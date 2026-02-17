Après Dragon Ball et Naruto, Fortnite continue de réaliser les rêves des fans d'animation

C'est désormais quasiment officiel, le phénomène Solo Leveling s'apprête à envahir l'île de Fortnite. Epic Games a multiplié les indices ces dernières heures, confirmant l'arrivée de Sung Jin-Woo. Une collaboration qui promet d'être explosive selon les premiers leaks disponibles.
L'attente touche à sa fin pour les amateurs de manhwa et de Battle Royale. Epic Games a décidé de frapper fort en teasant ce qui s'annonce comme l'une des collaborations les plus marquantes de cette saison
. Si vous pensiez que l'île avait tout vu avec les Saiyans ou les héros de My Hero Academia, préparez-vous à l'arrivée du Monarque des Ombres dans Fortnite
.
Un teasing cryptique mais évident
Tout a commencé par une activité suspecte sur les réseaux sociaux officiels du jeu. Sur la plateforme X
, le compte de Fortnite a publié une description qui ne laisse aucune place au doute pour les connaisseurs de l'œuvre :
Le chasseur le plus faible de toute l'humanité. Classé E. Aucun potentiel. Aucun avenir…
Ce texte fait directement référence à l'introduction de l'histoire de Sung Jin-Woo, le protagoniste de Solo Leveling
. Comme si cela ne suffisait pas, une Story Instagram a enfoncé le clou avec la question suivante, posée sur un fond à l'aura bleutée caractéristique de l'anime, « si on vous donnait une autre voie, l'accepteriez-vous ?
». Cette phrase clé renvoie au moment fatidique où le héros acquiert ses pouvoirs via le Système. Epic Games maîtrise son sujet et sait exactement comment titiller la curiosité de sa communauté.
Le phénomène Solo Leveling expliqué
Pour ceux qui seraient passés à côté de ce raz-de-marée culturel, Solo Leveling est à l'origine un web-roman coréen adapté en un manhwa au succès planétaire
, dessiné par le regretté Jang Sung-Rak. L'histoire nous plonge dans un monde où des portails mystérieux, appelés Gates, connectent la Terre à des donjons remplis de monstres. Des humains éveillés, les Chasseurs, sont chargés de les nettoyer.
Sung Jin-Woo commence son aventure comme le plus faible d'entre eux, frôlant la mort à chaque mission. Tout bascule lorsqu'il survit à un double donjon mortel et obtient une capacité unique, contrairement aux autres chasseurs dont la puissance est figée, lui peut « monter de niveau » indéfiniment, à la manière d'un personnage de jeu vidéo.
Sa capacité la plus emblématique reste l'extraction des ombres, lui permettant de relever les ennemis vaincus pour en faire ses soldats fidèles.
Quand seront disponibles les skins ?
Si l'officialisation est actée par ce teasing, les détails du contenu proviennent, comme souvent, des leakers les plus réputés. HypeX
, figure incontournable de la scène Fortnite, affirme que la collaboration devrait être déployée dès cette semaine. Mais Sung Jin-Woo ne viendrait pas seul
.
Selon les informations qui circulent, nous devrions voir arriver des skins pour Cha Hae-in
, une chasseuse de rang S redoutable et personnage central de l'intrigue. Plus intéressant encore, les fidèles serviteurs de l'armée des ombres, Beru et Igris, pourraient également être de la partie
, bien que leur forme (skin complet ou accessoire de dos) reste à confirmer. Epic Games a l'habitude de soigner ses partenariats anime, et l'intégration visuelle de ces entités spectrales pourrait être spectaculaire.
Reste à savoir si Epic Games proposera une collaboration au-delà des skins, avec pourquoi pas un événement en jeu, avec des défis, des récompenses gratuites et même des armes pour offrir un gameplay original le temps de quelques jours. La réponse va être imminente.
commentaire (1)
Solo leveling meilleur manga plus fornite un des meilleurs jeux ça peux que donner un banger