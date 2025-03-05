Fortnite : Deux nouveaux skins gratuits à remporter (Noura et Anouar)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 mars 2025 à 15h03
Epic Games propose aux joueurs de Fortnite de récupérer, gratuitement, deux tenues, Noura et Anouar, grâce à une nouvelle coupe. Nous vous expliquons comment obtenir tous les skins gratuitement.
Fortnite : Deux nouveaux skins gratuits à remporter (Noura et Anouar)
Depuis plusieurs années, les joueurs de Fortnite peuvent de temps à autre récupérer des skins, parfois exclusifs, grâce à de bonnes performances dans des tournois spéciaux. Cela a notamment été le cas avec les séries de skins Marvel ou DC Comics. Des personnes réelles ont également fait leur apparition, à l'image de Bruno Mars et d'Anderson .Paak. Mais en ce mois mars 2025, c'est le retour de la Fête des lanternes et donc de quelques festivités en jeu, l'occasion pour les joueurs de tenter de récupérer gratuitement deux tenues dans Fortnite, celles de Noura et Anouar

Comment obtenir les skins Noura et Anouar dans Fortnite ?

Si vous souhaitez ajouter ces nouvelles tenues dans votre inventaire, et les accessoires qui vont avec, deux conditions sont à remplir. La première est de participer et performer lors la Coupe Fête des lanterne. En effet, vous allez devoir participer cette Coupe laquelle a lieu le samedi 8 mars 2025 qui se joue uniquement en solo en mode Battle Royale. Vous aurez une chance d'obtenir la tenue Noura et la tenue Anouar, mais ce n'est pas tout, puisque les accessoires de dos Lanterne lunaire et Lames du croissant seront aussi offerts, si vous faites partie des meilleurs joueurs.

En Europe, le pack contenant tous ces cosmétiques est réservé aux 2 000 meilleurs joueurs, de quoi laisser de la place à de nombreuses personnes bien qu'il faudra tout de même être performant.

coupe-lanterne-skin-noura-anouar
Qui plus est, pour être éligible à l'offre, il faut avoir activé l'A2F sur votre compte Epic Games et avoir un niveau de compte supérieur ou égal à 50. Vous pouvez trouver toutes les règles du tournoi sur le site officiel. Epic Games indique que si vous faites partie des gagnants, la récompense peut prendre plusieurs jours avant d'arriver sur votre compte.

Si vous n'arrivez pas à obtenir les skins de Noura et Anouar lors de la Coupe Fête des lanternes dans Fortnite, Epic Games précise que tous ces objets seront disponibles dans la boutique, avec différents accessoires.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

L'arrivée de Taylor Swift dans Fortnite semble enfin se préciser
Fortnite 09 juillet 2026

L'arrivée de Taylor Swift dans Fortnite semble enfin se préciser

Les rumeurs d'une collaboration entre Taylor Swift et Fortnite enflamment à nouveau la toile. Alors que le mode Festival accueille les plus grandes stars de la pop, l'arrivée de la chanteuse emblématique semble plus logique que jamais.
La fin des leaks pour Fortnite ? Une taupe a été demasquée
Fortnite 07 juillet 2026

La fin des leaks pour Fortnite ? Une taupe a été demasquée

Epic Games vient de clore un chapitre judiciaire important. L'éditeur de Fortnite a trouvé un accord avec un ancien producteur accusé d'avoir divulgué des collaborations majeures sous un pseudonyme. Une affaire qui illustre la lutte acharnée des studios contre les fuites d'informations.
Fortnite devrait accueillir une nouvelle collaboration XXL avec DC Comics
Fortnite 01 juillet 2026

Fortnite devrait accueillir une nouvelle collaboration XXL avec DC Comics

Une nouvelle fuite vient de dévoiler une collaboration estivale inédite entre Fortnite et DC Comics. Au programme, des tenues de bain pour Batman et Harley Quinn, un nouveau compagnon canin et des véhicules emblématiques qui risquent de bouleverser le jeu.

commentaires (4)

Avatar
Pikakap (invité) Le 11/03/2025 à 07:38

Kshgfgk

Avatar
Elmedingj (invité) Le 08/03/2025 à 16:15

Je le ve

Avatar
LOULOUGAME80 (invité) Le 08/03/2025 à 08:31

Trop bien
Vraiment

Avatar
Uneballepasdeuxl (invité) Le 05/03/2025 à 18:36

J'ai bcp d'heure de jeux sur Fortnite pleins de mis a jour je me suis pas arrêté une mini saison vraiment super jeux