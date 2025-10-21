Football Manager 26 tire profit de l'annulation de FM25, selon Sports Interactive

Fiasco pour Ronaldo, exploit de l'Algérie et finale des Bleus : On a simulé le Mondial 2026 sur FM26

Alors que la Coupe du monde 2026 va débuter, nous avons simuler la compétition sur Football Manager 26. Avec un résultat légèrement surprenant, de grosses surprises, des déceptions, et une équipe de France qui rentre dans l'histoire.