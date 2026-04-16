Fortnite : Aperçu de la mise à jour v40.20 du 16 avril

La mise à jour 40.20 de Fortnite marque un tournant historique avec le passage en free-to-play du mode Sauver le Monde, désormais accessible à tous, y compris sur Nintendo Switch 2. Entre événements croisés, nouvelles armes et corrections très attendues, découvrez ce que réserve l'Acte II de la saison 2 du chapitre 7.

Sauver le Monde devient gratuit pour tous

L'Acte II et ses nouveautés d'arsenal

Améliorations de confort et corrections majeures

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Epic Games frappe un grand coup avec le déploiement de la mise à jour 40.20 dece 16 avril. Alors que la bataille fait rage entre la Team de la Fondation et la Team du Roi des Glaces,. Voici tout ce qu'il faut retenir de cette nouvelle mise à jour majeure.Comme annoncé il y a quelques semaines,Cette décision majeure permet à l'ensemble des joueurs d'y accéder librement. Fait marquant, ce mode emblématique fait son apparition sur la Nintendo Switch 2, élargissant encore davantage son public.Pour célébrer cette transition, un événement croisé inédit entre le Battle Royale et Sauver le Monde est mis en place. Les joueurs peuvent accomplir des quêtes spécifiques pour remporter des récompenses exclusives dans les deux modes.. En complétant deux missions confiées par Jess, il est possible de lui acheter directement le fusil de précision Super Shredder en pleine partie. Aller au bout de cette série d'objectifs débloque également le schéma de cette arme redoutable dans Sauver le Monde.Côté PvE, accumuler 305 000 points d'expérience durant l'événement permet d'ajouter la tenue Jess à son casier. Une nouvelle intrigue autour du Voyageur Noir fait aussi son apparition, offrant diverses récompenses et ressources précieuses à ceux qui enquêteront sur son arrivée.L'intrigue saisonnière s'intensifie. Jules et Jess rejoignent la Team de la Fondation en tant que renforts d'élite. En unissant leurs forces, les joueurs pourront déverrouiller une multitude d'équipements via la progression de l'événement Rivalités. Parmi les objets très convoités figurentDe plus, les distributeurs automatiques rivaux renouvellent leur stock exotique. Il faudra garder un œil ouvert pour mettre la main sur le Fusil Eradicateur ou encore le Traqueur de l'Ombre, des armes capables de renverser le cours d'un affrontement.Les développeurs ont également revu l'expérience utilisateur dans le salon. Un tout nouveau lecteur de musique fait son apparition, offrant un contrôle total sur l'ambiance sonore. Les joueurs peuvent désormais mettre en pause, régler le volume et naviguer entre leurs différentes pistes musicales équipées en toute simplicité.. Le fusil à pompe Chaos Reloader se recharge enfin correctement lorsqu'il est déséquipé, et la Lame Vampirique de Thorne ne bloque plus les sauts après son attaque secondaire. Les modes classés profitent aussi de correctifs,Les soucis visuels touchant certains cosmétiques, comme la cape de Saitama ou les yeux de Bugs Bunny, appartiennent désormais au passé. Le mode Fortnite OG n'est pas en reste,La mise à jour 40.20 de Fortnite est maintenant disponible sur toutes les plateformes.