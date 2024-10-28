Fortnite change encore ses Passes de combat, excellente nouvelle pour les joueurs

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 28 octobre 2024 à 17h45
Une nouvelle modification des Passes de combat de Fortnite vient d'être dévoilée, et fera plaisir à toute la communauté.
Fortnite change encore ses Passes de combat, excellente nouvelle pour les joueurs
Alors que dans quelques jours, les joueurs accueilleront Fortnite OG version chapitre 2, la communauté va également profiter, ces prochaines semaines, d'un changement important appliqué à tous les Passes de combat. Celui-ci devrait être bien accueilli par les joueurs, puisqu'il favorise l'obtention des récompenses.

Nouvelle progression des Passes

Fortnite s'apprête à révolutionner son système de progression pour s'adapter aux nouvelles expériences en cours de développement, notamment avec LEGO Fortnite, Rocket Racing, et Fortnite Festival. À partir du 1er décembre, tous les Passes progresseront grâce à l'EXP gagnée dans toutes les expériences Fortnite, ouvrant ainsi la voie à une expérience plus fluide et unifiée.

Actuellement, seul le Passe de combat du mode Battle Royale progresse en recevant de l'EXP dans toutes les expériences. Ce système sera étendu au Passe Musique dès le 2 novembre, avec le lancement de la saison 6 de Fortnite Festival et de la nouvelle saison de Battle Royale. Le Passe LEGO Aventure ténébrique, quant à lui, bénéficiera de cette nouvelle progression universelle à partir du 1er décembre.

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Simplification des Passes 

Pour unifier l'expérience des joueurs, tous les Passes Musique et LEGO créés après le 1er décembre seront constitués d'une seule voie avec des récompenses gratuites et payantes. Gagnez de l'EXP, progressez dans les paliers, et débloquez les récompenses des pages activées sans ordre particulier, comme pour le Passe de combat.

D'autres simplifications seront introduites : les devises de progression actuelles, comme les étoiles de combat, seront retirées. Les récompenses de chaque Passe se débloqueront simplement en gagnant de l'EXP. Une nouvelle fonctionnalité sera également ajoutée ces prochaines semaines : la possibilité d'acheter directement les récompenses dans le Passe de combat.
Corentin Rimbert

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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