Fortnite : À quoi correspond le compte à rebours pour la fin de la saison 1 (chapitre 7) ?

Un compte à rebours est présent dans Fortnite, alors que la saison 1 touche à sa fin. Mais à quoi celui-ci fait-il référence ?
Alors que Fortnite
s'apprête à changer légèrement avec l'arrivée d'une nouvelle saison ce 19 mars
, un compte à rebours est arrivé en jeu, dans le lobby
. Comme souvent, ces choses sont là pour donner rendez-vous aux joueurs, parce qu'il va se passer quelque chose d'exceptionnel. Mais cela ne semble pas forcément être le cas ici. Tout du moins, à un degré moindre que dans certaines autres situations.
À quoi correspond le compte à rebours pour la fin de la saison 1 de Fortnite (chapitre 7)
Epic Games fait évoluer le lore chaque saison, bien que depuis quelque temps, cela part un peu n'importe où. Quoi qu'il en soit, le studio aime toujours teaser des choses pour pimenter son histoire et surtout attirer la curiosité des joueurs. C'est le cas avec ce compte à rebours
, présent sur l'écran principal.Celui-ci indique prendre fin à 12h (midi) ce 19 mars
. Date probable à laquelle la saison 2 débutera. Ce compte à rebours ne devrait pas déboucher sur un nouvel événement, étant donné que ceux-ci ont principalement lieu en soirée, le week-end de surcroit.
De fait, ce compte à rebours ne semble être là que pour teaser la nouvelle saison
, et indiquer le moment à partir duquel elle sera disponible. Une nouvelle vidéo, dévoilant les nouveautés de cette saison 2, pourrait sortir à ce moment-là également. Mais aucun événement ne sera lancé.
Quoi qu'il en soit, Epic Games dévoilera toutes les nouveautés de cette saison, que ce soit les armes, la carte et le passe de combat, lorsque le compte à rebours approchera de sa fin ou presque
. Et nous ne manquerons pas de vous les relayer.
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