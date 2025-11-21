FM26 : Troisième mise à jour majeure, découvrez le patch notes

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 21 novembre 2025 à 18h44
Sports Interactive publie, déjà, une troisième correctif majeur depuis la sortie de FM26, il y a trois semaines. De nombreuses choses ont été améliorées.
FM26 : Troisième mise à jour majeure, découvrez le patch notes
Disponible depuis ce 4 novembre, Football Manager 26 n'a pas conquis tous les joueurs, mais reste néanmoins une bonne expérience, à condition que les développeurs mettent la main à la pâte. Et c'est ce qu'ils font depuis trois semaines, avec déjà la troisième mise à jour majeure, la version 26.0.6. Découvrez tout ce qui change dans le patch notes ci-dessous, disponible sur la version PC. Pour la version console, une mise à jour devrait arriver d'ici peu de temps. 

Patch 3 26.0.6 FM26

Match Engine

  • À la suite de la mise à jour d'aujourd'hui, un nouveau moteur de match est en cours de préparation pour décembre.
  • Nous pouvons maintenant partager certains des changements prévus, qui incluront :
    • Ajustements de la fréquence des joueurs tirant au premier poteau depuis des angles serrés
    • Améliorations des réactions des défenseurs face au dribble adverse
    • Ajustements de la ligne que les défenseurs maintiennent lorsqu'ils défendent dans leur propre surface
    • Amélioration de la logique des décisions des défenseurs lors des têtes sans pression
    • Amélioration des mouvements offensifs des joueurs lors des transitions de contre-attaque

Liste de changements (non exhaustive)

  • Polissage et raffinement supplémentaires importants apportés à l'interface utilisateur.
  • Nouvelles corrections importantes de crash et de stabilité.
  • Nouvelles corrections des gels à la mi-temps lors des matchs en ligne Humain vs Humain.
  • Nouvelles améliorations des traductions en jeu.
  • Correction d'un gel dans les jeux en ligne lors de l'utilisation de grandes bases de données personnalisées.
  • Correction d'un blocage lors de la tentative de consultation d'un match passé.
  • Correction d'un problème empêchant l'utilisateur d'accéder ou de modifier le calendrier d'entraînement des équipes de jeunes.
  • Ajout d'une option permettant à l'utilisateur de sélectionner son réglage FPS souhaité, ou de l'adapter au taux de rafraîchissement de son écran.
  • Ajustements apportés au flux général des écrans.
  • Ajout d'une préférence pour ajuster la qualité de la foule.
  • Correction d'un problème où un nombre incorrect de points de coefficient européen était ajouté après un résultat au match retour en phase à élimination directe.
  • Correction d'un problème où les coefficients d'association n'étaient pas correctement attribués pour les tours de qualification et de barrage des compétitions européennes.
  • Correction d'un problème qui faisait que le total du coefficient de la saison en cours s'affichait comme zéro jusqu'à la fin de la saison.
  • Amélioration de la logique des demandes salariales des jeunes joueurs.
  • Amélioration de la logique des demandes salariales dans les divisions inférieures.
  • Correction d'un problème où la condition des joueurs s'affichait toujours comme pleine.
  • Ajustement de la fréquence de la pluie pendant les matchs.
  • La neige apparaîtra désormais à l'extérieur des stades, et pas seulement sur le terrain.
  • Correction d'un crash en continuant avec un club des Émirats arabes unis (EAU) lors de la configuration avancée.
  • Le chargement d'une tactique en match fonctionne désormais correctement.
  • Correction d'un problème empêchant l'utilisateur d'attribuer un numéro de maillot aux joueurs prêtés.
  • Correction d'un problème où l'icône du maillot domicile s'affichait toujours dans le planificateur tactique en match, quel que soit le kit réellement porté.
  • Data Hub > Last Match > Summary affiche désormais les données du bon match.
  • Correction du lieu de naissance dans la création de manager.
  • Cliquer sur « Apply » lors du choix des attributs à filtrer dans la recherche de joueurs renvoie maintenant à la bonne page.
  • Correction d'un problème où tous les remplaçants apparaissaient comme « S1 » dans les causeries.
  • Correction d'un problème où l'image du trophée de Ligue 1 s'affichait quelle que soit la compétition.
  • Correction d'un problème où le message du portail des primes indiquait à tort que l'utilisateur avait fait match nul.
  • Ajout d'une tuile Budgets de recrutement au résumé financier.
  • Correction d'un problème permettant à l'utilisateur de créer un focus de recrutement pour une compétition féminine tout en gérant une équipe masculine, et inversement.
  • Affinement de la logique d'IA des clubs saoudiens pour l'achat de joueurs.
  • Correction du fonctionnement des remplacements via les menus déroulants du planificateur tactique en match.
  • Les highlights de match devraient désormais être synchronisés pour les utilisateurs en parties en ligne.
  • L'instruction Passing Risk s'affiche désormais correctement verrouillée sur « Take More Risks » pour un rôle de meneur de jeu.
  • Correction d'un problème où le gardien remplaçant apparaissait avec un kit de joueur de champ dans le planificateur tactique en match.
  • Correction d'un problème permettant parfois l'enregistrement de joueurs inéligibles.
  • Correction d'un problème où la réunion des leaders d'équipe incluait le joueur concerné par la réunion.
  • Correction d'un problème permettant à l'utilisateur de renégocier les frais de transfert/prêt malgré des conditions déjà acceptées.
  • Amélioration de la logique de construction d'effectif des grands clubs.
  • Les joueurs refuseront plus souvent d'entrer en négociation si l'écart entre salaire souhaité et salaire maximum du club est trop important.
  • Correction d'un problème où le graphique financier s'affichait toujours en USD.
  • Club > Finances affiche désormais correctement les données Revenus/Dépenses.
  • Les instructions d'opposition en match reflètent désormais correctement les substitutions effectuées.
  • Correction d'un problème empêchant l'ouverture de la carte Sponsoring dans Finances.
  • Correction d'un problème où la date de fin de sponsoring s'affichait au 1/1/1900.
  • Les joueurs de l'équipe première ne portent plus de chasuble de remplaçant lors de la causerie pré-match.
  • Ajustements de la manière dont la réputation actuelle d'un joueur est traitée après un match.
  • Correction d'un problème empêchant l'utilisateur de diriger toutes les causeries requises lorsqu'il gère plusieurs équipes.
  • USA – La barre Adjust Cap Impact fonctionne désormais correctement.
  • Le graphique radar de comparaison de joueurs affiche désormais les bonnes valeurs d'attributs.

