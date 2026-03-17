Fortnite : Quand et à quelle heure commence la saison 2 du chapitre 7 ?

La première saison du chapitre 7 de Fortnite est sur le point de se terminer. Mais quand et à quelle heure sera lancée la saison 2 qui viendra ajouter du contenu.

Quand commence la saison 2 du chapitre 7 ?

À quelle heure commence la saison 2 du chapitre 7 ?





Fermeture des serveurs → vers 7h

Retour des serveurs avec le contenu de la saison 2 → Entre 11h et 13h

Quelles nouveautés pour la saison 2 ?

durant ce mois de mars, après environ trois mois de vie, ce qui est une durée relativement longue par rapport aux dernières saisons du battle royale. Quoi qu'il en soit,, et avec sa sortie imminente, certains se demandentComme vous devez le savoir, Epic Games aime faire monter la pression en ne divulguant pas ou peu d'informations concernantet sa sortie. Pour cette transition entre la saison 1 et 2, les choses se passeront normalement en douceur, étant donné que nous n'aurons aucun événement de fin. Epic Games devrait continuer avec sa façon de faire des derniers mois : c'est-à-dire publier la nouvelle saison par le biais d'une mise à jour, sans fioriture.De fait, le rendez-vous est donné dès, pour un retour de la nouvelle saison en pleine semaine, ce qui n'était plus arrivé depuis pas mal de temps. Cette date est connue depuis le lancement de la saison 1 ou presque, étant donné qu'Epic Games a reporté de quelques jours ce lancement. Dans tous les cas, la date est indiquée en jeu, dans l'espace dédié au Passe de combat.Concernant, Epic Games n'a pas encore communiqué officiellement, mais il est facile de faire des suppositions, tant le studio fonctionne toujours de la même manière. En règle général, Epic Games ferme ses serveurs en début de matinée, pour déployer la mise à jour dans la foulée, et la rouvrir en début d'après-midi, au plus tard, lorsqu'il n'y a pas de souci.De fait,, pour au moins 4 à 5 heures. Il ne sera plus possible de lancer une partie quelques minutes avant et durant toute la durée de la maintenance. Epic Games devrait annoncer le retour des serveurs entre 11h et 13h, selon comme cela se passe. Dans tous les cas, la maintenance sera plus longue qu'une mise à jour normale. Les développeurs communiqueront directement sur les réseaux sociaux pour nous faire état de l'avancée de l'arrivée de la saison 2.Pour faire simple, voici les estimations concernant l'heure de sortie de la saison 2 du chapitre 7 de Fortnite :Notez que l'article sera mis à jour (sur la date et l'heure) si Epic Games partage des informations plus précises.Naturellement, jusqu'au grand moment de la révélation, nous n'aurons aucune certitude sur les nouveautés de cette deuxième saison du chapitre 7. Epic Games n'a encore rien précisé, mais le nom anglais devrait être Showdown, tandis qu'elle apparaîtra sous le nom Rivalités en Français, et deux vidéos ont déjà été publiées, dont la bande-annonce cinématique.Quoi qu'il en soit, rendez-vous