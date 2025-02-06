Fortnite Club pourrait apporter de gros changements à son abonnement

Disponible depuis quatre ans environ, l'abonnement payant de Fortnite pourrait bientôt évoluer avec plus de contenu pour les joueurs.
Epic Games cherche continuellement à améliorer son battle royale, dans tous les domaines. Plus de cosmétiques, plus de possibilités dans les modes de jeu, un gameplay plus riche... Tous les aspects de Fortnite
sont touchés. L'abonnement payant pourrait aussi être amélioré prochainement.
Après une amélioration significative avec le lancement du chapitre 6, Epic Games semble prêt à encore enrichir l'abonnement Fortnite Club
. Une récente enquête envoyée aux joueurs suggère plusieurs nouvelles fonctionnalités potentielles, qui pourraient rendre cette offre encore plus attractive.
Des réductions et des V-Bucks supplémentaires à l'étude
Actuellement, Fortnite Club fonctionne sur un abonnement mensuel unique, mais Epic Games envisage de proposer des réductions pour les abonnements multi-mois. Cela permettrait aux joueurs de s'engager sur une plus longue période tout en bénéficiant d'un tarif plus avantageux
. De plus, la possibilité d'obtenir plus de V-Bucks ou des cosmétiques supplémentaires dans le cadre de l'abonnement a également été évoquée.
Les nouvelles fonctionnalités envisagées pour Fortnite Club
Voici quelques améliorations potentielles repérées dans l'enquête d'Epic Games :
- Accès temporaire à certaines émotes pendant l'abonnement
- Possibilité de récupérer d'anciens skins Fortnite Club
- Gains de niveaux supplémentaires pour le passe de combat chaque mois
- Avantages dans d'autres jeux Epic Games
- Quêtes exclusives pour les abonnés Club
- Éléments de personnalisation du profil
Avec la récente refonte de Fortnite Club qui inclut désormais tous les passes du jeu, cette évolution semble logique
. Epic Games pourrait chercher à renforcer l'exclusivité et la valeur de cet abonnement pour fidéliser encore plus de joueurs. Mais aussi continuer à engranger de l'argent et donc de soutenir le battle royale encore plus longtemps. Quoi qu'il en soit, le studio étudie toutes les possibilités. Une bonne nouvelle en sachant qu'une fonctionnalité très attendue vient d'être repoussée
.
commentaire (1)
Ses une bonne idée