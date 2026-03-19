Fortnite : Comment commencer une rivalité sur un écran de rivalité ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 mars 2026 à 16h22
Les rivalités sont au centre de la nouvelle saison de Fortnite. Un défi vous demandera de commencer une rivalité via un écran de rivalité. Voici comment il faut faire.
Fortnite : Comment commencer une rivalité sur un écran de rivalité ?
Epic Games a lancé la saison 2 du chapitre 7 de Fortnite ce 19 mars, après une maintenance qui aura duré toute la matinée. Comme toujours, les joueurs peuvent découvrir une multitude de nouveautés, notamment faire allégeance à l'un des camps, la Fondation ou le Roi des glaces, dès le premier lancement. Et ce choix aura comme impact de savoir quel joueur vous seriez susceptible d'affronter en priorité sur le champ de bataille, puisque vous devrez vous battre pour votre camp, en éliminant les joueurs du camp adverse. Et pour introduire la communauté à cet affrontement permanent qui durera tout au long de la saison 2 de Fortnite, un défi vous demanderez de commencer une rivalité sur un écran de rivalité.

Comment commencer une rivalité sur un écran de rivalité dans Fortnite ?

En réalité, ce défi initiateur, qui permet de prendre en main la nouvelle mécanique phare au cœur des parties de Fortnite, est relativement simple. Une fois que vous aurez effectué votre première élimination de rival, vous devrez déclencher une nouvelle rivalité via un écran, que nous trouvons à de nombreux endroits sur la carte du battle royale.

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Les écrans de rivalités sont affichés sur la carte lorsque vous êtes proches d'eux.

Ces écrans sont matérialisés par deux épées qui s'entrecroisent (voir image ci-dessus). Ouvrez votre carte et dirigez-vous dans l'un de ces lieux pour interagir avec l'écran. Vous n'aurez plus qu'à lancer une nouvelle rivalité. Un autre joueur sera affiché et vous devrez aller l'éliminer pour marquer des points, dans le but de récupérer une nouvelle monnaie, mais aussi de faire progresser votre camp dans cette lutte acharnée qui durera ces trois prochains mois, jusqu'à la fin de la saison 2 du chapitre 7.

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Enfin, sachez que ces rivalités ne doivent pas être laissées de côté. Cela vous permet de faire progresser votre camp donc, mais aussi de récupérer quelques bonus en cours de partie (armes, XP, objets...) toujours via cet écran, en dépensant la monnaie gagnée, que nous avons évoqué plus haut.

Si vous avez des soucis concernant une quête de la saison 2 du Chapitre 7 de Fortnite, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans l'espace dédié aux commentaires, pour que nous puissions vous aider.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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