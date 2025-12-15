FM26 publie une nouvelle mise à jour ce 15 décembre, voici ce que change le patch 26.1.1

Sports Interactive publie une nouvelle mise à jour pour FM26, la version 26.1.1 qui corrige de nombreux problèmes. Découvrez tous les détails dans notre article.
Disponible depuis ce 4 novembre, Football Manager 26
n'a pas conquis tous les joueurs, mais reste néanmoins une bonne expérience, à condition que les développeurs mettent la main à la pâte, ce qu'ils font depuis quelques semaines avec plusieurs mises à jour majeures. Cette fois, le patch 26.1.1 corrige de nombreux problèmes, et le patch notes est à retrouver ci-dessous.
Patch 26.1.1 FM26
Problèmes techniques
- Divers correctifs de crash et de stabilité.
- Correction d'un softlock lors de la sélection de l'objectif de club Best of the Rest, puis de sa suppression après acceptation.
- Les éléments en jeu (tactiques, coups de pied arrêtés, listes de suivi, etc.) affichent désormais l'heure correcte lors de l'enregistrement.
- Amélioration des ombres lors des matchs par temps couvert.
- Correction d'un problème rare empêchant le chargement de certaines sauvegardes après être passé de la version bêta publique Steam lors de la dernière mise à jour.
- Correction d'un problème rare où le bruit de la foule continuait après la fin d'un match.
- Correction d'un problème en ligne où le minuteur de traitement apparaissait pendant les matchs.
Interface utilisateur (UI)
- Amélioration de l'écran de rapport de mi-temps et de fin de match.
- Amélioration de l'écran de rapport des matchs précédents.
- Correction d'un problème où les actualités NXGN et Top Player in the World Award n'affichaient pas tous les candidats.
- Correction d'un problème où l'interface devenait non réactive après avoir sélectionné deux fois de suite la même option de Shout.
- La description de la météo ne se duplique plus dans les Actualités de l'équipe.
- Les joueurs ayant récemment quitté l'équipe n'apparaissent plus comme option pour tirer les coups de pied arrêtés.
- La sauvegarde de l'état de la position sélectionnée est désormais activée dans le planificateur d'effectif.
- Ajout de plusieurs colonnes dans la vue tableau Recherche de joueurs > Recruteur > Transferts.
- Ajout d'un menu déroulant Choisir les visuels dans Rapport de joueur > Données de performance.
- Ajout de la possibilité de voir les attributs du staff dans les écrans Encadrement / Recrutement / Médical / Tous du personnel du club.
- Les offres reçues le dernier jour du mercato deviennent désormais des éléments nécessitant une réponse obligatoire.
- Ajout d'une info-bulle concernant la forme dans le rapport sur l'adversaire.
- Correction de problèmes liés à la disparition des boutons +/- .
- La consultation des résultats des saisons précédentes dans la carte Phases fonctionne désormais correctement.
- Les colonnes Capacité et Potentiel se remplissent désormais correctement dans la vue Informations générales de l'effectif pour les équipes IA.
- Les joueurs remplacés ne s'affichent plus dans le menu contextuel accessible par clic droit dans les tactiques de match.
- Correction d'un problème empêchant l'utilisateur d'effectuer des remplacements depuis la barre d'effectif pendant les matchs.
- Les buts contre son camp s'affichent désormais correctement dans les encarts contextuels de match.
- Le bouton Développer du classement en direct fonctionne désormais correctement.
- La composition correcte s'affiche désormais pour les consignes adverses pendant un match.
- Correction d'un problème où l'indicateur de capitaine n'apparaissait pas dans les graphismes de l'UEFA Champions League masculine et de la Conference League.
- Les joueurs affichés dans le message du portail des candidats du centre de formation sont désormais triés par catégorie de note.
- L'âge moyen de l'équipe B s'affiche désormais correctement dans le message du portail.
- Améliorations apportées à la mise sur la liste des transferts via l'outil TransferRoom Out.
- Le budget de transfert de l'utilisateur se met désormais à jour instantanément lors de la vente de clauses.
- Le statut de transfert du joueur de l'utilisateur se met désormais à jour instantanément lorsqu'il est retiré de la liste des transferts ou des prêts.
- L'écran d'effectif affiche désormais le salaire actuellement perçu par un joueur prêté dans son club actuel, et non celui du club parent.
