Comment les nouveaux PNJ de Fortnite vont transformer vos parties

Epic Games révolutionne la création dans Fortnite avec l'intégration de PNJ propulsés par l'intelligence artificielle. Actuellement en phase expérimentale, ce système promet des interactions inédites, bien que le studio impose déjà des règles strictes pour encadrer ces nouvelles voix virtuelles.
L'univers de Fortnite s'apprête à franchir un nouveau cap technologique majeur
. Epic Games vient de déployer une mise à jour introduisant une fonctionnalité très attendue par les développeurs : un système de conversations alimenté par l'intelligence artificielle
. Si le jeu avait déjà expérimenté des voix générées par IA, avec Dark Vador notamment
, cette nouvelle étape vise à démocratiser l'outil pour tous les créateurs de contenu.
Une révolution interactive pour le mode Créatif
Anciennement connu sous le nom d'appareil Persona, ce nouveau module expérimental permet de transformer de simples figurants en véritables interlocuteurs. Fini les arbres de dialogues figés et répétitifs. Les créateurs peuvent désormais définir la personnalité, les connaissances et le tempérament de leur personnage
, puis lui attribuer une voix correspondante.
Le résultat promet de bouleverser l'expérience des joueurs. Ces nouveaux PNJ sont capables de se souvenir des actions passées au cours d'une session, de réagir en temps réel au contexte et de communiquer vocalement de manière totalement spontanée. Plus impressionnant encore, grâce à l'API Verse, ces entités peuvent déclencher des événements concrets en jeu. Un joueur pourrait par exemple devoir convaincre un garde virtuel de sa valeur pour que ce dernier accepte d'ouvrir les portes d'un château.
Les technologies derrière ces nouveaux personnages
Pour faire fonctionner ce système complexe de conversations en temps réel, Epic Games s'est associé à des géants de l'industrie technologique
. La firme utilise le modèle Gemini de Google pour traiter les requêtes audio des joueurs et générer les réponses textuelles adaptées. Ces textes sont ensuite instantanément convertis en voix grâce à la technologie d'ElevenLabs.
Le système de conversations convertit un PNJ en personnage alimenté par l'IA, capable de tenir des conversations spontanées et d'interagir avec les joueurs, à l'instar d'un donneur de quête ou d'un narrateur.
Cependant, l'éditeur précise que la fonctionnalité reste pour le moment cantonnée à des tests fermés
. Les développeurs peuvent expérimenter avec ces outils dans l'Unreal Editor pour Fortnite, mais il leur est temporairement impossible de publier des îles intégrant ces créations. Les équipes d'Epic Games souhaitent en effet profiter de cette phase pour réduire la latence des réponses et améliorer la qualité vocale globale avant un déploiement public.
Des limites strictes pour éviter les dérives
L'intégration de l'intelligence artificielle conversationnelle dans un jeu massivement multijoueur soulève inévitablement des questions de modération et de sécurité. Conscient de ces enjeux, Epic Games a mis en place des filtres stricts et mis à jour son règlement à l'attention des développeurs
.
Il est formellement interdit de concevoir un personnage virtuel destiné à fournir des conseils médicaux ou un soutien psychologique. De la même manière, le studio proscrit la création de personnages simulant des relations romantiques ou intimes. Toute tentative de contourner ces restrictions de sécurité exposera les créateurs à des sanctions disciplinaires sévères, pouvant aller jusqu'à la suspension définitive de leur compte.
L'éditeur assure également qu'aucun enregistrement vocal des joueurs n'est conservé, garantissant ainsi la confidentialité des échanges.
commentaire (1)
Et après Epic Games va s'étonner de perdre ses joueurs... comme c'est étrange