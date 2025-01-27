Fortnite : Des buffs et nerfs majeurs pour les armes pour cette saison 1

Epic Games vient de déployer un correctif qui revoit la puissance de certaines armes de Fortnite, notamment pour un meilleur équilibre.
Il est toujours dur de garder un bon équilibre entre toutes les armes à feu dans un FPS, mais jusqu'à maintenant, Epic Games a toujours réussi à le faire dans Fortnite
. Cependant, il est parfois nécessaire d'apporter un changement majeur en cours de saison, en fonction des divers ajouts. C'est le cas en cette fin de mois de janvier, avec l'ajout d'un correctif qui a introduit des changements significatifs, notamment pour accompagner l'événement Godzilla.
Un ajustement dans le méta des armes
Avec le correctif du 24 janvier, Epic Games a non seulement augmenté le taux d'apparition de Godzilla à 100 % pour des affrontements garantis dans chaque partie, mais a également rééquilibré de nombreuses armes pour améliorer l'expérience des joueurs
. Voici les détails des buffs et nerfs appliqués aux armes :
- Typhoon Blade (nerfé)
- Dégâts sur les joueurs : 30 → 28
- Dégâts sur l'environnement : 50 → 44
- Holo Twister AR (nerfé)
- Taux de tir réduit de 6 %
- Temps de rechargement augmenté de 4 %
- Oni Shotgun (boosté)
- Taux de tir augmenté de 8 %
- Twinfire Auto Shotgun (boosté)
-
- Temps de rechargement réduit de 4 %
- Veiled Precision SMG (boosté)
- Temps de rechargement réduit de 4,5 %
- Fury Assault Rifle (boosté)
- Temps de rechargement réduit de 1,8 %
Une nouvelle dynamique pour les joueurs
Ces changements visent à équilibrer le méta en réduisant la puissance de certaines armes dominantes, comme la Typhoon Blade et la Holo Twister AR, tout en rendant d'autres armes plus viables, notamment les shotguns et SMG. Les joueurs peuvent ainsi s'adapter à ces ajustements et exploiter des armes jusque-là sous-estimées, augmentant les possibilités sur le champ de bataille
.
En parallèle, comme nous vous le disions, Epic Games a modifié l'événement Godzilla en augmentant son taux d'apparition à 100 %, garantissant un combat épique dans chaque partie. Ces ajustements permettent aux joueurs de mieux se préparer pour affronter ce Kaijū tout en découvrant un gameplay rafraîchi. King Kong fait également une apparition dans Fortnite
, mais son rôle reste à définir. Nous en saurons plus à mesure que nous avançons dans cette saison 1 du chapitre 6.
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