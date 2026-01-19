FM26 : MàJ 26.1.2 du 19 janvier, les détails

Sports Interactive publie une nouvelle mise à jour pour FM26, la version 26.1.2 qui corrige certains problèmes. Retrouvez le patch notes dans notre article.
Disponible depuis ce 4 novembre, Football Manager 26
n'a pas conquis tous les joueurs, mais reste néanmoins une bonne expérience, d'autant plus que les développeurs travaillent dur pour améliorer les points qui étaient critiqués. C'est dans ce sens qu'une nouvelle mise à jour, la première de l'année, vient d'être dévoilée, corrigeant certains problèmes. Vous pouvez retrouver le patch notes du 19 janvier de FM26 ci-dessous.
Patch 26.1.2 FM26
Problèmes techniques
- Divers correctifs de crash et de stabilité
- Correction d'un gel du jeu lors de l'utilisation du Résultat instantané en mode hotseat
- La taille des stades s'affiche désormais correctement, quel que soit le niveau de qualité graphique sélectionné
- La préférence de vitesse de transition ne se réinitialise plus au redémarrage du jeu
- L'option de préférence de délai d'expiration « Continuer la partie » fonctionne désormais comme prévu
Interface utilisateur (UI)
- Refonte de la tuile « Stages » en plein écran (présentée à la fin de la liste des changements)
- Refonte de la tuile « Aperçu de la saison » en plein écran
- Améliorations supplémentaires de la navigation, incluant de nouvelles options de menus déroulants dans les barres de navigation principales et secondaires
- Amélioration de la personnalisation et du réagencement des colonnes dans la vue de l'effectif de l'équipe première
- Correction d'un problème où l'inscription de l'effectif pour les compétitions continentales apparaissait comme fermée alors que la date limite n'était pas encore dépassée
- La liste de l'effectif se met désormais à jour en temps réel lors de modifications lorsque la colonne « Pkd » est sélectionnée
- Correction de la colonne « Au club depuis » qui affichait des nombres aléatoires au lieu des années
- La colonne « Connaissances » peut désormais être ajoutée dans l'écran de Shortlist
- Correction d'un problème où les boutons « Coups de pied arrêtés » et « Consignes adverses » étaient grisés dans l'écran de sélection d'équipe d'avant-match
- Correction du fonctionnement de la comparaison entre les staffs d'entraînement, de recrutement et médical sur l'écran du site du club
- La coloration des attributs du staff reste désormais constante lors du défilement
- Le filtrage des joueurs par dates (comme l'expiration de contrat) fonctionne désormais correctement dans la recherche de joueurs
- La dernière saison est désormais sélectionnée par défaut dans les statistiques de carrière des joueurs
- Correction d'un problème provoquant l'arrêt du fonctionnement du bouton Lecture/Pause lors du passage d'un replay
- Ajout d'une barre de défilement aux analyses Équipe/Joueur dans le Data Hub
- L'affichage des saisons passées dans la carte « Stages » fonctionne désormais correctement
- Lors de la signature de plusieurs joueurs éligibles à un cours intensif de langue, les noms des joueurs sont désormais mieux affichés afin d'indiquer clairement qui y est envoyé
- Le bouton « Prêt pour le prochain match » se met désormais en surbrillance lorsqu'il est sélectionné dans l'écran des tactiques
- Correction d'un problème provoquant une coupure de l'affichage des éléments de la boîte de réception lors de la poursuite avec l'onglet « Nouveau » sélectionné
- Les raisons indiquées pour certains succès non encore débloqués ont été reformulées afin d'éviter toute ambiguïté
- La profondeur d'effectif s'affiche désormais lors de la demande d'un rapport d'équipe à un club géré par l'IA
- Le xG dans la tuile de forme du joueur reflète désormais la valeur réelle
- Suppression de réponses dupliquées dans les conversations avec les agents lors de questions sur la disponibilité d'un joueur
- Le graphique de l'historique de la ligue ne se focalise plus par défaut sur une équipe spécifique
Gameplay
- Ajustements du montant dépensé pour les joueurs vieillissants par les clubs de Premier League / à forte notoriété
- Ajustements des gains de réputation des joueurs après les matchs
- Lorsqu'un joueur est proposé via un intermédiaire, les utilisateurs devraient désormais recevoir des offres plus appropriées de la part des clubs contrôlés par l'IA
- Ajustements des prix demandés par l'IA pour les joueurs
- Les transferts sortants sont désormais correctement pris en compte dans l'impact potentiel sur les budgets de transferts et de salaires
- Correction d'un problème empêchant l'utilisateur de proposer un salaire précédemment accepté par l'agent du joueur
- Correction d'un problème provoquant une chute drastique et illogique de la valeur affichée d'un joueur
- Les indemnités de transfert sont désormais correctement attribuées en NWSL lors d'un échange joueur contre argent
- Les salaires s'affichent désormais correctement selon la préférence définie (hebdomadaire, mensuelle, annuelle)
- Les récompenses de la WSL ne sont plus attribuées à des joueurs non éligibles
- Le nombre de transferts entrants/sortants s'affiche désormais correctement pour les sauvegardes importées depuis les éditions précédentes de FM
- Correction d'un problème où le message d'offre de prêt indiquait des frais optionnels de 0 £ lorsqu'aucun montant n'était défini
- Le staff applique désormais plus efficacement les consignes adverses lorsqu'elles sont définies via les responsabilités du staff
- Les jalons de carrière des joueurs reflètent désormais plus fidèlement leurs véritables accomplissements
- L'introduction aux tactiques se déclenche désormais correctement lorsque l'utilisateur rejoint un nouveau club via « Postuler à un poste »
- Correction d'un problème où un article d'actualité évoquait le dernier match de l'équipe dans son stade actuel, alors que la rencontre s'était déroulée sur terrain neutre
- Amérique du Sud – Copa Libertadores – Correction du vainqueur qualifié à tort depuis une mauvaise année pour la Coupe Intercontinentale
Éditeur en jeu / Éditeur avant partie
- Divers correctifs de crash
- Ajustements visant à améliorer le fonctionnement de la barre de défilement
- Les modifications des détails du stade se mettent désormais à jour en temps réel dans l'IGE
- Correction d'un problème empêchant la validation des règles continentales/internationales alors qu'elles étaient correctement configurées dans le PGE
- Le jeu ne bascule plus vers la fiche rapport du joueur lors d'un clic sur les attributs dans la tuile d'édition du joueur
- Ajout de nouveaux champs modifiables pour afficher les données tactiques hors poste (OOP) des managers contrôlés par l'IA
- Améliorations du champ de sélection des couleurs
- Améliorations de la gestion de l'activation et de la désactivation du bouton IGE
Cette mise à jour est disponible sur PC. Les joueurs consoles profiteront, eux aussi, d'une mise à jour d'ici peu de temps. Nous vous proposons également les meilleurs jeunes joueurs de FM26
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commentaires (2)
À quelle date la mise à jour de FM26 sur console ?
Pouvez vous rajouter les équipes nationales dans une future mise a jour