Fortnite : Patch notes du 18 septembre (v37.30), Megazord mythique, nouvelle arme et mode avec chat de proximité

La mise à jour v37.30 de Fortnite arrive ce jeudi 18 septembre avec une avalanche de nouveautés, dont un Megazord mythique, une nouvelle arme et un mode inédit.
Prévue initialement pour ce mercredi, la mise à jour v37.30 de Fortnite a été reportée par Epic Games pour finalement sortir ce 18 septembre dans la matinée
. Et si le studio n'a pas partagé de patch notes, et ne le fera probablement pas, il est possible d'avoir un bel aperçu de ce qui attend les joueurs grâce aux dataminers qui ont fouillé finement les fichiers du jeu.
Tout savoir de la mise à jour v37.30 du 18 septembre
Le Megazord mythique débarque
Sans surprise, le Megazord mythique débarque dans Fortnite
. Un joueur pourra se transformer en ce robot géant et déchaîner sa puissance sur ses ennemis, à l'instar de ce qui était faisable avec Superman, ou encore le destroyer stellaire lors de la saison Star Wars. Cette fonctionnalité promet des affrontements spectaculaires en cours de partie
, rendant les affrontements encore plus intenses, d'autant plus que des changements sur la tempête ont eu lieu
. De nouveaux skins seront aussi à débloquer.
Une nouvelle arme
Autre ajout marquant, le Blade Blaster
. Inspiré de Power Rangers, ce pistolet énergétique propose un tir rapide en rafale ou des décharges puissantes lorsqu'il est chargé. Son côté polyvalent devrait enrichir le loot pool et séduire les joueurs en quête d'efficacité.
Un nouveau mode avec chat de proximité
Baptisé Party Crashers en anglais
, ce mode inédit introduit enfin le chat de proximité dans Fortnite, permettant aux joueurs de communiquer en fonction de leur position. Accessible dès jeudi pour les créateurs, il sera ouvert à l'ensemble de la communauté le vendredi 19 septembre. De quoi découvrir le jeu sous une autre forme, et créer des moments originaux.
Cosmétiques et contenus additionnels
La mise à jour intègre également une série de nouveaux cosmétiques. Parmi eux, un skin de Lord Zedd et des chaussures de Sonic devraient attirer l'attention
. Les dataminers ont aussi trouvé quelques nouveaux indices pour Fortnite Cauchemars, notamment un médaillon lié à Jason Voorhees
, signe que le célèbre tueur va débarquer dans le battle royale pour Halloween.
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