- Correction d'un problème où les exigences contractuelles d'un joueur ne s'affichaient pas correctement lorsque l'utilisateur demandait à l'agent l'intérêt du marché pour un joueur libre.
- L'icône « i » apparaît désormais correctement dans le message du portail des contrats expirants.
- Le bouton de négociation de contrat n'est plus actif si le joueur a déjà signé un pré-contrat.
- Les détails complets des prêts avec option d'achat future s'affichent désormais correctement dans les clauses.
- Correction d'un problème où l'augmentation des prix des billets en début de nouvelle saison s'affichait à 0 %, quelle que soit la valeur réelle.
- Le tri par position fonctionne désormais correctement dans l'écran d'entraînement individuel.
- Le filtre des conditions d'encadrement fonctionne désormais correctement dans la base de données des joueurs.
- Le tri par colonne de position fonctionne désormais correctement dans Ligue > Statistiques des joueurs.
- Les résultats des filtres de recruteur n'affichent plus de joueurs ne répondant pas aux critères de capacité ou de potentiel.
- La confirmation du Onze suggéré depuis le message du portail fonctionne désormais correctement.
- Correction d'un problème où le bouton Continuer ne s'affichait pas sur l'écran de discours d'avant-match.
- Correction d'un problème où le menu déroulant de la qualité graphique ne s'ouvrait pas dans les préférences.
- Correction d'un problème où l'option Envoyer les rapports de re-scouting dans les messages de la shortlist ne fonctionnait pas.
- Correction d'un problème où le changement d'onglet ou de responsabilités dans la délégation renvoyait l'utilisateur vers l'onglet Vue d'ensemble des responsabilités du staff.
Gameplay
- Amélioration de la logique des joueurs souhaitant un nouveau contrat.
- Amélioration de la logique de renouvellement des contrats du staff.
- Amélioration de la logique et des messages concernant les joueurs plus âgés demandant un nouveau contrat.
- Amélioration de la logique justifiant les demandes de temps de jeu des remplaçants souhaitant une convocation en sélection nationale.
- Réduction du nombre de joueurs dans les clubs élite demandant la promesse de trophée national.
- Les utilisateurs peuvent désormais créer des axes de recrutement pour toutes les compétitions actives de la sauvegarde.
- Correction d'un problème où les clubs IA proposaient un temps de jeu illogique dans les offres de prêt avec retour.
- Correction d'un problème où des joueurs prêtés étaient rappelés pour être vendus à des moments illogiques de la saison.
- Correction d'un problème rare où un club IA faisait une offre de prêt avec option d'achat future pour un joueur venant tout juste de rejoindre le club de l'utilisateur.
- Les joueurs prêtés ne peuvent plus être rappelés si le club prêteur a déclenché l'option d'achat.
- Correction d'un problème où la condition de qualification à la Ligue des Champions UEFA déclenchait une option d'achat future après qualification à n'importe quelle compétition européenne.
- Correction d'un problème où un joueur souhaitait être nommé à la fois capitaine et vice-capitaine dans les promesses de pré-contrat.
- Ajustements pour éviter que les clubs IA fassent des offres de prêt répétées pour le même joueur.
- La fonctionnalité Proposer une prolongation de prêt fonctionne désormais comme prévu.
- Demander à l'adjoint de créer des groupes de mentorat fonctionne désormais correctement.
- Ajout d'une icône de note de position improvisée.
Éditeur de jeu en direct (IGE)
- La barre d'en-tête Joueur / Non-joueur se met désormais à jour instantanément après un transfert via l'IGE.
- Correction d'un problème empêchant l'utilisateur de modifier la note des installations corporatives.
- Le bouton « + » à côté des montants de frais fonctionne désormais correctement.
- Les menus déroulants ont été convertis en onglets.
- Correction d'un problème où l'icône de l'IGE était désactivée à tort dans les onglets secondaires Effectif, Recrutement et Jour de match lorsqu'elle était déjà sélectionnée ou accessible via un onglet.
Cette mise à jour est disponible sur PC. Les joueurs consoles profiteront, eux aussi, d'une mise à jour d'ici peu de temps. Nous vous proposons également les meilleurs jeunes joueurs de FM26
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commentaire (1)
Toujours pas la possibilité de changer les attributs, des joueurs ou du staffs avec éditeur en jeu en direct du coup ?