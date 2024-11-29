Fortnite : Quand et à quelle heure commence le chapitre 6 ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 29 novembre 2024 à 12h40
Avec la fin de Fortnite Remix, nous devrions découvrir le chapitre 6 du battle royale. Retour sur l'heure à laquelle nous pourrons y jouer.
Fortnite : Quand et à quelle heure commence le chapitre 6 ?
Comme c'est le cas depuis quelques années, chaque mois de décembre, Epic Games propose à sa communauté un nouveau chapitre, dans le but de découvrir, notamment, une nouvelle carte et de nouvelles mécaniques, rendant le battle royale encore plus complet. L'an dernier, ce changement s'est fait après Fortnite OG, le retour du chapitre 1. Cette année, ce sera après Fortnite Remix, qui était le chapitre 2.

Après l'événement Fortnite Remix : la conclusion, les joueurs seront évidemment dans le flou en attendant le nouveau chapitre, c'est pourquoi nous vous indiquons à quelle heure va sortir le chapitre 6 de Fortnite

Quand commence le chapitre 6 de Fortnite ?

Comme vous devez le savoir, Epic Games aime faire monter la pression en ne divulguant pas ou peu d'informations concernant la nouvelle saison, et ici un nouveau chapitre. Pour cette transition entre deux chapitres, les développeurs ont évidemment vu les choses en grand et les choses sont légèrement différentes de ce que nous avons pu voir ces derniers mois. 

date-fin-fortnite-remix
Nous savons depuis longtemps que Fortnite Remix se termine le 1er décembre dans la matinée, et donc que la nouvelle saison débutera ce dimanche, tout comme le chapitre 6.

À quelle heure commence le chapitre 6 de Fortnite ?

Concernant l'heure de sortie, nous n'avons pas encore eu de précision de la part d'Epic Games, mais cela n'est pas très grave, puisqu'il suffit de se référer à ce que le studio a fait par le passé dans les cas similaires. Le chapitre 5 et Fortnite Remix devraient se terminer ce samedi 30 novembre, en début de soirée, après l'événement Remix : la conclusion, qui verra un concert avoir lieu dans Fortnite, encore une fois. La maintenance devrait être lancée ensuite dans la foulée, le dimanche dans la matinée, étant donné qu'il s'agit d'une mise à jour bien plus importante que d'habitude. 

date-heure-sortie-chapitre6-fortnite
Pour ce qui est de l'heure de sortie du chapitre 6 en tant que tel, il est plus difficile d'être précis, mais nous pouvons néanmoins l'estimer. Si tout se passe bien, nous pourrions le découvrir entre midi et 14h si Epic Games ne rencontre pas de problème. La mise à jour sera normalement à télécharger dès la fin de la matinée, puisque l'heure de sortie de la mise à jour est une chose différente de l'heure de sortie de la saison ou du chapitre. Toutefois, il est possible que les équipes retardent cette sortie, s'ils font face à un problème.

Notez que l'article sera mis à jour (sur la date et l'heure) si Epic Games partage des informations plus précises.

Quelles nouveautés pour le chapitre 6 de Fortnite ?

Naturellement, jusqu'au grand moment de la révélation, nous n'aurons aucune certitude sur les nouveautés de ce chapitre. Nous aurons normalement une nouvelle carte, peut-être grande que les précédentes, mais aussi d'autres choses pour que les joueurs profitent de nouveautés importantes. Des modes de jeu seront normalement de la partie, notamment un mode qui vois le chapitre 1 revenir pour de bon. Des teasers pourraient être partagés durant la maintenance des serveurs de Fortnite.
Quoi qu'il en soit, il faudra attendre jusqu'à dimanche midi, au plus tôt, pour profiter de la sortie du chapitre 6 de Fortnite.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

L'arrivée de Taylor Swift dans Fortnite semble enfin se préciser
Fortnite 09 juillet 2026

L'arrivée de Taylor Swift dans Fortnite semble enfin se préciser

Les rumeurs d'une collaboration entre Taylor Swift et Fortnite enflamment à nouveau la toile. Alors que le mode Festival accueille les plus grandes stars de la pop, l'arrivée de la chanteuse emblématique semble plus logique que jamais.
La fin des leaks pour Fortnite ? Une taupe a été demasquée
Fortnite 07 juillet 2026

La fin des leaks pour Fortnite ? Une taupe a été demasquée

Epic Games vient de clore un chapitre judiciaire important. L'éditeur de Fortnite a trouvé un accord avec un ancien producteur accusé d'avoir divulgué des collaborations majeures sous un pseudonyme. Une affaire qui illustre la lutte acharnée des studios contre les fuites d'informations.
Fortnite devrait accueillir une nouvelle collaboration XXL avec DC Comics
Fortnite 01 juillet 2026

Fortnite devrait accueillir une nouvelle collaboration XXL avec DC Comics

Une nouvelle fuite vient de dévoiler une collaboration estivale inédite entre Fortnite et DC Comics. Au programme, des tenues de bain pour Batman et Harley Quinn, un nouveau compagnon canin et des véhicules emblématiques qui risquent de bouleverser le jeu.

commentaire (0)