Cyberpunk 2077 devrait faire un retour en force dans Fortnite

La bande-annonce de la nouvelle saison de Fortnite dissimule un secret qui enflamme déjà la communauté. Entre deux scènes d'action, les joueurs ont repéré des indices annonçant le retour massif de l'univers de Cyberpunk 2077, promettant une collaboration bien plus ambitieuse qu'auparavant.

L'effervescence est à son comble depuis la diffusion de la bande-annonce de la toute nouvelle saison de Fortnite. Au programme, une avalanche de personnages iconiques allant des héros rétro aux légendes modernes du jeu vidéo. Mais alors que la communauté pensait avoir fait le tour des annonces, des joueurs aux yeux de lynx ont décelé les indices d'un retour majeur. L'univers futuriste et impitoyable de Cyberpunk 2077 s'apprête à faire une nouvelle incursion dans le célèbre Battle Royale. Bien que les développeurs n'aient pas encore officialisé la nouvelle, les secrets dissimulés dans le trailer laissent présager un événement d'une ampleur inédite.

Des indices majeurs repérés par la communauté

Dès la mise en ligne de la vidéo, les réseaux sociaux se sont enflammés. Le célèbre informateur HYPEX a rapidement partagé ses découvertes concernant la séquence où les personnages sont téléportés dans un monde numérique. Un panneau publicitaire aux couleurs de Cyberpunk 2077 apparaît furtivement juste derrière le personnage de Jonesy, ce qui annonce du très lourd.

Sachant que d'autres affiches similaires dans la vidéo semblent liées à de nouvelles zones de Fortnite ou à des mécaniques de gameplay, les spéculations vont bon train. Il ne s'agirait pas d'un simple clin d'œil cosmétique, mais potentiellement d'une intégration massive dépassant le cadre des habituels costumes à acheter dans la boutique.

NEW CYBERPUNK FORTNITE COLLAB LIKELY IN SEASON 4



One of the Cartridges in the trailer is Cyberpunk 2077 pic.twitter.com/16usIi6boI — HYPEX (@HYPEX) August 16, 2026

La théorie d'une collaboration étendue a pris encore plus d'épaisseur lorsqu'un autre joueur a remarqué un détail croustillant au milieu de la bande-annonce. Un combattant est clairement visible en train de manipuler deux armes directement issues du jeu de rôle de CD Projekt Red. Les connaisseurs ont immédiatement identifié la mitraillette TKI-20 Shingen et le fusil d'assaut Arasaka HJSH-18 Masamune. L'arrivée de cet arsenal spécifique confirme que le gameplay lui-même pourrait être impacté par ce partenariat.

Enfin, la version masculine de V pourrait enfin avoir le droit à sa tenue dans Fortnite, ce qui n'est pas encore le cas à l'heure actuelle.

Un antagoniste redoutable pour couronner le tout

Si vous pensiez que les surprises s'arrêtaient là, la fin du trailer de la saison Override réserve un ultime choc. Dans les toutes dernières secondes, l'effroyable Adam Smasher fait une apparition remarquée. Le terrifiant cyborg de Night City est aperçu en train de s'allier avec Geno, formant ainsi un duo de méchants qui risque de donner des sueurs froides aux joueurs. Cette révélation constitue le point d'orgue de ce teasing savamment orchestré.

Les amateurs de l'univers de Night City réclamaient depuis longtemps de nouveaux contenus dans Fortnite. Cette nouvelle saison semble répondre à leurs attentes avec une envergure revue à la hausse. Mais il faudra attendre le 20 août, au plus tard, pour en avoir le cœur net.