Fortnite : Défis Delta One, tous les défis

Liste des défis Delta One dans Fortnite

Obtenir trois plaques de la CGU Vous retrouverez un guide dédié ici.

S'accroupir derrière une barrière Vous retrouverez un guide dédié ici.

Infliger des dégâts à un adversaire avec une attaque de mêlée

Infliger des dégâts à un adversaire avec un fusil à pompe

Obtenir les objets de collection du thrashball Vous retrouverez un guide dédié ici.



Marcus Fenix

Kait Diaz (et son style orange hivernal)

Accessoire de dos Résonateur sonique

Accessoire de dos Pendentif de Reyna

(vendu avec la tenue Kait Diaz) Pioche Masse de Briseur

Pioche Marteau Thumper

Pioche Fendoir de Boucher

Planeur Skiff

La saison 1 du chapitre 3 deest à peine lancée que les collaborations sont déjà là. Pour cette première du nouveau chapitre, et probablement la dernière de l'année 2021, nous avons le droit à un partenariat avec, avec leur tenue et quelques accessoires. Ces derniers ne sont malheureusement disponibles que dans la boutique du jeu, mais un aérosol (incroyable, mais vrai) peut être débloqué gratuitement en réalisant 5 défis, certains étant plus faciles que d'autres.Ces cinq défis sont réalisables jusqu'au vendredi 17 décembre, après quoi il ne sera plus possible d'y prendre part de débloquer l'et de l'XP bonus.Pour ce qui est des skins, vous pourrez donc acheter les éléments suivants dans la boutique, dès ce 10 décembre :