FM26 publie une nouvelle mise à jour ce 15 décembre, voici ce que change le patch 26.1.1

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 15 décembre 2025 à 18h33
Sports Interactive publie une nouvelle mise à jour pour FM26, la version 26.1.1 qui corrige de nombreux problèmes. Découvrez tous les détails dans notre article.
FM26 publie une nouvelle mise à jour ce 15 décembre, voici ce que change le patch 26.1.1
Disponible depuis ce 4 novembre, Football Manager 26 n'a pas conquis tous les joueurs, mais reste néanmoins une bonne expérience, à condition que les développeurs mettent la main à la pâte, ce qu'ils font depuis quelques semaines avec plusieurs mises à jour majeures. Cette fois, le patch 26.1.1 corrige de nombreux problèmes, et le patch notes est à retrouver ci-dessous.

Patch 26.1.1 FM26

Problèmes techniques

  • Divers correctifs de crash et de stabilité.
  • Correction d'un softlock lors de la sélection de l'objectif de club Best of the Rest, puis de sa suppression après acceptation.
  • Les éléments en jeu (tactiques, coups de pied arrêtés, listes de suivi, etc.) affichent désormais l'heure correcte lors de l'enregistrement.
  • Amélioration des ombres lors des matchs par temps couvert.
  • Correction d'un problème rare empêchant le chargement de certaines sauvegardes après être passé de la version bêta publique Steam lors de la dernière mise à jour.
  • Correction d'un problème rare où le bruit de la foule continuait après la fin d'un match.
  • Correction d'un problème en ligne où le minuteur de traitement apparaissait pendant les matchs.

Interface utilisateur (UI)

  • Amélioration de l'écran de rapport de mi-temps et de fin de match.
  • Amélioration de l'écran de rapport des matchs précédents.
  • Correction d'un problème où les actualités NXGN et Top Player in the World Award n'affichaient pas tous les candidats.
  • Correction d'un problème où l'interface devenait non réactive après avoir sélectionné deux fois de suite la même option de Shout.
  • La description de la météo ne se duplique plus dans les Actualités de l'équipe.
  • Les joueurs ayant récemment quitté l'équipe n'apparaissent plus comme option pour tirer les coups de pied arrêtés.
  • La sauvegarde de l'état de la position sélectionnée est désormais activée dans le planificateur d'effectif.
  • Ajout de plusieurs colonnes dans la vue tableau Recherche de joueurs > Recruteur > Transferts.
  • Ajout d'un menu déroulant Choisir les visuels dans Rapport de joueur > Données de performance.
  • Ajout de la possibilité de voir les attributs du staff dans les écrans Encadrement / Recrutement / Médical / Tous du personnel du club.
  • Les offres reçues le dernier jour du mercato deviennent désormais des éléments nécessitant une réponse obligatoire.
  • Ajout d'une info-bulle concernant la forme dans le rapport sur l'adversaire.
  • Correction de problèmes liés à la disparition des boutons +/- .
  • La consultation des résultats des saisons précédentes dans la carte Phases fonctionne désormais correctement.
  • Les colonnes Capacité et Potentiel se remplissent désormais correctement dans la vue Informations générales de l'effectif pour les équipes IA.
  • Les joueurs remplacés ne s'affichent plus dans le menu contextuel accessible par clic droit dans les tactiques de match.
  • Correction d'un problème empêchant l'utilisateur d'effectuer des remplacements depuis la barre d'effectif pendant les matchs.
  • Les buts contre son camp s'affichent désormais correctement dans les encarts contextuels de match.
  • Le bouton Développer du classement en direct fonctionne désormais correctement.
  • La composition correcte s'affiche désormais pour les consignes adverses pendant un match.
  • Correction d'un problème où l'indicateur de capitaine n'apparaissait pas dans les graphismes de l'UEFA Champions League masculine et de la Conference League.
  • Les joueurs affichés dans le message du portail des candidats du centre de formation sont désormais triés par catégorie de note.
  • L'âge moyen de l'équipe B s'affiche désormais correctement dans le message du portail.
  • Améliorations apportées à la mise sur la liste des transferts via l'outil TransferRoom Out.
  • Le budget de transfert de l'utilisateur se met désormais à jour instantanément lors de la vente de clauses.
  • Le statut de transfert du joueur de l'utilisateur se met désormais à jour instantanément lorsqu'il est retiré de la liste des transferts ou des prêts.
  • L'écran d'effectif affiche désormais le salaire actuellement perçu par un joueur prêté dans son club actuel, et non celui du club parent.
  • Correction d'un problème où les exigences contractuelles d'un joueur ne s'affichaient pas correctement lorsque l'utilisateur demandait à l'agent l'intérêt du marché pour un joueur libre.
  • L'icône « i » apparaît désormais correctement dans le message du portail des contrats expirants.
  • Le bouton de négociation de contrat n'est plus actif si le joueur a déjà signé un pré-contrat.
  • Les détails complets des prêts avec option d'achat future s'affichent désormais correctement dans les clauses.
  • Correction d'un problème où l'augmentation des prix des billets en début de nouvelle saison s'affichait à 0 %, quelle que soit la valeur réelle.
  • Le tri par position fonctionne désormais correctement dans l'écran d'entraînement individuel.
  • Le filtre des conditions d'encadrement fonctionne désormais correctement dans la base de données des joueurs.
  • Le tri par colonne de position fonctionne désormais correctement dans Ligue > Statistiques des joueurs.
  • Les résultats des filtres de recruteur n'affichent plus de joueurs ne répondant pas aux critères de capacité ou de potentiel.
  • La confirmation du Onze suggéré depuis le message du portail fonctionne désormais correctement.
  • Correction d'un problème où le bouton Continuer ne s'affichait pas sur l'écran de discours d'avant-match.
  • Correction d'un problème où le menu déroulant de la qualité graphique ne s'ouvrait pas dans les préférences.
  • Correction d'un problème où l'option Envoyer les rapports de re-scouting dans les messages de la shortlist ne fonctionnait pas.
  • Correction d'un problème où le changement d'onglet ou de responsabilités dans la délégation renvoyait l'utilisateur vers l'onglet Vue d'ensemble des responsabilités du staff.

