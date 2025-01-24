Fortnite : King Kong, où le trouver dans Fortnite (saison 1 chapitre 6)

King Kong, le singe géant, est arrivé dans Fortnite. Il est possible de l'apercevoir brièvement dans le battle royale, et nous vous disons tout.
Après Godzilla
, qui est devenu un protagoniste à part entière de Fortnite
depuis quelques jours, c'est au tour de King Kong, le roi des primates, de faire une apparition dans Fortnite
, avec un rôle qui n'est pas encore très clair.
Où trouver King Kong dans Fortnite ?
À l'heure où ces lignes sont écrites, King Kong n'est pas assuré d'apparaître dans Fortnite
. Celui-ci a une chance de débarquer sur l'île au tout début d'une partie, lorsque celle-ci verra apparaître Godzilla plus tard. Ainsi, il n'est pas possible de savoir à l'avance si King Kong sera présent. Toutefois, vous allez très vite le savoir, étant donné que King Kong apparaît uniquement durant les premières secondes de la partie
.
En effet, dès lors que vous serez dans le bus de combat, un portail arrivera dans le ciel et verra en sortir King Kong
. S'il ne se passe rien, c'est que le singe géant ne sera pas présent dans cette partie.
Actuellement, ses chances d'apparaître dans Fortnite seraient d'environ 25 %
.
Que fait King Kong dans Fortnite ?
Pour le moment, King Kong, qui est visible de loin, très loin, ne fait pas grand-chose
. Il arrive, regarde, crie, se frappe le torse et repart dans son portail. Tout cela dure quelques secondes, pas plus.
Nul doute que son rôle évoluera ces prochains jours, avec en point d'orgue un potentiel combat final contre Godzilla.
Peut-on devenir King Kong ?
Encore une fois, compte tenu du temps de présence de King Kong, il est actuellement impossible de se transformer en King Kong
. Contrairement à Godzilla où les joueurs ont une chance de le devenir en traversant un portail.
Il est possible que la donne change dans les jours à venir, et que les joueurs puissent, d'une manière ou d'une autre, devenir King Kong dans Fortnite
. Dans tous les cas, si des changements majeurs sont implantés, cet article sera mis à jour au plus vite.
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