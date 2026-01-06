Fortnite dévoile l'intégralité de son planning 2026 et réserve de grosses surprises



le 06 janvier 2026 à 15h10 Publié par Corentin Rimbert le 06 janvier 2026 à 15h10

Epic Games vient de mettre à jour sa feuille de route pour Fortnite, dévoilant le calendrier complet des mises à jour et saisons pour l'année 2026. Entre pauses estivales, spéculations sur le Chapitre 8 et retour probable de Star Wars, voici ce qui attend les joueurs pour les douze prochains mois.