Fortnite : Après Godzilla, un autre monstre géant du cinéma arrive pour le chapitre 6

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 29 novembre 2024 à 18h35
L'un des crossovers les plus mythiques du cinéma va arriver dans Fortnite. Pour le chapitre 6, Godzilla sera de la partie, et un autre monstre devrait le rejoindre.
Fortnite : Après Godzilla, un autre monstre géant du cinéma arrive pour le chapitre 6
Le chapitre 6 de Fortnite n'arrive que ce 1er décembre, mais les premières informations sont déjà là, puisque Epic Games a d'ores et déjà publié la bande-annonce de gameplay de cette nouvelle étape importante pour le battle royale. Nous pouvons avoir quelques confirmations sur les récents leaks, dont la présence du kaijū, Godzilla. 

Toutefois, une autre rumeur annonce l'arrivée d'un autre monstre, tout aussi emblématique, si ce n'est plus, dans Fortnite pour ce chapitre 6.

King Kong arrive aussi dans Fortnite

En effet, comme l'avançaient plusieurs dataminers, et confirmé par la source la plus fiable du milieu, ShiinaBR, King Kong va bien débarquer dans Fortnite, en même temps (ou presque) que Godzilla.
Les deux monstres, qui se sont souvent affrontés au cinéma ces dernières années, et qui ont été à la tête de plusieurs films depuis dix ans, dont le dernier Godzilla x Kong: Le Nouvel Empire est sorti en 2024, feront leur arrivée dans Fortnite. Après avoir séduit dans Call of Duty Warzone, c'est un autre battle royale qui va les accueillir.

Miniature vidéo

Les informations sont pour le moment minces, et nous ne savons pas ce que vont apporter les deux entités dans Fortnite. Un événement, de simples skins ? Réponse au plus tôt le 1er décembre, date à laquelle le chapitre 6 va débuter. Rappelons d'ailleurs que l'événement Fortnite Remix : la conclusion aura lieu le 30 novembre. Retrouvez aussi l'heure de lancement du chapitre 6.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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