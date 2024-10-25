Fortnite OG de retour, c'est confirmé

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 octobre 2024 à 16h55
Après le succès de la première version de Fortnite OG l'an dernier, Epic Games vient de confirmer que les joueurs pourront en profiter d'ici quelques jours.
Fortnite OG de retour, c'est confirmé
Il y a un peu moins d'un an, Epic Games réservait une belle surprise aux joueurs, puisque ce n'est pas la saison 5 qui avait été lancée, mais bel et bien le chapitre 1 qui faisait son retour par le biais de Fortnite OG. Durant un mois, les joueurs ont pu apprécier le contenu de l'époque, apportant une part de nostalgie aux millions de joueurs qui ont rejoué à Fortnite.

Le succès était tel qu'il a permis au battle royale de battre plusieurs records. Évidemment, comme les rumeurs le sous-entendaient, Fortnite OG va faire son retour, plus ou moins à la même période.

Fortnite OG chapitre 2 confirmé

Epic Games aime teaser son contenu, pour faire monter la température. C'est ce que le studio a fait ce 25 octobre, alors que Call of Duty: Black Ops 6 vient de sortir. Avec une série de tweets, nous avons très vite compris que cela témoignait de l'arrivée prochaine de Fortnite OG chapitre 2, comme vous pouvez le voir ci-dessous.
Le chapitre 2 est sorti à la fin de l'année 2019, après un trou noir de plusieurs heures, ce qui avait implanté un vent de panique au sein de la communauté. Tout est rentré dans l'ordre en découvrant de nombreuses fonctionnalités par la suite, comme la pêche. Si le chapitre 1 reste très apprécié des joueurs, en étant la période la plus populaire de Fortnite, le chapitre 2 a également conquis le cœur des joueurs, tout du moins d'une partie.

Nous devrions connaître plus de détails quant à ce Fortnite OG chapitre 2 d'ici quelques jours. Sa sortie est normalement programmée pour le 2 novembre, après une maintenance qui devrait être encore plus longue que d'habitude. Comptez sur nous pour vous relayer toutes les informations relatives à cette nouvelle saison de Fortnite.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Epic Games (Fortnite) tente de remplacer Discord avec sa nouvelle fonctionnalité
Fortnite 04 septembre 2026

Epic Games (Fortnite) tente de remplacer Discord avec sa nouvelle fonctionnalité

Epic Games déploie Epic Parties, une nouvelle fonctionnalité de chat vocal multiplateforme permettant aux joueurs de communiquer à travers Fortnite, l'Epic Games Store et les applications mobiles. Une offensive majeure pour unifier son écosystème et concurrencer directement des géants comme Discord.
Fortnite : Une figurine ultra réaliste de Jonesy arrive, mais va coûter très cher
Fortnite 02 septembre 2026

Fortnite : Une figurine ultra réaliste de Jonesy arrive, mais va coûter très cher

Epic Games et Hot Toys annoncent une sortie inédite pour Fortnite prévue en 2027. Ce nouveau produit dérivé très haut de gamme affiche un prix de 350 euros. Une somme conséquente qui s'explique par la rareté et le niveau de détail de cette pièce.
Fortnite Prop Hunt codes maps : Les meilleures cartes (Septembre 2026)
Fortnite 30 août 2026

Fortnite Prop Hunt codes maps : Les meilleures cartes (Septembre 2026)

Retrouvez une liste non exhaustive des meilleures cartes Prop Hunt de Fortnite, avec les codes pour, vous aussi, y jouer.

commentaire (0)