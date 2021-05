Fortnite a généré 9 milliards de dollars entre 2018 et 2019

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Ce n'est un secret pour personne,, et ce, depuis son lancement en 2017. Si nous savions déjà qu'il était lucratif, un rapport mis en ligne à l'occasion du procès opposant Apple à Epic Games a donné quelques détails prouvant sa popularité,En effet, en 2018, alors qu'il commençait à séduire de plus en plus de joueurs,. L'année 2019 a été un peu moins bonne,, ce qui reste tout de même un chiffre important. Sur ces deux années, ce sont donc, lesquels ont dépensé leur argent en achetant les différents Passes de combat ou des skins dans la boutique d'objets.À l'époque, au début de l'année 2020, Epic Games estimait engendrer 2,7 milliards de dollars sur l'année grâce à, mais selon The Verge , la société aurait gagné 5,1 milliards de dollars, notamment grâce aux effets du confinement. En augmentant les divers partenariats, mais aussi les offres destinées à sa communauté et la sortie potentielle du monde ouvert , il est possible que l'année 2021 soit tout aussi bonne pour Epic Games.