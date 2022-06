Fortnite : Le lance-scies, où l'obtenir ?

Où trouver le gant cramponneur dans Fortnite ?

Très souvent, en cours de saison, Epic Games ajoute de nouveaux objets originaux, lesquels peuvent changer la façon de jouer à. C'est encore le cas avec cette saison 3 du battle royale, puisqu'un objet totalement inédit fait son arrivée dans. Il s'agit du, lequel a fait son arrivée sur le champ de bataille en toute discrétion, par le biais d'un correctif ce 28 juin.Ce, sans grande surprise. Pour faire court, vous pourrez lancer ces scies sur vos adversaires ou les bâtiments, infligeant alors de jolis dégâts. Néanmoins, ne comptez pas sur cette arme pour mettre à mal un adversaire, puisqu'il faudra vous y prendre à plusieurs reprises pour le mettre K.O., d'autant plus que l'arme fait un peu de bruit et ne favorise pas la discrétion, à courte portée. Cependant, vous pourrez toutefois surprendre vos adversaires, s'ils ne sont pas mobiles et concentrés à moyenne distance. Dernier point concernant l'arme, sachez que les scies circulaires continuer de rouler, même après avoir touché le sol.Nous trouvons ledans la Découperie lieu notable disponible au nord de l'île, mais également en tant que butin au sol ou dans les coffres sur le reste de la carte. Vous ne devriez avoir aucun mal àSi vous souhaitez, coûte que coûte, obtenirsans chercher, nous vous indiquons l'emplacement de la Découperie sur notre carte ci-dessous. Sur place, vous en trouverez près d'une dizaine, ce qui devrait contenter plus d'une équipe...Dernière précision concernant cette arme, plus vous la chargerez (avec le bouton pour viser) plus la portée et la vitesse du projectile seront importantes.