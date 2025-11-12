Football Manager 26 : Les développeurs admettent les problèmes et détaillent leurs plans de correction

Après un lancement record mais semé d'embûches, Sports Interactive s'exprime officiellement sur l'état de Football Manager 26. L'équipe reconnaît les critiques, présente ses excuses et détaille son plan de mise à jour pour améliorer la stabilité et le confort de jeu.
Le studio britannique Sports Interactive a publié un message
adressé à la communauté de Football Manager 26
, reconnaissant les problèmes rencontrés depuis le lancement de la bêta et la sortie complète du jeu. Si le titre a rassemblé plus de 2,5 millions de joueurs sur l'ensemble des plateformes, ce qui est donc un énorme succès, il n'a pas échappé à plusieurs bugs, lenteurs et soucis d'ergonomie.
Un lancement record, mais loin des standards habituels
Les développeurs admettent que FM26 n'a pas atteint le niveau de finition attendu
, malgré plusieurs correctifs déjà déployés depuis la bêta. Les nombreuses mises à jour, au nombre de cinq avant la sortie officielle, ont retardé la mise à jour day one, une décision que le studio reconnaît comme ayant eu un impact négatif sur les évaluations
du jeu.
Malgré cela, l'équipe souligne que le taux de plantages a fortement diminué depuis la mise à jour du 6 novembre
, et qu'une grande majorité des joueurs ne rencontrent plus de crashs. Mais le studio reste clair, « aucun plantage lié à l'exécution du jeu n'est acceptable
».
De nouvelles mises à jour arrivent sur PC et consoles
Les développeurs annoncent que la prochaine mise à jour visera à corriger davantage de problèmes de stabilité
sur toutes les plateformes. Sur consoles, l'objectif sera notamment de réduire les ralentissements observés pendant les matchs
et d'améliorer la fluidité générale.
Une nouvelle bêta publique
est également prévue sur Steam cette semaine. Elle introduira plus de 200 correctifs supplémentaires ainsi qu'un retour très attendu, la possibilité d'utiliser la barre d'espace pour avancer dans les messages
, fonctionnalité emblématique des anciens opus.
Priorités à la stabilité, performance et confort de jeu
Sports Interactive a clairement défini deux axes principaux pour les prochains patchs :
- Stabilité et performance : le studio veut garantir une expérience sans crashs ni ralentissements, même avec une base de joueurs en constante expansion.
- Confort de jeu et finition : les futures mises à jour amélioreront l'interface utilisateur et corrigeront les problèmes de navigation, afin de rendre le jeu plus intuitif et agréable.
Une interface en pleine refonte
Le studio reconnaît que l'interface (IU) est au centre des critiques
. Les joueurs la jugent trop complexe et peu fluide, et c'est même l'un des plus gros points noirs du jeu. Des ajustements sont déjà prévus pour rendre certains menus plus accessibles et réduire le nombre de clics nécessaires à certaines actions.
Les développeurs ajoutent que l'optimisation de l'interface sera une priorité continue tout au long du cycle de vie de FM26
, avec des améliorations progressives à chaque mise à jour mensuelle.
Sports Interactive conclut son message en rappelant que Football Manager 2026 marque une transition majeure pour la série
. Les fondations posées cette année doivent permettre au jeu d'évoluer sur le long terme.
Le studio assure être pleinement engagé à affiner et améliorer FM26 tout au long de son cycle
, remerciant une nouvelle fois sa communauté pour sa patience et son soutien.
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