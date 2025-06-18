Fortnite 36.10 : Squid Game, deux nouveaux modes et un énorme événement estival arrivent, le patch notes

Découvrez les nouveautés de la version 36.10 de Fortnite, laquelle ajoute de nombreuses choses, que ce soit l'univers de Squid Game, deux modes de jeu et un nouvel événement.
Ce 18 juin, une imposante mise à jour est déployée sur Fortnite
, et concerne tous les modes de jeu. Que ce soit pour le battle royale, LEGO ou Festival, il y en aura pour tous les goûts. Bien qu'Epic Games n'ait pas communiqué le patch notes officiel, voici ce qu'il faut retenir de cette mise à jour 36.10, pour ne rien louper
.
Toutes les nouveautés de la mise à jour du 18 juin
Blitz Royale : des parties ultra rapides et explosives
Le mode inédit Blitz Royale
fait son entrée sur Fortnite. Avec seulement 32 joueurs par partie et des affrontements limités à cinq minutes maximum, Blitz Royale mise sur l'action immédiate et les récompenses dorées. Chaque semaine apportera son lot de nouveautés, mais sa disponibilité est temporaire. Retrouvez plus de détails dans cet article
.
Fortnite Summer Event : célébrez l'été en jeu
Le traditionnel événement estival fait son grand retour avec :
- Des skins exclusifs aux couleurs de l'été.
- Des quêtes spéciales avec des récompenses gratuites à la clé.
- Une multitude d'activités pour animer la saison estivale.
Fortnite x Squid Game : collaboration très attendue
À partir du 27 juin
, Fortnite accueillera l'univers culte de la série Netflix Squid Game
. Attendez-vous à :
- Des tenues et accessoires officiels inspirés des personnages emblématiques.
- Des modes de jeu spéciaux reprenant les célèbres épreuves de la série.
- Une carte pour Fortnite Reload inspirée de Squid Game.
LEGO Fortnite Expeditions : un mode open-world permanent
Dès ce 18 juin
, plongez dans l'univers LEGO avec le nouveau mode LEGO Fortnite Expeditions
. Jouable jusqu'à quatre joueurs en coopération, il propose :
- Un monde ouvert immersif, rempli de missions captivantes.
- Trois classes de héros (Maître des ombres, Prodige de la chasse et Virtuose des failles) aux styles de jeu distincts.
- Des combats JcE contre l'armée démoniaque du maléfique Daigo.
- Une évolution du personnage grâce à des niveaux, des compétences et des améliorations uniques.
Retrouvez plus d'informations sur le nouveau mode LEGO dans notre article
.
Bruno Mars arrive dans Festival
Epic Games réserve aussi de grandes annonces musicales et sportives :
- Bruno Mars est la star de la nouvelle saison, avec une scène principale, de nouvelles musiques et des récompenses, bien évidemment.
Autres changements de cette mise à jour
- Le mode Fortnite Ballistic bénéficiera d'une énorme refonte avec :
- Une toute nouvelle carte.
- Une refonte complète de l'échauffement pré-match.
- L'ajout de la grenade Med Mist et du Machine Pistol.
- D'importantes améliorations graphiques et de nombreux correctifs de bugs.
- Un cosmétique gratuit : le Battle Bus SUV
- Pour remercier la communauté, Epic offre à tous les joueurs un cosmétique gratuit, le Battle Bus SUV, disponible dès la mise à jour.
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