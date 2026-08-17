Le casting improbable de la nouvelle saison de Fortnite

La bande-annonce de la saison Système Hacké de Fortnite est enfin là. Si la date et le nom étaient déjà connus, Epic Games vient de confirmer une avalanche de collaborations historiques. Sonic, Crash Bandicoot et le Joker s'invitent dans ce qui s'annonce comme un immense hommage vidéoludique.

Fortnite passera bientôt à sa saison 4 et va célébrer le jeu vidéo, et même la culture populaire dans son ensemble, avec une tonne de collaborations de prestiges, ce qui suggère également de nombreuses tenues dans la boutique du jeu. Tout cela a été présenté en vidéo, histoire de faire monter la température à quelques jours de son arrivée.

Un casting légendaire pour sauver l'île

Le mystère planait depuis les premiers teasers, mais le voile est désormais levé. Dans la bande-annonce explosive de cette nouvelle saison, Jonesy chute à travers une faille pour atterrir directement dans le code source de Fortnite. Son objectif est de reprendre le contrôle de l'île des mains de Geno en piratant le système. Pour accomplir cette mission périlleuse, il ne sera pas seul. Epic Games a sorti le grand jeu en convoquant des figures emblématiques de l'industrie du jeu vidéo.

Les joueurs pourront ainsi croiser la route de Sonic le hérisson, Crash Bandicoot, mais aussi du Joker, le célèbre protagoniste de Persona 5. Le casting ne s'arrête pas là, puisque Spyro, Mega Man, Tails, le docteur Robotnik, ainsi que Raiden, Kitana et Scorpion de Mortal Kombat rejoignent également la bataille. Une véritable lettre d'amour au dixième art qui promet de transformer radicalement l'expérience de jeu. Bien d'autres figures du jeu vidéo, d'hier ou d'aujourd'hui, seront présents.

Des zones de jeu inspirées des plus grands classiques

Fortnite a déjà prouvé sa capacité à métamorphoser sa carte, comme ce fut le cas lors des saisons dédiées aux Simpson ou à South Park. Toutefois, la saison Système Hacké pousse le concept encore plus loin. La bande-annonce dévoile des environnements directement calqués sur des niveaux mythiques. On y aperçoit Jonesy courir à une vitesse supersonique et traverser des boucles dans un décor reprenant les codes de la Green Hill Zone (Sonic), avec ses célèbres ressorts disséminés un peu partout.

D'autres zones se dévoilent brièvement, promettant une diversité visuelle et ludique impressionnante. Les joueurs pourront s'affronter dans un secteur inspiré de Pac-Man ou au cœur d'une arène de jeu de combat traditionnelle. Côté arsenal, les surprises sont aussi au rendez-vous. Il sera notamment possible de s'équiper du mythique canon de Mega Man pour repousser les antagonistes, dont le redoutable Eggman qui fait une apparition remarquée aux côtés de Geno.

Si la vidéo en montre déjà beaucoup, l'illustration principale de la saison cache d'autres secrets croustillants. En scrutant l'image, on distingue la présence de Geralt de Riv, Lara Croft, Ryu, le Master Chief et même Sora de Kingdom Hearts. Le potentiel de cette nouvelle aventure semble sans limites pour les passionnés.

Pour rappel, le lancement de cette saison monumentale est toujours fixé au 20 août. Elle sera disponible sur toutes les plateformes habituelles.