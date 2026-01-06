Hades 2 bat les meilleurs jeux de l'année 2025 sur PC grâce à ce détail

Acclamé par les joueurs, Hades 2 est l'un des jeux les plus populaires de 2025. Mais alors que 2026 débute, le titre décroche une première place inattendue, volant la vedette à certains des jeux les plus récompensés de l'an passé.
S'il a connu un lancement en accès anticipé en 2024, Hades 2
est officiellement disponible depuis le 25 septembre 2025 sur PC et sur les consoles Nintendo Switch. La suite du titre de Supergiant Games a d'ailleurs rapidement conquis les joueurs en proposant un défi aussi technique que le premier opus, mais avec un nouveau personnage : Mélinoé, l'immortelle Princesse des Enfers.
Un titre acclamé, mais confronté à de redoutables adversaires
Nommé à plusieurs reprises lors des Game Awards 2025
(y compris celle du Jeu de l'année), Hades 2 a été sacré meilleur jeu d'action de 2025. Face à une concurrence féroce réunissant notamment Hollow Knight: Silksong
, Death Stranding 2 mais surtout Clair Obscur: Expedition 33
, le titre de Supergiant Games a chuté aux portes de la victoire dans plusieurs catégories.
Mais en ce début d'année 2026, Hades 2 grimpe sur la première marche du podium sur PC en affichant un chiffre que même Clair Obscur n'a pas réussi à surpasser.
Pour comprendre ce tour de force, il faut se rendre sur Metacritic, le site regroupant l'ensemble des notes attribuées par la presse à chaque film, chaque jeu vidéo ou chaque série.
Hades 2, le titre PC le mieux noté de l'année 2025 d'après Metacritic
Le 5 janvier 2025, Metacritic a publié son classement des 20 titres les mieux notés de 2025 uniquement sur PC.
Or, à la surprise générale, la première place est occupée par Hades 2 avec une moyenne globale de 94 %
. Ce chiffre rappelle que, même s'il n'a pas été assez récompensé, le titre a conquis la presse et reste l'un des jeux phares de l'année écoulée.
Le reste du Top 5 est toutefois occupé par des jeux qui ont également eu leur lot de récompenses et de succès au long de l'année 2025. La deuxième place revient ainsi à Blue Prince, la médaille de bronze est décernée à Clair Obscur: Expedition 33. Tandis que les 4e et 5e places du classement sont respectivement occupées par Hollow Knight: Silksong et Split Fiction.
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