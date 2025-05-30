Fortnite : À quoi correspond le compte à rebours pour la fin de la saison 3 (chapitre 6) ?

Un événement est sur le point d'arriver dans Fortnite, pour la fin de la saison 3, dédiée à Star Wars, comme l'indique le compte à rebours. Retour sur tout ce que nous savons à son sujet.
Avec la dernière mise à jour de Fortnite
, les joueurs ont pu découvrir en jeu un compte à rebours,
dans le lobby, mais aussi vers le centre de l'île. Comme souvent, ces choses sont là pour donner rendez-vous aux joueurs, parce qu'il va se passer quelque chose d'exceptionnel. Et cela devrait encore une fois être le cas.
À quoi correspond le compte à rebours de la saison 3 du chapitre 6 de Fortnite ?
Epic Games fait évoluer le lore chaque saison et pour cette troisième saison du chapitre 6 est placé sous le signe de Star Wars, puisque toute l'île est aux couleurs de la licence. Malheureusement, cette saison thématique ne va pas durer très longtemps, à peine plus d'un mois, et va bientôt passer à autre chose. Mais Epic Games est ambitieux et réserve un événement exceptionnel à ses joueurs.Le compte à rebours
se trouve entre trois lieux-dits, à savoir Lonewolf Lair, Magic Mosses et Brutal Boxcars. Vous pourrez également y croiser un X-wing pour voyager plus facilement.
La date affichée nous mènera directement au samedi 7 juin 20 heures, date à laquelle Epic Games lancera son grand événement de fin de saison
. Et vous êtes évidemment invité à y participer.
Le même compte à rebours est aussi présent dans le lobby. Vous ne pourrez donc pas le manquer.
Détruisez l'Étoile de la Mort
En effet, si nous ne savons pas encore ce que nous réserve Epic Games, une chose est sûre : les joueurs devront détruire l'Étoile de la Mort
. Ou tout du moins la saboter, puisque c'est le nom de l'événement.
Reste à voir comment le studio va amener la chose, et quel sera l'impact pour la suite du battle royale. Notez qu'une nouvelle saison, la quatrième du chapitre 6, débutera dans la foulée.
Enfin, notez que ce ne sera pas le seul événement de la saison, puisqu'un autre sera normalement organisé pour la fin de la saison du chapitre 6, comme c'est souvent le cas.
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