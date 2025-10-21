Football Manager 26 tire profit de l'annulation de FM25, selon Sports Interactive

Après avoir annulé Football Manager 25, au grand dam de toute une communauté, Sports Interactive admet que cette décision difficile a finalement permis à Football Manager 26 d'atteindre un niveau de qualité bien supérieur à ce qu'il aurait été sans ce report inattendu.
Football Manager 26 n'aurait jamais pu atteindre son niveau de qualité actuel sans l'annulation du précédent opus. C'est ce qu'a reconnu Ant Farley, Design Manager chez Sports Interactive, dans une récente interview accordée à FootballGamingZone. Une confession rare qui met en lumière les coulisses d'un développement profondément repensé.
FM25, un projet jugé indigne par le studio
Pour la première fois en plus de vingt ans, la série Football Manager a brisé sa tradition annuelle en 2024. L'équipe de développement avait décidé de mettre de côté FM25, un épisode dont elle n'était « ni fière, ni convaincue qu'il valait le prix demandé », après l'avoir reporté à plusieurs reprises.
Une décision difficile, qui a logiquement provoqué déception et frustration au sein du studio. Mais avec le recul, ce choix s'est avéré salutaire pour la suite de la licence.
Il n'y a aucun moyen que nous aurions pu atteindre le même niveau de qualité que celui de FM26 si nous avions sorti FM25. Nous aurions dû publier certaines idées non abouties, et une fois qu'elles sont dans les mains des joueurs, il devient difficile de les repenser. Nous aurions passé beaucoup de temps à corriger des bugs plutôt qu'à améliorer le jeu.
- Ant Farley, Design Manager chez Sports Interactive.
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Au lieu de consacrer des mois à la correction d'un titre bancal, les équipes ont pu se concentrer sur la refonte de systèmes clés, comme la gestion des tactiques, des jours de match et l'interface de manière générale. L'annulation de FM25 a donc permis de repartir sur des bases solides et de réévaluer des choix de design qui ne correspondaient plus aux ambitions du studio.
Une pause salvatrice pour repenser le jeu
L'équipe de développement a profité de cette année de transition pour revoir ses méthodes et affiner sa vision. Ant Farley évoque une période d'introspection, marquée par la volonté de transformer la frustration en moteur créatif.
Il y avait une vraie détermination à faire les choses bien et à utiliser cette année supplémentaire pour revoir nos idées. La déception initiale a rapidement laissé place à une attitude du type « on y retourne, on va créer quelque chose dont on sera fiers ». Nous n'étions pas fiers de FM25, et cela a été notre plus grande motivation.
Ce nouveau souffle a également encouragé le studio à remettre en question certains éléments historiques de la série. L'un des exemples les plus marquants concerne le système de messagerie du jeu, un pilier de l'expérience Football Manager.
Initialement, les développeurs avaient envisagé de remplacer l'historique boîte mail du jeu par une interface façon messagerie instantanée, inspirée de WhatsApp. L'idée paraissait séduisante sur le papier, mais la pratique a révélé une toute autre réalité. « Le concept semblait solide au départ, mais une fois implémenté, cela ne fonctionnait pas », explique Farley.
Ce retour en arrière illustre bien la philosophie actuelle du studio : préserver l'identité de la série tout en la modernisant intelligemment. En tirant parti de cette année de pause forcée, Sports Interactive semble avoir trouvé un nouvel équilibre entre innovation et respect de son héritage.
Une leçon de patience pour l'avenir de la licence
Avec FM26, le studio espère redonner confiance à sa communauté, tout en prouvant qu'un rythme de développement moins rigide peut renforcer la qualité globale. L'expérience FM25 a servi d'électrochoc, la franchise Football Manager ne se contente plus de suivre son calendrier, mais vise à se renouveler sans trahir son ADN.
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