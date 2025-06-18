Fortnite Blitz Royale, les détails du nouveau mode, maintenant disponible

Annoncé il y a peu, le nouveau mode de jeu de Fortnite est maintenant disponible, et promet une expérience dynamique ultra rapide. Voici les détails.

Des batailles éclairs en 5 minutes chrono

Des événements exclusifs chaque semaine

18 juin – Semaine 1 : Semaine de lancement Découvrez la nouvelle version mythique d'armes populaires telles que la roquette-bélier Blitz disponible dans le lama de ravitaillement doré.

24 juin – Semaine 2 : L'Avatar revient Des pagodes inspirées de la série Avatar, le dernier maître de l'air font leur apparition sur la carte. Commencez chaque partie avec un rouleau de maîtrise spécial pour dominer vos adversaires.

1er juillet – Semaine 3 : Boss brutaux Affrontez vos ennemis avec des armes surpuissantes issues des boss de Fortnite, comme la lame vampirique de Thorne ou les nouvelles chaînes d'Hadès Blitz .

8 juillet – Semaine 4 : Maîtres de la mêlée avec les Tortues Ninja Combattez avec style en utilisant des armes de mêlée inspirées des Tortues Ninja , ainsi que les explosifs gantelets nitro de Mégalo Don et le redoutable brise-rotules Blitz .



Des récompenses dorées à décrocher !

Tenue Chevalier Blitz → gagnez 15 niveaux de compte ou atteignez le top 10 dans 20 parties de Blitz Royale pour débloquer cette tenue exclusive.

→ gagnez 15 niveaux de compte ou atteignez le top 10 dans 20 parties de Blitz Royale pour débloquer cette tenue exclusive. Planeur Parapluie Blitz → décrochez trois Victoires Royales en Blitz Royale pour obtenir ce parapluie doré exclusif et affichez votre suprématie dans les airs !

Quelques conseils pour gagner en Blitz Royale

Gardez à l'esprit : contrairement au mode Battle Royale classique, les médaillons ne révèlent pas votre position sur la carte.

: contrairement au mode Battle Royale classique, les médaillons ne révèlent pas votre position sur la carte. Les ennemis vaincus ne laissent aucun médaillon derrière eux.

Tirez profit de votre médaillon ou arme de départ unique, adaptez votre stratégie à chaque partie pour dominer vos adversaires.

Jusqu'au 15 juillet seulement

n'a pas fini de nous surprendre. Avec, un tout nouveau mode Battle Royale limité dans le temps, Epic Games propose aux joueurs une expérience nerveuse, rapide et intense, avec seulementpar partie et des mécaniques inédites. Disponible dès maintenant et jusqu'au, Blitz Royale pourrait bien devenir votre nouveau mode favori pour des sessions express.Dans, oubliez les parties interminables : ici, chaque match peut se terminer en moins de. Idéal pour jouer sur mobile ou lorsque votre temps est compté.Dès le lancement, tous les joueurs démarrent avec la même arme unique ou un médaillon aléatoire. Aucun avantage, que du talent et des réflexes. Éliminez vos adversaires et survivez aux cercles de tempête pour augmenter votre niveau deet débloquer des armes surpuissantes et des bonus exclusifs.Pour maximiser vos chances, fouillez leset ouvrez lespour obtenir des médaillons supplémentaires et prendre un avantage décisif.Pour maîtriser rapidement ce nouveau mode sans pression, lesremplacent la Foire d'empoigne pendant toute la durée de l'événement. Affrontez vos adversaires en illimité, sans construction, et prenez rapidement vos marques avant de sauter dans le Blitz.Epic Games met les petits plats dans les grands avec quatre semaines d'événements exceptionnels dans Blitz Royale :Fortnite célèbre ce nouveau mode avec deux récompenses exceptionnelles à débloquer jusqu'auSi vous ratez cette occasion unique, pas de panique, la tenue Chevalier Blitz pourrait arriver plus tard dans la boutique du jeu, précise Epic Games.est une expérience éphémère à ne surtout pas manquer pour les joueurs avides d'action rapide et originale. Disponible dès aujourd'hui jusqu'au, lancez-vous immédiatement dans l'aventure et tentez de remporter ces récompenses dorées inédites.Epic Games ajoute qu'il est possible que le mode revienne plus tard. Cela devrait énormément dépendre de l'accueille des joueurs. Réponse ces prochains jours.