LEGO Fortnite Expeditions débarque, jouez à un tout nouveau mode coopératif

Préparez vos briques et votre courage. LEGO Fortnite Expeditions, le nouveau mode coopératif JcE, arrive dans Fortnite dès le 18 juin 2025. À la croisée entre LEGO et Fortnite, cette aventure inédite promet des missions passionnantes, des pouvoirs à débloquer et des ennemis redoutables à affronter en équipe.
L'un des points forts de la mise à jour de ce 18 juin de Fortnite
est l'ajout d'un nouveau mode LEGO
. Nommé Expeditions
, il ajoute de la coopération et du combat.
L'Académie Supernova, votre nouveau QG héroïque
Tout commence à l'Académie Supernova
, une école très spéciale dirigée par Jones vengeur
et d'autres figures emblématiques. Ici, vous pourrez choisir parmi différentes classes de héros, développer vos compétences spéciales et rejoindre des camarades pour sauver le monde des forces du mal incarnées par l'énigmatique Daigo faiseur de masques
.
Explorez ce campus unique, échangez avec vos mentors et camarades, et embarquez pour des missions héroïques à travers le terminal des choix de mission.
Des missions coopératives palpitantes
Partez à l'aventure dans des missions pour 4 joueurs maximum afin de combattre les armées maléfiques qui menacent le monde. Vous pourrez explorer des lieux variés :
- Utopia City, théâtre d'incessantes invasions maléfiques.
- Site d'excavation du mégalithe, pour découvrir les secrets de Daigo.
- Pont détruit, lieu emblématique des batailles héroïques.
- Domaine démoniaque, repaire de Daigo prévu prochainement.
Sauvez les habitants, récupérez des ressources précieuses et affrontez les hordes ennemies pour protéger le monde LEGO Fortnite !
Trois classes de héros aux pouvoirs uniques
Pour vivre pleinement cette aventure, choisissez une classe qui correspond à votre style :
- Maître des ombres : manipule les énergies chaotiques, soigne les alliés et esquive le danger sous forme ombrale.
- Prodige de la chasse : spécialiste des dégâts ciblés, utilise des pièges et des déplacements rapides.
- Virtuose des failles : inflige des dégâts massifs avec des cristaux, améliore les capacités de l'équipe et maîtrise les déplacements dimensionnels.
Chaque classe possède un arbre d'améliorations spécifiques, permettant une personnalisation poussée selon votre style de jeu. Vous pourrez toutes les tester et choisir le gameplay qui vous convient le plus.
Des outils puissants à votre disposition
Même les plus grands héros ont besoin d'un coup de main. Achetez ou trouvez des armes telles que les doubles dagues, le marteau de guerre ou le pistolet à plasma. Il y en aura, là aussi, pour tous les goûts
Les joueurs pourront également profiter des amulettes pour booster la puissance de leurs armes.
Des projets communautaires et des affectations d'école
En accomplissant des missions, vous participerez à des projets communautaires
qui débloquent des bonus et de nouvelles aventures pour tous les joueurs. Entre deux batailles, vous recevrez également des affectations
proposées par les personnages de l'Académie pour enrichir votre expérience et accumuler davantage d'EXP.
L'expérience LEGO Fortnite Expeditions s'intègre parfaitement avec les modes existants, Odyssey et Brick Life. Des mégalithes apparaîtront prochainement dans Odyssey, générant des ennemis dès juillet. Préparez-vous en fabriquant des armes et, bientôt, découvrez même l'arrivée des classes de héros dans Odyssey. Profitez pleinement de vos tenues LEGO favorites issues du Passe LEGO
ou du Passe de combat
, dont Superman, qui sera disponible dès juillet.
Comme les autres modes, Expeditions sera souvent mis à jour, pour ajouter du contenu.
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