S'accroupir derrière une barrière, défis Delta One

Où s'accroupir derrière une barrière ?

Le chapitre 3 devient à peine de donner son coup d'envoi, qu'une collaboration est déjà disponible. Celle-ci met en avantet certains de ses personnages, disponibles en tant que tenue dans la boutique du jeu. Cependant, afin de célébrer ce partenariat, une série de quêtes, nommée, est disponible pendant une semaine (du 9 au 17 décembre), afin que les joueurs aient quelque chose à faire, mais surtout puissent repartir avec un aérosol (et de l'XP). L'un desle deuxième pour être exact, vous demandera de vousContrairement au défi précédent, l'opération ne sera à effectuer une fois, ce qui reste une bonne nouvelle puisque les emplacements sont moins nombreux. Nous recensonsà travers la nouvelle île de Fortnite, dont trois dans la partie nord de la carte, endroit qui peut donc être privilégié, même si les autres joueurs devraient, de ce fait, être plus nombreux.Une fois face à ces(voir plus bas pour la carte), vous n'avez qu'à appuyer sur la touche pour vous accroupir. Le défi devrait normalement être validé dans la foulée. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que vous êtes assez proche pour que votre action soit prise en compte.Vous pouvez retrouver l'Vous pouvez retrouver tous les défis Delta One, et de plus amples informations sur la collaboration, dans ce guide dédié