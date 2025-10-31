Football Manager 26 : Le pire épisode de la série depuis 16 ans selon les premières critiques

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 31 octobre 2025 à 17h09
Les premiers tests de Football Manager 26 viennent de tomber, et les retours sont loin d'être brillants. Entre interface confuse, bugs techniques et manque de profondeur, le nouvel opus de Sports Interactive inquiète.
Football Manager 26 : Le pire épisode de la série depuis 16 ans selon les premières critiques
Les joueurs de gestion de clubs attendaient Football Manager 26 avec impatience, surtout après deux ans de développement. Pourtant, à en croire les premières critiques, le jeu signé Sports Interactive et édité par Sega ne tient pas ses promesses. L'accueil critique est glacial, et la communauté partage le même sentiment, FM26 serait le plus faible épisode depuis plus d'une décennie.

Une moyenne critique alarmante

Selon Metacritic, Football Manager 26 affiche une moyenne de 70/100 sur la base d'une dizaine de critiques. Si le nombre de tests reste encore limité, le constat est déjà inquiétant, jamais un épisode de la licence n'avait obtenu une note aussi basse depuis seize ans.

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Historiquement, la franchise oscillait entre 84 et 88 de moyenne, un standard de qualité que les fans considéraient comme une évidence. Cette fois, la chute est brutale et semble traduire des problèmes plus profonds qu'un simple faux pas technique.

Des critiques unanimes sur les problèmes de conception

Les retours des journalistes qui ont déjà publié leur test sont sans appel. L'interface utilisateur, censée être modernisée grâce au passage au moteur Unity, est décrite comme confuse et désorganisée. Plusieurs testeurs pointent aussi du doigt des ralentissements importants et une expérience moins fluide qu'auparavant, ce qui n'est pas réellement faux pour ce dernier point.

Un moteur plus beau, mais moins fonctionnel

Visuellement, le passage à Unity offre un rendu plus net et des menus plus détaillés. Mais pour beaucoup, cette transition s'est faite au détriment de la réactivité et de la clarté. « Le jeu est plus joli, mais moins agréable à jouer », résume un test relayé sur les réseaux sociaux.

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Les critiques soulignent aussi un manque de profondeur dans la gestion et des bugs récurrents qui ternissent les parties les plus avancées. De quoi refroidir même les vétérans les plus passionnés. Mais rappelons que tous ces tests ont été fait depuis la version bêta, et que la sortie officielle ne se fait que ce 4 novembre. Plusieurs mises à jour majeures ont d'ailleurs déjà été publiées, pour corriger des problèmes.

De plus, comme nous pouvons le confirmer après y avoir joué, même si certains changements font perdre du charme à FM26, il ne s'agit pas d'un mauvais épisode et nous nous y retrouvons très vite. Les fonctionnalités supprimées peuvent toujours revenir à terme et les équipes de Sport Interactive, réactives, continueront d'améliorer l'expérience avec le retour des joueurs.

Miniature vidéo

Comme l'avaient annoncé les développeurs, il s'agit du virage le plus important de la licence depuis plus de 20 ans, et si le résultat est loin d'être parfait, il est important de rester mesurer et de voir que Football Manager reste ce qu'il est, en dépit de ses notes très basses pour le moment. Restez à l'écoute, notre test sortira très prochainement. 

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (2)

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OzWinter (invité) Le 04/11/2025 à 00:14

Eh bien je vais faire comme après tous les autres. Resortir ce bon vieux FM12 qui n’a pas pris une ride.

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dams (invité) Le 02/11/2025 à 14:19

abusé 2 ans d'attente pour de bousse de vache merde !!!!!