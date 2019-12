Détruire des décorations en forme de flocon, Fête hivernale, jour 12

Chaque jour et ce pendant deux semaines, les amateurs de Fortnite auront à relever une série de défis liée à l'événement à durée limitée Fête hivernale. Le douzième vous demandera de détruire des décorations en forme de flocon.

Où se trouve les décorations en forme de flocon ?

N'hésitez pas à utiliser notre code créateur « GAMEWAVE » si vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Fortnite.

Pour célébrer les fêtes de fin d'année,a mis en place la série de défis, vous demandant, chaque jour, d'accomplir des missions diverses et variées dans le but de récolter encore plus de récompenses. Pour ce douzième jour, les joueurs devront trouver etCes éléments décoratifs ont été ajoutés, comme vous vous en doutez, pour l'arrivée deet des festivités qui vont avec. Ainsi, il est possible d'en trouver dans de nombreux lieux-dits. Mais pour ne pas perdre de temps, nous vous avons indiqué un endroit précis où vous en trouverez à coup sûr, afin de valider rapidement le défi. À noter qu'il faudra en détruire trois.Vous trouverez une multitude de décorations en forme de flocon à Pleasant Park, et plus précisément sur la maison jaune à l'ouest de la ville, mais, comme dit ci-dessus, d'autres endroits en cachent.Pour retrouver tous les défis de la, rendez-vous sur notre article dédié