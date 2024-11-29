Fortnite : Quand et à quelle heure commence le chapitre 6 ?

Avec la fin de Fortnite Remix, nous devrions découvrir le chapitre 6 du battle royale. Retour sur l'heure à laquelle nous pourrons y jouer.
Comme c'est le cas depuis quelques années, chaque mois de décembre, Epic Games propose à sa communauté un nouveau chapitre, dans le but de découvrir, notamment, une nouvelle carte et de nouvelles mécaniques, rendant le battle royale encore plus complet. L'an dernier, ce changement s'est fait après Fortnite OG, le retour du chapitre 1. Cette année, ce sera après Fortnite Remix
, qui était le chapitre 2.
Après l'événement Fortnite Remix : la conclusion
, les joueurs seront évidemment dans le flou en attendant le nouveau chapitre, c'est pourquoi nous vous indiquons à quelle heure va sortir le chapitre 6 de Fortnite
.
Quand commence le chapitre 6 de Fortnite ?
Comme vous devez le savoir, Epic Games aime faire monter la pression en ne divulguant pas ou peu d'informations concernant la nouvelle saison, et ici un nouveau chapitre
. Pour cette transition entre deux chapitres, les développeurs ont évidemment vu les choses en grand et les choses sont légèrement différentes de ce que nous avons pu voir ces derniers mois.
Nous savons depuis longtemps que Fortnite Remix se termine le 1er décembre dans la matinée, et donc que la nouvelle saison débutera ce dimanche, tout comme le chapitre 6
.
À quelle heure commence le chapitre 6 de Fortnite ?
Concernant l'heure de sortie
, nous n'avons pas encore eu de précision de la part d'Epic Games, mais cela n'est pas très grave, puisqu'il suffit de se référer à ce que le studio a fait par le passé dans les cas similaires. Le chapitre 5 et Fortnite Remix devraient se terminer ce samedi 30 novembre, en début de soirée, après l'événement Remix : la conclusion, qui verra un concert avoir lieu dans Fortnite, encore une fois. La maintenance devrait être lancée ensuite dans la foulée, le dimanche dans la matinée, étant donné qu'il s'agit d'une mise à jour bien plus importante que d'habitude.
Pour ce qui est de l'heure de sortie du chapitre 6
en tant que tel, il est plus difficile d'être précis, mais nous pouvons néanmoins l'estimer. Si tout se passe bien, nous pourrions le découvrir entre midi et 14h si Epic Games ne rencontre pas de problème. La mise à jour sera normalement à télécharger dès la fin de la matinée, puisque l'heure de sortie de la mise à jour est une chose différente de l'heure de sortie de la saison ou du chapitre
. Toutefois, il est possible que les équipes retardent cette sortie, s'ils font face à un problème.
Notez que l'article sera mis à jour (sur la date et l'heure) si Epic Games partage des informations plus précises.
Quelles nouveautés pour le chapitre 6 de Fortnite ?
Naturellement, jusqu'au grand moment de la révélation, nous n'aurons aucune certitude sur les nouveautés de ce chapitre. Nous aurons normalement une nouvelle carte, peut-être grande que les précédentes, mais aussi d'autres choses pour que les joueurs profitent de nouveautés importantes. Des modes de jeu seront normalement de la partie, notamment un mode qui vois le chapitre 1 revenir pour de bon. Des teasers pourraient être partagés durant la maintenance des serveurs de Fortnite
.
Quoi qu'il en soit, il faudra attendre jusqu'à dimanche midi, au plus tôt, pour profiter de la sortie du chapitre 6 de Fortnite
.
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