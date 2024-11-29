Fortnite : Après Godzilla, un autre monstre géant du cinéma arrive pour le chapitre 6

L'un des crossovers les plus mythiques du cinéma va arriver dans Fortnite. Pour le chapitre 6, Godzilla sera de la partie, et un autre monstre devrait le rejoindre.
Le chapitre 6 de Fortnite
n'arrive que ce 1er
décembre, mais les premières informations sont déjà là, puisque Epic Games a d'ores et déjà publié la bande-annonce de gameplay de cette nouvelle étape importante pour le battle royale. Nous pouvons avoir quelques confirmations sur les récents leaks, dont la présence du kaijū, Godzilla.
Toutefois, une autre rumeur annonce l'arrivée d'un autre monstre, tout aussi emblématique, si ce n'est plus, dans Fortnite pour ce chapitre 6
.
King Kong arrive aussi dans Fortnite
En effet, comme l'avançaient plusieurs dataminers, et confirmé par la source la plus fiable du milieu, ShiinaBR, King Kong va bien débarquer dans Fortnite
, en même temps (ou presque) que Godzilla.
Les deux monstres, qui se sont souvent affrontés au cinéma ces dernières années, et qui ont été à la tête de plusieurs films depuis dix ans, dont le dernier Godzilla x Kong: Le Nouvel Empire est sorti en 2024, feront leur arrivée dans Fortnite
. Après avoir séduit dans Call of Duty Warzone
, c'est un autre battle royale qui va les accueillir.
Les informations sont pour le moment minces, et nous ne savons pas ce que vont apporter les deux entités dans Fortnite
. Un événement, de simples skins ? Réponse au plus tôt le 1er
décembre, date à laquelle le chapitre 6 va débuter. Rappelons d'ailleurs que l'événement Fortnite Remix : la conclusion aura lieu le 30 novembre
. Retrouvez aussi l'heure de lancement du chapitre 6
.
commentaire (0)