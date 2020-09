Fortnite : Trouver et détruire les Gloutons (Gorger)

Où trouver des gloutons ?

Comment battre les Glouton ?

Ces derniers jours, les joueurs deont pu découvrir de nombreuses nouveautés, suite à l'arrivée du nouveau lieu-dit Stark Industries. Parmi ces nouvelles choses, nous pouvons mentionner les, se nommant Gorger en version originale. Si vous les avez déjà croisés, sachez que vous pouvez interagir avec, permettant même de récupérer du butin non négligeable.Lespeuvent se trouver n'importe où sur la carte, quel que soit le mode de jeu (solo, duo, section et Foire d'empoigne). Cependant, ces derniers n'apparaissent pas dès le début de la partie, puisque nous pouvons les apercevoir qu'une fois la première zone terminée. À ce moment, un rayon rouge sera visible dans la zone de sécurité, signalant donc l'emplacement du. Nous vous conseillons donc de prendre de la hauteur ou d'utiliser un hélicoptère afin de pouvoir l'apercevoir plus rapidement. Vous n'avez plus qu'à vous rendre à cet emplacement afin de rencontrer leSi vous n'arrivez pas à voir ce rayon rouge, plusieurs emplacements semblent prédéfinis et reviennent assez souvent, que vous pouvez retrouver sur la carte ci-dessous. N'hésitez pas à fouiller dans l'une des zones indiquées, pour peut-être trouver unLorsque vous serez en face, vous allez devoir tirer sur ce. Cependant, seuls son œil central et les deux parties jaunes sur le côté peuvent subir des dégâts, alors que celui-ci n'hésitera pas à vous en infliger. Une lutte acharnée se profile, d'autant plus que lelâche de temps à autre de petits drones, que nous vous conseillons de détruire puisque ces derniers vous permettront de récupérer un joli stuff afin de mettre plus facilement à terre le, notamment grâce à l'arme surpuissante qui est récupérable.Lorsque lesera à terre, après lui avoir infligé de lourds dommages, vous pourrez récupérer des armes de rareté dorée et violette notamment, mais cela vous permettra aussi de débloquer une carte à remplir tout en gagnant l'XP qui va avec.