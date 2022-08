Atterrir 3 fois en une seule partie, défi semaine 11

Atterrir 3 fois en une seule partie

Lessont bien présents pour cette, et reviennent à quelque chose de plus classique, laissant ce que nous avons connu dernièrement de côté. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 15h pour découvrir ces nouveaux défis, lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera d'Ce défi est assez difficile, étant donné qu'il faut, mais si vous ne forcez pas les choses, vous ne pourrez pas le valider. Toutefois, il est possible de profiter de quelques astuces pour, notamment avec un objet ajouté récemment : le nuage magique . Il s'agit d'un objet ajouté à l'occasion de la collaboration avec Dragon Ball, qu'il est possible de trouver dans les capsules de Capsule Corporation . En utilisant l'objet, vous allez pouvoir atterrir plusieurs fois dans la même partie et donc valider le défi.Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser le nuage magique pour ce défi, puisqu'il est possible d'utiliser des failles, des trampolines ou encore de vous rendre au Monument Magistral et profiter du souffle d'air pour vous envoler, et atterrir ensuite.En bref, vous l'aurez compris, il existe une multitude de possibilités permettant d', lorsque nous savons comment faire.Vous pouvez retrouver tous les défis de la semaine 11 du chapitre 3 de Fortnite dans ce guide