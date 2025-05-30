Fortnite : À quoi correspond le compte à rebours pour la fin de la saison 3 (chapitre 6) ?



le 30 mai 2025 à 16h18 Publié par Corentin Rimbert le 30 mai 2025 à 16h18

Un événement est sur le point d'arriver dans Fortnite, pour la fin de la saison 3, dédiée à Star Wars, comme l'indique le compte à rebours. Retour sur tout ce que nous savons à son sujet.