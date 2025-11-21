FM26 : Troisième mise à jour majeure, découvrez le patch notes

Sports Interactive publie, déjà, une troisième correctif majeur depuis la sortie de FM26, il y a trois semaines. De nombreuses choses ont été améliorées.
Disponible depuis ce 4 novembre, Football Manager 26
n'a pas conquis tous les joueurs, mais reste néanmoins une bonne expérience, à condition que les développeurs mettent la main à la pâte. Et c'est ce qu'ils font depuis trois semaines, avec déjà la troisième mise à jour majeure, la version 26.0.6. Découvrez tout ce qui change dans le patch notes ci-dessous, disponible sur la version PC. Pour la version console, une mise à jour devrait arriver d'ici peu de temps.
Patch 3 26.0.6 FM26
Match Engine
- À la suite de la mise à jour d'aujourd'hui, un nouveau moteur de match est en cours de préparation pour décembre.
- Nous pouvons maintenant partager certains des changements prévus, qui incluront :
- Ajustements de la fréquence des joueurs tirant au premier poteau depuis des angles serrés
- Améliorations des réactions des défenseurs face au dribble adverse
- Ajustements de la ligne que les défenseurs maintiennent lorsqu'ils défendent dans leur propre surface
- Amélioration de la logique des décisions des défenseurs lors des têtes sans pression
- Amélioration des mouvements offensifs des joueurs lors des transitions de contre-attaque
Liste de changements (non exhaustive)
- Polissage et raffinement supplémentaires importants apportés à l'interface utilisateur.
- Nouvelles corrections importantes de crash et de stabilité.
- Nouvelles corrections des gels à la mi-temps lors des matchs en ligne Humain vs Humain.
- Nouvelles améliorations des traductions en jeu.
- Correction d'un gel dans les jeux en ligne lors de l'utilisation de grandes bases de données personnalisées.
- Correction d'un blocage lors de la tentative de consultation d'un match passé.
- Correction d'un problème empêchant l'utilisateur d'accéder ou de modifier le calendrier d'entraînement des équipes de jeunes.
- Ajout d'une option permettant à l'utilisateur de sélectionner son réglage FPS souhaité, ou de l'adapter au taux de rafraîchissement de son écran.
- Ajustements apportés au flux général des écrans.
- Ajout d'une préférence pour ajuster la qualité de la foule.
- Correction d'un problème où un nombre incorrect de points de coefficient européen était ajouté après un résultat au match retour en phase à élimination directe.
- Correction d'un problème où les coefficients d'association n'étaient pas correctement attribués pour les tours de qualification et de barrage des compétitions européennes.
- Correction d'un problème qui faisait que le total du coefficient de la saison en cours s'affichait comme zéro jusqu'à la fin de la saison.
- Amélioration de la logique des demandes salariales des jeunes joueurs.
- Amélioration de la logique des demandes salariales dans les divisions inférieures.
- Correction d'un problème où la condition des joueurs s'affichait toujours comme pleine.
- Ajustement de la fréquence de la pluie pendant les matchs.
- La neige apparaîtra désormais à l'extérieur des stades, et pas seulement sur le terrain.
- Correction d'un crash en continuant avec un club des Émirats arabes unis (EAU) lors de la configuration avancée.
- Le chargement d'une tactique en match fonctionne désormais correctement.
- Correction d'un problème empêchant l'utilisateur d'attribuer un numéro de maillot aux joueurs prêtés.
- Correction d'un problème où l'icône du maillot domicile s'affichait toujours dans le planificateur tactique en match, quel que soit le kit réellement porté.
- Data Hub > Last Match > Summary affiche désormais les données du bon match.
- Correction du lieu de naissance dans la création de manager.
- Cliquer sur « Apply » lors du choix des attributs à filtrer dans la recherche de joueurs renvoie maintenant à la bonne page.
- Correction d'un problème où tous les remplaçants apparaissaient comme « S1 » dans les causeries.
- Correction d'un problème où l'image du trophée de Ligue 1 s'affichait quelle que soit la compétition.
- Correction d'un problème où le message du portail des primes indiquait à tort que l'utilisateur avait fait match nul.
- Ajout d'une tuile Budgets de recrutement au résumé financier.
- Correction d'un problème permettant à l'utilisateur de créer un focus de recrutement pour une compétition féminine tout en gérant une équipe masculine, et inversement.
- Affinement de la logique d'IA des clubs saoudiens pour l'achat de joueurs.
- Correction du fonctionnement des remplacements via les menus déroulants du planificateur tactique en match.
- Les highlights de match devraient désormais être synchronisés pour les utilisateurs en parties en ligne.
- L'instruction Passing Risk s'affiche désormais correctement verrouillée sur « Take More Risks » pour un rôle de meneur de jeu.
- Correction d'un problème où le gardien remplaçant apparaissait avec un kit de joueur de champ dans le planificateur tactique en match.
- Correction d'un problème permettant parfois l'enregistrement de joueurs inéligibles.
- Correction d'un problème où la réunion des leaders d'équipe incluait le joueur concerné par la réunion.
- Correction d'un problème permettant à l'utilisateur de renégocier les frais de transfert/prêt malgré des conditions déjà acceptées.
- Amélioration de la logique de construction d'effectif des grands clubs.
- Les joueurs refuseront plus souvent d'entrer en négociation si l'écart entre salaire souhaité et salaire maximum du club est trop important.
- Correction d'un problème où le graphique financier s'affichait toujours en USD.
- Club > Finances affiche désormais correctement les données Revenus/Dépenses.
- Les instructions d'opposition en match reflètent désormais correctement les substitutions effectuées.
- Correction d'un problème empêchant l'ouverture de la carte Sponsoring dans Finances.
- Correction d'un problème où la date de fin de sponsoring s'affichait au 1/1/1900.
- Les joueurs de l'équipe première ne portent plus de chasuble de remplaçant lors de la causerie pré-match.
- Ajustements de la manière dont la réputation actuelle d'un joueur est traitée après un match.
- Correction d'un problème empêchant l'utilisateur de diriger toutes les causeries requises lorsqu'il gère plusieurs équipes.
- USA – La barre Adjust Cap Impact fonctionne désormais correctement.
- Le graphique radar de comparaison de joueurs affiche désormais les bonnes valeurs d'attributs.
IGE
- Correction du fonctionnement de l'édition d'un joueur qui est aussi membre du staff dans le même club via l'éditeur en jeu (IGE).
- Correction du fonctionnement du champ « État du stade » dans l'IGE.
- L'édition des couleurs avant/arrière-plan d'un club dans l'IGE se sauvegarde désormais correctement.
- Correction d'un problème faisant apparaître l'icône/les menus de l'IGE même si l'utilisateur avait choisi de désactiver la fonctionnalité dans sa sauvegarde.
- La maximisation de la Familiarité existante dans l'IGE se met désormais à jour instantanément.
- Correction d'un crash dans l'IGE lors de la modification de la date de fin de contrat d'un non-joueur.
Cette mise à jour est disponible sur PC. Les joueurs consoles profiteront, eux aussi, d'une mise à jour d'ici peu de temps.Nous vous proposons également les meilleures pépites de FM26
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