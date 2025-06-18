Fortnite Blitz Royale, les détails du nouveau mode, maintenant disponible

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 juin 2025 à 12h24
Annoncé il y a peu, le nouveau mode de jeu de Fortnite est maintenant disponible, et promet une expérience dynamique ultra rapide. Voici les détails.
Fortnite Blitz Royale, les détails du nouveau mode, maintenant disponible
Fortnite n'a pas fini de nous surprendre. Avec Blitz Royale, un tout nouveau mode Battle Royale limité dans le temps, Epic Games propose aux joueurs une expérience nerveuse, rapide et intense, avec seulement 32 joueurs par partie et des mécaniques inédites. Disponible dès maintenant et jusqu'au 15 juillet 2025, Blitz Royale pourrait bien devenir votre nouveau mode favori pour des sessions express.

Des batailles éclairs en 5 minutes chrono 

Dans Blitz Royale, oubliez les parties interminables : ici, chaque match peut se terminer en moins de cinq minutes. Idéal pour jouer sur mobile ou lorsque votre temps est compté.

Dès le lancement, tous les joueurs démarrent avec la même arme unique ou un médaillon aléatoire. Aucun avantage, que du talent et des réflexes. Éliminez vos adversaires et survivez aux cercles de tempête pour augmenter votre niveau de Blitz et débloquer des armes surpuissantes et des bonus exclusifs.

blitz-detaille1
Pour maximiser vos chances, fouillez les coffres dorés et ouvrez les ravitaillements dorés pour obtenir des médaillons supplémentaires et prendre un avantage décisif.

arme-blitz
Pour maîtriser rapidement ce nouveau mode sans pression, les Terrains d'entraînement remplacent la Foire d'empoigne pendant toute la durée de l'événement. Affrontez vos adversaires en illimité, sans construction, et prenez rapidement vos marques avant de sauter dans le Blitz.

Des événements exclusifs chaque semaine

Epic Games met les petits plats dans les grands avec quatre semaines d'événements exceptionnels dans Blitz Royale :
  • 18 juin – Semaine 1 : Semaine de lancement
    • Découvrez la nouvelle version mythique d'armes populaires telles que la roquette-bélier Blitz disponible dans le lama de ravitaillement doré.
  • 24 juin – Semaine 2 : L'Avatar revient
    • Des pagodes inspirées de la série Avatar, le dernier maître de l'air font leur apparition sur la carte. Commencez chaque partie avec un rouleau de maîtrise spécial pour dominer vos adversaires.
  • 1er juillet – Semaine 3 : Boss brutaux
    • Affrontez vos ennemis avec des armes surpuissantes issues des boss de Fortnite, comme la lame vampirique de Thorne ou les nouvelles chaînes d'Hadès Blitz.
  • 8 juillet – Semaine 4 : Maîtres de la mêlée avec les Tortues Ninja
    • Combattez avec style en utilisant des armes de mêlée inspirées des Tortues Ninja, ainsi que les explosifs gantelets nitro de Mégalo Don et le redoutable brise-rotules Blitz.

Des récompenses dorées à décrocher !

Fortnite célèbre ce nouveau mode avec deux récompenses exceptionnelles à débloquer jusqu'au 15 juillet à 15h :
  • Tenue Chevalier Blitz → gagnez 15 niveaux de compte ou atteignez le top 10 dans 20 parties de Blitz Royale pour débloquer cette tenue exclusive.
  • Planeur Parapluie Blitz → décrochez trois Victoires Royales en Blitz Royale pour obtenir ce parapluie doré exclusif et affichez votre suprématie dans les airs !
Si vous ratez cette occasion unique, pas de panique, la tenue Chevalier Blitz pourrait arriver plus tard dans la boutique du jeu, précise Epic Games.

skin-blitz

Quelques conseils pour gagner en Blitz Royale

  • Gardez à l'esprit : contrairement au mode Battle Royale classique, les médaillons ne révèlent pas votre position sur la carte.
  • Les ennemis vaincus ne laissent aucun médaillon derrière eux.
  • Tirez profit de votre médaillon ou arme de départ unique, adaptez votre stratégie à chaque partie pour dominer vos adversaires.

Jusqu'au 15 juillet seulement

Blitz Royale est une expérience éphémère à ne surtout pas manquer pour les joueurs avides d'action rapide et originale. Disponible dès aujourd'hui jusqu'au 15 juillet 2025, lancez-vous immédiatement dans l'aventure et tentez de remporter ces récompenses dorées inédites.

Epic Games ajoute qu'il est possible que le mode revienne plus tard. Cela devrait énormément dépendre de l'accueille des joueurs. Réponse ces prochains jours.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

L'arrivée de Taylor Swift dans Fortnite semble enfin se préciser
Fortnite 09 juillet 2026

L'arrivée de Taylor Swift dans Fortnite semble enfin se préciser

Les rumeurs d'une collaboration entre Taylor Swift et Fortnite enflamment à nouveau la toile. Alors que le mode Festival accueille les plus grandes stars de la pop, l'arrivée de la chanteuse emblématique semble plus logique que jamais.
La fin des leaks pour Fortnite ? Une taupe a été demasquée
Fortnite 07 juillet 2026

La fin des leaks pour Fortnite ? Une taupe a été demasquée

Epic Games vient de clore un chapitre judiciaire important. L'éditeur de Fortnite a trouvé un accord avec un ancien producteur accusé d'avoir divulgué des collaborations majeures sous un pseudonyme. Une affaire qui illustre la lutte acharnée des studios contre les fuites d'informations.
Fortnite devrait accueillir une nouvelle collaboration XXL avec DC Comics
Fortnite 01 juillet 2026

Fortnite devrait accueillir une nouvelle collaboration XXL avec DC Comics

Une nouvelle fuite vient de dévoiler une collaboration estivale inédite entre Fortnite et DC Comics. Au programme, des tenues de bain pour Batman et Harley Quinn, un nouveau compagnon canin et des véhicules emblématiques qui risquent de bouleverser le jeu.

commentaire (0)