Gameplay

  • Amélioration de la logique des joueurs souhaitant un nouveau contrat.
  • Amélioration de la logique de renouvellement des contrats du staff.
  • Amélioration de la logique et des messages concernant les joueurs plus âgés demandant un nouveau contrat.
  • Amélioration de la logique justifiant les demandes de temps de jeu des remplaçants souhaitant une convocation en sélection nationale.
  • Réduction du nombre de joueurs dans les clubs élite demandant la promesse de trophée national.
  • Les utilisateurs peuvent désormais créer des axes de recrutement pour toutes les compétitions actives de la sauvegarde.
  • Correction d'un problème où les clubs IA proposaient un temps de jeu illogique dans les offres de prêt avec retour.
  • Correction d'un problème où des joueurs prêtés étaient rappelés pour être vendus à des moments illogiques de la saison.
  • Correction d'un problème rare où un club IA faisait une offre de prêt avec option d'achat future pour un joueur venant tout juste de rejoindre le club de l'utilisateur.
  • Les joueurs prêtés ne peuvent plus être rappelés si le club prêteur a déclenché l'option d'achat.
  • Correction d'un problème où la condition de qualification à la Ligue des Champions UEFA déclenchait une option d'achat future après qualification à n'importe quelle compétition européenne.
  • Correction d'un problème où un joueur souhaitait être nommé à la fois capitaine et vice-capitaine dans les promesses de pré-contrat.
  • Ajustements pour éviter que les clubs IA fassent des offres de prêt répétées pour le même joueur.
  • La fonctionnalité Proposer une prolongation de prêt fonctionne désormais comme prévu.
  • Demander à l'adjoint de créer des groupes de mentorat fonctionne désormais correctement.
  • Ajout d'une icône de note de position improvisée.

Éditeur de jeu en direct (IGE)

  • La barre d'en-tête Joueur / Non-joueur se met désormais à jour instantanément après un transfert via l'IGE.
  • Correction d'un problème empêchant l'utilisateur de modifier la note des installations corporatives.
  • Le bouton « + » à côté des montants de frais fonctionne désormais correctement.
  • Les menus déroulants ont été convertis en onglets.
  • Correction d'un problème où l'icône de l'IGE était désactivée à tort dans les onglets secondaires Effectif, Recrutement et Jour de match lorsqu'elle était déjà sélectionnée ou accessible via un onglet.
Cette mise à jour est disponible sur PC. Les joueurs consoles profiteront, eux aussi, d'une mise à jour d'ici peu de temps. Nous vous proposons également les meilleurs jeunes joueurs de FM26, et les Agents libres, pour démarrer au mieux votre nouvelle carrière. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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Retrouvez le patch notes et tous les changements appliquées avec la mise à jour 26.3.1 de Football Manager 26, disponible depuis ce 26 mai et introduisant le mode Coupe du monde.

commentaire (1)

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Tontontoto (invité) Le 16/12/2025 à 04:05

Toujours pas la possibilité de changer les attributs, des joueurs ou du staffs avec éditeur en jeu en direct du coup ?