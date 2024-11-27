Fortnite : Événement Remix : la conclusion 2024, heure, date et informations

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 27 novembre 2024 à 18h22
Retrouvez toutes les informations relatives à l'événement Fortnite Remix : la conclusion, qui aura marquera la fin du Chapitre 5. Heure, date et contenu, nous faisons le point avec vous.
Fortnite : Événement Remix : la conclusion 2024, heure, date et informations
Les transitions entre les différentes saisons de Fortnite ont parfois été marquées par des événements mémorables, impliquant, de temps en temps, les joueurs, que ce soit en tant que spectateurs sur le champ de bataille, ou parfois acteurs, en contrôlant des robots, par exemple. Seulement, cela fait de nombreux mois que nous n'avons rien eu et que les développeurs se contentent d'une maintenance pour marquer le passage à une autre saison, ou d'une cinématique.

Mais alors qu'un nouveau Chapitre se profile, avec la fin de Fortnite Remix, comme nous le savons depuis son lancement, avec une durée d'environ un mois, Epic Games a confirmé à plusieurs reprises l'événement de fin de chapitre, Remix : la conclusion, avec les premières informations. Et pour ne rien manquer de ce rendez-vous qui changera Fortnite, voici tout ce que vous devez savoir sur Fortnite Remix : la conclusion.

Fortnite Remix : la conclusion, c'est quoi ?

Avant d'entrer dans le vif du sujet, petite explication. Le retour du Chapitre 2 de Fortnite avait pour objectif de faire plaisir aux joueurs, après une première expérience réussie avec Fortnite OG. Si le succès a été moins important, la communauté a tout de même été au rendez-vous durant ces quelques semaines, marquées par la nostalgie, mais aussi la musique. Nous avons notamment pu voir débarquer quelques stars internationales dans le battle royale, à l'image de Snoop Dog, Eminem, ou encore Ice Spice.

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La fin de cette saison, et donc de ce chapitre, les mettra toutes en avant, ainsi que Juice Wrld, avec un concert en jeu de ces artistes.

Quelle date pour l'événement Fortnite Remix : la conclusion ?

La fin de la saison Fortnite Remix est prévue pour le dimanche 1er décembre, mais l'événement aura lieu la veille, le 30 novembre, un samedi donc. Cela devrait permettre à un maximum de personnes de profiter de l'expérience et de voir en direct l'événement Fortnite Remix : la conclusion et les quatre artistes performer dans le battle royale.


À quelle heure aura lieu le Fortnite Remix : la conclusion

L'information la plus importante, évidemment, pour ne rien louper. L'événement Remix : la conclusion sur Fortnite sera lancé à 20 heures le samedi 30 novembre. Pour éviter tout problème, il est conseillé de rejoindre l'expérience une trentaine de minutes avant, soit vers 19h30. Vous devriez découvrir le mode en avant sur le jeu pour y accéder assez facilement. 

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Si vous n'avez pas pu y participer, pas de panique. Epic Games promet qu'une deuxième représentation aura lieu quelques heures plus tard, « à condition qu'aucun problème technique ne nous en empêche ».

Côté contenu, attendez-vous à un concert avec, entre autres,  le titre de Snoop Dogg, « Another Part Of Me (feat. Sting) », mais aussi le dernier morceau de Juice Wrld, « Empty Out Your Pockets ».

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Rendez-vous donc le samedi 30 novembre, dès 19h30, pour découvrir l'événement Remix : la conclusion sur Fortnite, qui mettre fin à Fortnite Remix et au Chapitre 5. Une longue maintenance pourrait rendre les serveurs indisponibles jusqu'au dimanche 1er décembre dans la matinée.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (3)

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Kentyx_11 (invité) Le 30/11/2024 à 14:37

Perso je vais me co vers 19h15

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Kentyx_11 (invité) Le 30/11/2024 à 14:37

OK cool

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Youtube_Yxy (invité) Le 30/11/2024 à 11:20

L événement sera dans un mode de jeu en battre royale