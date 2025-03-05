Fortnite : Deux nouveaux skins gratuits à remporter (Noura et Anouar)

Epic Games propose aux joueurs de Fortnite de récupérer, gratuitement, deux tenues, Noura et Anouar, grâce à une nouvelle coupe. Nous vous expliquons comment obtenir tous les skins gratuitement.
Depuis plusieurs années, les joueurs de Fortnite
peuvent de temps à autre récupérer des skins, parfois exclusifs, grâce à de bonnes performances dans des tournois spéciaux. Cela a notamment été le cas avec les séries de skins Marvel ou DC Comics. Des personnes réelles ont également fait leur apparition, à l'image de Bruno Mars et d'Anderson .Paak. Mais en ce mois mars 2025, c'est le retour de la Fête des lanternes et donc de quelques festivités en jeu, l'occasion pour les joueurs de tenter de récupérer gratuitement deux tenues dans Fortnite, celles de Noura et Anouar
.
Comment obtenir les skins Noura et Anouar dans Fortnite ?
Si vous souhaitez ajouter ces nouvelles tenues dans votre inventaire, et les accessoires qui vont avec, deux conditions sont à remplir. La première est de participer et performer lors la Coupe Fête des lanterne
. En effet, vous allez devoir participer cette Coupe
laquelle a lieu le samedi 8 mars 2025 qui se joue uniquement en solo en mode Battle Royale. Vous aurez une chance d'obtenir la tenue Noura et la tenue Anouar,
mais ce n'est pas tout, puisque les accessoires de dos Lanterne lunaire et Lames du croissant seront aussi offerts
, si vous faites partie des meilleurs joueurs.
En Europe, le pack contenant tous ces cosmétiques est réservé aux 2 000 meilleurs joueurs
, de quoi laisser de la place à de nombreuses personnes bien qu'il faudra tout de même être performant.
Qui plus est, pour être éligible à l'offre, il faut avoir activé l'A2F sur votre compte Epic Games
et avoir un niveau de compte supérieur ou égal à 50. Vous pouvez trouver toutes les règles du tournoi sur le site officiel
. Epic Games indique que si vous faites partie des gagnants, la récompense peut prendre plusieurs jours avant d'arriver sur votre compte.
Si vous n'arrivez pas à obtenir les skins de Noura et Anouar lors de la Coupe Fête des lanternes dans Fortnite
, Epic Games précise que tous ces objets seront disponibles dans la boutique, avec différents accessoires.
commentaires (4)
Kshgfgk
Je le ve
Trop bien
Vraiment
J'ai bcp d'heure de jeux sur Fortnite pleins de mis a jour je me suis pas arrêté une mini saison vraiment super jeux