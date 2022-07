Abattre des pins avec un lance-scies, défi semaine 4

Où abattre des pins avec un lance-scies ?

Lessont toujours de la partie pour cette, et reviennent à quelque chose de plus classique, laissant ce que nous avons connu dernièrement de côté. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 15h pour découvrir ces nouveaux défis, lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera d'Le lance-scies est la nouvelle arme introduite dans Fortnite, pour le moins original. Pour faire court, vous pourrez lancer ces scies sur vos adversaires ou les bâtiments, infligeant alors de jolis dégâts, sachant que la scie circulaire continue d'avancer durant quelques secondes et ne s'arrête pas après le premier obstacle. Ici, Epic Games vous demande d', ce qui est très, très facile. À condition de savoir comment faire.Pour ne mettre que quelques minutes, tout au plus, pour venir à bout de ce défi, nous vous recommandons d'atterrir au niveau de la Découperie lieu notable disponible au nord de l'île, qui est tout simplement une scierie Logjam. Sur Place,peut être trouvée. Vous trouverez également un grand nombre de pins. Vous pouvez retrouver sur la carte ci-dessous l'emplacement de la zone.Une fois l'arme entre vos mains, il faudra viser les pins, ces grands arbres dotés d'un tronc plus clair et lequel, une fois détruit, reste visible. Leur feuillage est également d'un vert plus clair comparé aux arbres normaux. Il suffit. Vous pouvez rester dans la zone enneigée de l'île, puisque nous en trouvons un très grand nombre ici.