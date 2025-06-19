Après six ans, Fortnite retire l'un des modes de jeu emblématiques

Disponible et très apprécié depuis environ six ans, un mode de jeu de Fortnite vient d'être supprimé, comme l'a timidement annoncé Epic Games.
Le 18 juin, la mise à jour v36.10 de Fortnite
a bouleversé les habitudes des joueurs. Si elle a apporté de nombreuses nouveautés comme le mode Blitz Royale
ou encore une collaboration très attendue avec Squid Game, elle a également provoqué une surprise de taille : le retrait du célèbre mode Foire d'empoigne
, présent dans le jeu depuis plus de six ans.
Pourquoi la Foire d'empoigne a-t-elle disparu ?
Apparue initialement en novembre 2018 en tant que mode temporaire de Fortnite
, la Foire d'empoigne avait rapidement gagné en popularité auprès des joueurs occasionnels
. Ce mode « deathmatch » à grande échelle était particulièrement apprécié pour la facilité avec laquelle les joueurs pouvaient accomplir leurs défis sans la pression d'une partie compétitive classique.
Cependant, ces dernières années, l'engouement s'est fortement estompé. À titre indicatif, la semaine passée, le mode a atteint un pic de seulement 1946 joueurs simultanés. Ce chiffre témoigne d'une baisse significative de l'intérêt pour la Foire d'empoigne, justifiant en partie sa suppression du jeu.
Un remplaçant nommé « Terrains d'entraînement »
À la place de la Foire d'empoigne, Epic Games a introduit les Terrains d'entraînement
. Ce nouveau mode oppose deux équipes de 8 joueurs, chacun débutant la partie équipé d'une arme spéciale issue de la saison 3 du chapitre 6. Les Terrains d'entraînement proposent également une rotation régulière des points d'intérêt (POI) du chapitre en cours, et permettent toujours d'accomplir les quêtes du Battle Royale.
Cette décision s'inscrit donc dans une volonté de renouvellement tout en conservant une certaine continuité pour les joueurs habitués à compléter leurs défis dans ce type de modes.
Un retrait définitif ou temporaire ?
Epic Games n'a pas précisé si cette suppression est définitive ou temporaire. Toutefois, au vu de l'histoire du jeu, il reste probable que la Foire d'empoigne fasse son retour à l'avenir
, peut-être à l'occasion d'événements spéciaux ou sous la forme d'un mode à durée limitée. Avec en prime de potentiels changements, pour redonner de l'intérêt à ce mode autrefois très apprécié de la communauté.
Vous pouvez dès maintenant essayer le nouveau mode Terrains d'entraînement, disponible depuis la dernière mise à jour du 18 juin. Mais aussi le mode Blitz Royale, lequel est très fun et intense.
commentaires (3)
Dommage, comme bcp d'autres je vais quitter fortnite pourun jeu ou les joueurs moyens comme moi pourront s'éclater en foire d'empoigne sans les joueurs pros qui viennent juste faire des pv en nous masacrant, il n'y avait que ce mode pour nous...
C'est dommage, je jouais presque exclusivement à se mode ....
Merci beaucoup fortnite