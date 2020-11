Éliminer des robots Stark, des Collecteurs ou des Gloutons, défi XP à gogo

Trouver et éliminer des Robots Stark, des Collecteurs ou des Gloutons dans Fortnite

La saison 4 du chapitre 2 deest disponible depuis ce 27 août, et met à l'honneur l'univers de Marvel. Pour récupérer toutes les récompenses du Passe de combat, vendu pour 950 V-bucks, les joueurs vont devoir réaliser plusieurs défis, afin de récupérer de l'XP, permettant d'évoluer dans ce fameux Passe de combat. La semaine 13 de cette saison 4 permettra d'en récupérer, notamment grâce au défis vous demandant d'éliminer des robots Stark, des Collecteurs ou des Gloutons.Contrairement à son apparence, le défi n'est pas extrêmement compliqué. Il vous faudra de la patience et un peu de chance, mais il sera validé en quelques parties, assez rapidement.. Sisont facilement trouvables à Star Industries, les Collecteurs et les Gloutons vous demanderont un peu plus de recherches.Si vous vous souvenez bien,sont présents à des endroits bien précis sur la carte, dans une zone délimitée. Toutefois, qu'un seul de ces robots géants en lévitation n'apparaît par partie. Il va alors falloir chercher avec attention. Petite astuce, un rayon rouge apparaît dans le ciel une fois la première zone finie, permettant de le localiser plus facilement. Plus d'informations sur les Gloutons ici Concernant les, il ne s'agit ni plus ni moins que les petits robots laissés par le. Vous pouvez également vous en servir comme arme. Plus d'informations sur les Collecteurs ici À choisir, nous vous conseillons d', contrairement au Glouton possédant des PV assez important.