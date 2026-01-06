Fortnite dévoile l'intégralité de son planning 2026 et réserve de grosses surprises

Epic Games vient de mettre à jour sa feuille de route pour Fortnite, dévoilant le calendrier complet des mises à jour et saisons pour l'année 2026. Entre pauses estivales, spéculations sur le Chapitre 8 et retour probable de Star Wars, voici ce qui attend les joueurs pour les douze prochains mois.
C'est une nouvelle qui ravira les amateurs de Fortnite
, puisque Epic Games a mis à jour sa page Trello officielle, révélant ainsi l'intégralité du calendrier de déploiement pour l'année 2026
. Alors que Fortnite vient d'entamer son septième chapitre avec la saison Déferlante d'adrénaline, marquant des changements majeurs dans les mécaniques de jeu comme l'atterrissage ou la gestion du Passe de Combat, les développeurs jouent la carte de la transparence totale. Cette feuille de route permet désormais d'anticiper chaque patch de contenu et chaque lancement de saison, une aubaine pour une communauté qui cherche constamment à décrypter les prochaines étapes du Battle Royale.
Un rythme soutenu malgré des pauses stratégiques
L'analyse des dates fournies par Epic Games confirme que le rythme de croisière habituel d'une mise à jour tous les quinze jours sera maintenu pour la majeure partie de l'année. Les joueurs peuvent s'attendre à des nouveautés régulières dès le mois de janvier, avec des patchs prévus les 9 et 22 janvier, suivis de mises à jour bimensuelles jusqu'au printemps. Cependant, un détail n'a pas échappé aux observateurs attentifs : une interruption notable des mises à jour est prévue au début de l'été
.
En effet, aucune mise à jour n'est programmée entre le 18 juin et le 16 juillet. Cette période creuse correspond traditionnellement aux vacances d'été des employés d'Epic Games. Si cela signifie un mois sans nouveau patch majeur, cela laisse aussi présager que la mise à jour du 18 juin sera particulièrement conséquente pour occuper les joueurs durant cette trêve estivale. C'est une habitude désormais ancrée chez l'éditeur, qui privilégie le bien-être de ses équipes tout en assurant un contenu suffisant pour maintenir l'engagement.
Star Wars et le futur Chapitre 8 en ligne de mire
Au-delà des simples dates, ce calendrier permet d'élaborer des théories solides sur le contenu à venir. La communauté a rapidement identifié la fenêtre de tir pour la saison 2 du Chapitre 7, qui devrait se dérouler entre début mars et fin avril. Plus intéressant encore, la mise à jour du 30 avril semble parfaitement positionnée pour préparer le terrain aux célébrations annuelles du « May the 4th », la journée mondiale de Star Wars
. Les fans espèrent, comme chaque année, que cette collaboration récurrente apportera enfin les sabres laser en tant que pioches permanentes
, un rêve qui perdure depuis des années.
La fin de l'année 2026 s'annonce tout aussi dense. En se basant sur les cycles précédents, une mini-saison « OG » ou thématique est fortement pressentie pour le mois de novembre, une tradition qui dure depuis trois ans. Si l'on suit cette logique, le lancement du Chapitre 8 pourrait intervenir aux alentours du 28 novembre
, juste après une période de maintenance.
En bref, voici les dates de toutes les mises à jour de Fortnite pour 2026, actuellement prévues :
- 9 janvier
- 22 janvier
- 5 février
- 19 février
- 5 mars
- 29 mars
- 1er avril
- 16 avril
- 30 avril
- 14 mai
- 4 juin
- 18 juin
- 16 juillet
- 30 juillet
- 14 août
- 3 septembre
- 17 septembre
- 1 octobre
- 15 octobre
- 29 octobre
- 12 novembre
- 28 novembre
- 10 décembre
Epic Games semble avoir tout planifié, mais connaissant l'éditeur, quelques surprises non datées viendront certainement pimenter ce programme bien huilé. Réponse tout au long de cette année 2026.
commentaires (8)
Meté le Seine de olisé
Encore un truc sur star wars pfff
C quoi la prochaine saison ?
Est ce possible d'avoir 5000 vbuck s'il vous plaît ?
Trop bien
Ça fait beaucoup de mise a jour mici fortnite
Je sais pas comment activer l a2f
Je voudrais pouvoir jouer sur iPhone