IGE

  • Correction du fonctionnement de l'édition d'un joueur qui est aussi membre du staff dans le même club via l'éditeur en jeu (IGE).
  • Correction du fonctionnement du champ « État du stade » dans l'IGE.
  • L'édition des couleurs avant/arrière-plan d'un club dans l'IGE se sauvegarde désormais correctement.
  • Correction d'un problème faisant apparaître l'icône/les menus de l'IGE même si l'utilisateur avait choisi de désactiver la fonctionnalité dans sa sauvegarde.
  • La maximisation de la Familiarité existante dans l'IGE se met désormais à jour instantanément.
  • Correction d'un crash dans l'IGE lors de la modification de la date de fin de contrat d'un non-joueur.
Cette mise à jour est disponible sur PC. Les joueurs consoles profiteront, eux aussi, d'une mise à jour d'ici peu de temps.Nous vous proposons également les meilleures pépites de FM26, et les Agents libres, pour démarrer au mieux votre nouvelle carrière. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :
  • PC
    • Édition Standard → 17,59 € au lieu de 60 €, soit 71 % de réduction.
    • Édition Standard multiplatform → 37,99 € au lieu de 60 €, soit 37 % de réduction.
  • PlayStation 5 
    • Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Fiasco pour Ronaldo, exploit de l'Algérie et finale des Bleus : On a simulé le Mondial 2026 sur FM26
Football Manager 26 11 juin 2026

Fiasco pour Ronaldo, exploit de l'Algérie et finale des Bleus : On a simulé le Mondial 2026 sur FM26

Alors que la Coupe du monde 2026 va débuter, nous avons simuler la compétition sur Football Manager 26. Avec un résultat légèrement surprenant, de grosses surprises, des déceptions, et une équipe de France qui rentre dans l'histoire.
De Rocket League à Netflix : La stratégie tentaculaire de la FIFA pour ringardiser EA Sports
Football Manager 26 01 juin 2026

De Rocket League à Netflix : La stratégie tentaculaire de la FIFA pour ringardiser EA Sports

Depuis la séparation historique avec Electronic Arts, l'avenir vidéoludique de la FIFA semblait incertain. L'instance dirigeante vient pourtant de dévoiler une stratégie massive reposant sur sept jeux vidéo différents, marquant une rupture totale avec le modèle traditionnel pour concurrencer directement la franchise EA FC.
FM26 : Le mode Coupe du monde est disponible avec la mise à jour 26.3.1
Football Manager 26 26 mai 2026

FM26 : Le mode Coupe du monde est disponible avec la mise à jour 26.3.1

Retrouvez le patch notes et tous les changements appliquées avec la mise à jour 26.3.1 de Football Manager 26, disponible depuis ce 26 mai et introduisant le mode Coupe du monde.

commentaire (0)