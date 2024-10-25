Fortnite OG de retour, c'est confirmé

Après le succès de la première version de Fortnite OG l'an dernier, Epic Games vient de confirmer que les joueurs pourront en profiter d'ici quelques jours.
Il y a un peu moins d'un an, Epic Games réservait une belle surprise aux joueurs, puisque ce n'est pas la saison 5 qui avait été lancée, mais bel et bien le chapitre 1 qui faisait son retour par le biais de Fortnite OG
. Durant un mois, les joueurs ont pu apprécier le contenu de l'époque, apportant une part de nostalgie aux millions de joueurs qui ont rejoué à Fortnite.
Le succès était tel qu'il a permis au battle royale de battre plusieurs records. Évidemment, comme les rumeurs le sous-entendaient, Fortnite OG va faire son retour, plus ou moins à la même période
.
Fortnite OG chapitre 2 confirmé
Epic Games aime teaser son contenu, pour faire monter la température. C'est ce que le studio a fait ce 25 octobre
, alors que Call of Duty: Black Ops 6
vient de sortir. Avec une série de tweets, nous avons très vite compris que cela témoignait de l'arrivée prochaine de Fortnite OG chapitre 2
, comme vous pouvez le voir ci-dessous.
Le chapitre 2 est sorti à la fin de l'année 2019, après un trou noir de plusieurs heures, ce qui avait implanté un vent de panique au sein de la communauté. Tout est rentré dans l'ordre en découvrant de nombreuses fonctionnalités par la suite, comme la pêche. Si le chapitre 1 reste très apprécié des joueurs, en étant la période la plus populaire de Fortnite, le chapitre 2 a également conquis le cœur des joueurs, tout du moins d'une partie.Nous devrions connaître plus de détails quant à ce Fortnite OG chapitre 2 d'ici quelques jours
. Sa sortie est normalement programmée pour le 2 novembre, après une maintenance qui devrait être encore plus longue que d'habitude. Comptez sur nous pour vous relayer toutes les informations relatives à cette nouvelle saison de Fortnite.
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