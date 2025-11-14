FM26 signe un lancement historique en Europe malgré une réception mitigée

Le nouvel opus de SEGA réalise la meilleure première semaine jamais enregistrée depuis la création des charts européens, tandis qu'Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau peine à convaincre sur Switch 2.
Football Manager 26 démarre fort, très fort
. Malgré une réception particulièrement négative de la part des joueurs sur Steam, le titre de Sports Interactive décroche la première place des ventes européennes et signe le plus gros lancement de la franchise depuis 2017
. Une performance qui surprend, surtout après une année de pause destinée à refondre le moteur du jeu.
Un lancement record pour Football Manager 26
Selon les données européennes (via TheGameBusiness
), Football Manager 26 réalise la meilleure première semaine jamais observée dans l'histoire du classement
. Un résultat d'autant plus remarquable que le jeu souffre d'une évaluation « Plutôt négative » sur Steam après une transition technologique compliquée et des choix qui interrogent la communauté sur PC.
Le titre bénéficie toutefois d'un lancement multiplateforme, incluant consoles et PC, ce qui renforce mécaniquement sa présence commerciale. Les données ne comptabilisent pas les joueurs Game Pass que ce soit sur PC ou consoles, ce qui laisse supposer un succès encore plus large que les chiffres disponibles.
Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau démarre timidement
L'autre nouveauté de la semaine est Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau sur Nintendo Switch 2. Le musô réalise un lancement bien inférieur à celui de son prédécesseur, L'Ère du fléau sorti en 2020. Les estimations indiquent environ 75 % de ventes en moins, confirmant un accueil nettement plus froid pour cette nouvelle itération.
Kingdom Come: Deliverance 2 revient dans le top grâce à une promotion
Le jeu de Warhorse Studios effectue une remontée spectaculaire de 40 places pour atteindre la 49e position. Une promotion de 40 % a visiblement suffi à relancer l'intérêt pour le RPG médiéval, d'autant que un nouveau DLC vient d'être publié, stimulant les ventes du titre, qui vient d'ailleurs de dépasser les 4 millions de ventes.
Pour ce qui est du reste du classement, nous constatent que Battlefield 6 perd une place tandis que FC 26 chute à la troisième place. Les deux titres phares de Rockstar, GTA 5 et Red Dead Redemption, sont toujours présents dans le top 10.
* Ne comprend pas les ventes numériques
.
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