dimanche, ce qui permettra à de nombreux joueurs de la découvrir très rapidement.

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À quelle heure commence la saison Chasse aux trésors de Fortnite ?

Concernant l'heure de sortie de la saison Chasse aux trésors de Fortnite, Epic Games n'a pas encore communiqué officiellement, mais il est facile de faire des suppositions, tant le studio fonctionne toujours de la même manière.

En sachant que les mises à jour sont très souvent déployées tôt le matin, nous devrions avoir une maintenant des serveurs à partir de 7h-8h, avant que les équipes ne travaillent pour qu'elles puissent être installée par toutes et tous. Pour ce qui est du retour des serveurs, il ne faut pas l'attendre avant la fin de matinée, voire le tout début d'après-midi, si tout se passe bien, aux alentours de 12h ou 13h.

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Notez que l'article sera mis à jour (sur la date et l'heure) si Epic Games partage des informations plus précises.

Côté nouveautés, nous aurons le droit à une nouvelle carte basée sur la piraterie, des navires grandioses, des skins à l'effigie des personnages les plus connus de One Piece, ou encore d'autres références directement sur la carte. Un passe de combat dédié sera lancé, avec de belles récompenses, et la saison Chasse aux trésors ne devrait durer qu'un mois environ, avant de laisser place au Chapitre 8.

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Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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