Fortnite dévoile l'intégralité de son planning 2026 et réserve de grosses surprises

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 janvier 2026 à 15h10
Epic Games vient de mettre à jour sa feuille de route pour Fortnite, dévoilant le calendrier complet des mises à jour et saisons pour l'année 2026. Entre pauses estivales, spéculations sur le Chapitre 8 et retour probable de Star Wars, voici ce qui attend les joueurs pour les douze prochains mois.
Fortnite dévoile l'intégralité de son planning 2026 et réserve de grosses surprises
C'est une nouvelle qui ravira les amateurs de Fortnite, puisque Epic Games a mis à jour sa page Trello officielle, révélant ainsi l'intégralité du calendrier de déploiement pour l'année 2026. Alors que Fortnite vient d'entamer son septième chapitre avec la saison Déferlante d'adrénaline, marquant des changements majeurs dans les mécaniques de jeu comme l'atterrissage ou la gestion du Passe de Combat, les développeurs jouent la carte de la transparence totale. Cette feuille de route permet désormais d'anticiper chaque patch de contenu et chaque lancement de saison, une aubaine pour une communauté qui cherche constamment à décrypter les prochaines étapes du Battle Royale.

Un rythme soutenu malgré des pauses stratégiques

heure-date-sortie-chapitre7-fortnite2
L'analyse des dates fournies par Epic Games confirme que le rythme de croisière habituel d'une mise à jour tous les quinze jours sera maintenu pour la majeure partie de l'année. Les joueurs peuvent s'attendre à des nouveautés régulières dès le mois de janvier, avec des patchs prévus les 9 et 22 janvier, suivis de mises à jour bimensuelles jusqu'au printemps. Cependant, un détail n'a pas échappé aux observateurs attentifs : une interruption notable des mises à jour est prévue au début de l'été.

En effet, aucune mise à jour n'est programmée entre le 18 juin et le 16 juillet. Cette période creuse correspond traditionnellement aux vacances d'été des employés d'Epic Games. Si cela signifie un mois sans nouveau patch majeur, cela laisse aussi présager que la mise à jour du 18 juin sera particulièrement conséquente pour occuper les joueurs durant cette trêve estivale. C'est une habitude désormais ancrée chez l'éditeur, qui privilégie le bien-être de ses équipes tout en assurant un contenu suffisant pour maintenir l'engagement.

À lire également

Fortnite : Quand se termine la saison 1 du chapitre 7 ?

Fortnite : Quand se termine la saison 1 du chapitre 7 ?

Star Wars et le futur Chapitre 8 en ligne de mire

sabre-laser
Au-delà des simples dates, ce calendrier permet d'élaborer des théories solides sur le contenu à venir. La communauté a rapidement identifié la fenêtre de tir pour la saison 2 du Chapitre 7, qui devrait se dérouler entre début mars et fin avril. Plus intéressant encore, la mise à jour du 30 avril semble parfaitement positionnée pour préparer le terrain aux célébrations annuelles du « May the 4th », la journée mondiale de Star Wars. Les fans espèrent, comme chaque année, que cette collaboration récurrente apportera enfin les sabres laser en tant que pioches permanentes, un rêve qui perdure depuis des années.

Chargement du sondage...

0 votant

La fin de l'année 2026 s'annonce tout aussi dense. En se basant sur les cycles précédents, une mini-saison « OG » ou thématique est fortement pressentie pour le mois de novembre, une tradition qui dure depuis trois ans. Si l'on suit cette logique, le lancement du Chapitre 8 pourrait intervenir aux alentours du 28 novembre, juste après une période de maintenance.

En bref, voici les dates de toutes les mises à jour de Fortnite pour 2026, actuellement prévues :
  • 9 janvier
  • 22 janvier
  • 5 février
  • 19 février
  • 5 mars
  • 29 mars
  • 1er avril 
  • 16 avril
  • 30 avril
  • 14 mai
  • 4 juin
  • 18 juin
  • 16 juillet
  • 30 juillet
  • 14 août
  • 3 septembre
  • 17 septembre
  • 1 octobre
  • 15 octobre
  • 29 octobre
  • 12 novembre
  • 28 novembre
  • 10 décembre
Epic Games semble avoir tout planifié, mais connaissant l'éditeur, quelques surprises non datées viendront certainement pimenter ce programme bien huilé. Réponse tout au long de cette année 2026.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Fortnite accueille une nouvelle légende du football pour célébrer la Coupe du Monde
Fortnite 15 juillet 2026

Fortnite accueille une nouvelle légende du football pour célébrer la Coupe du Monde

Alors que la Coupe du Monde de football se termine dans quelques jours à peine, une légende du ballon rond vient d'annoncer sur les réseaux sociaux son arrivée dans Fortnite.
L'arrivée de Taylor Swift dans Fortnite semble enfin se préciser
Fortnite 09 juillet 2026

L'arrivée de Taylor Swift dans Fortnite semble enfin se préciser

Les rumeurs d'une collaboration entre Taylor Swift et Fortnite enflamment à nouveau la toile. Alors que le mode Festival accueille les plus grandes stars de la pop, l'arrivée de la chanteuse emblématique semble plus logique que jamais.
La fin des leaks pour Fortnite ? Une taupe a été demasquée
Fortnite 07 juillet 2026

La fin des leaks pour Fortnite ? Une taupe a été demasquée

Epic Games vient de clore un chapitre judiciaire important. L'éditeur de Fortnite a trouvé un accord avec un ancien producteur accusé d'avoir divulgué des collaborations majeures sous un pseudonyme. Une affaire qui illustre la lutte acharnée des studios contre les fuites d'informations.

commentaires (8)

Avatar
chill_san (invité) Le 15/06/2026 à 20:36

Meté le Seine de olisé

Avatar
Nth (invité) Le 10/03/2026 à 17:48

Encore un truc sur star wars pfff

Avatar
Zjzjjej (invité) Le 06/02/2026 à 17:54

C quoi la prochaine saison ?

Avatar
Petitsinge5782 (invité) Le 21/01/2026 à 10:36

Est ce possible d'avoir 5000 vbuck s'il vous plaît ?

Avatar
Brigitte b (invité) Le 09/01/2026 à 13:52

Trop bien

Avatar
Jijou (invité) Le 08/01/2026 à 11:35

Ça fait beaucoup de mise a jour mici fortnite

Avatar
A2f (invité) Le 07/01/2026 à 21:46

Je sais pas comment activer l a2f




Avatar
Hvkzetfar-_- (invité) Le 07/01/2026 à 07:22

Je voudrais pouvoir jouer sur iPhone