FM26 lance sa plus grande mise à jour, avec le retour d'une fonctionnalité demandée

Sports Interactive publie une nouvelle mise à jour pour FM26, la plus importante à ce jour. La version 26.1.0 réintroduit une fonctionnalité supprimée tout en corrigeant de nombreux problèmes.
Disponible depuis ce 4 novembre, Football Manager 26
n'a pas conquis tous les joueurs, mais reste néanmoins une bonne expérience, à condition que les développeurs mettent la main à la pâte. Et c'est ce qu'ils font depuis un mois avec une nouvelle mise à jour, la plus conséquente à ce jour. Au programme cette fois, retour des consignes du banc et correction d'une pléthore de soucis. Découvrez tout ce qui change dans le patch notes de la mise à jour 26.1.0
ci-dessous, disponible sur la version PC.
Patch 26.1.0 FM26
Voici quelques-uns des points forts de la mise à jour 26.1.0 :
- Retour des consignes depuis le banc.
- Moteur de match mis à jour avec diverses améliorations
- Polissage et affinements étendus de l'interface utilisateur
- Coloration des attributs entièrement personnalisable
- Divers ajustements et améliorations des transferts
- Ajout de la possibilité de programmer des matchs amicaux pour les équipes de jeunes
- Mise à jour de diverses compétitions et règles
- Améliorations des actualités affichées dans l'onglet « Pour vous »
- Fonctionnalité d'import/export de modèles d'attributs dans l'Éditeur intégré au jeu
- Pour toute question concernant la mise à jour sur ces plateformes, veuillez consulter cette FAQ.
- Pour les utilisateurs de la branche bêta publique Steam, veuillez consulter la FAQ pour toute question concernant le retour à la version commerciale et la compatibilité des sauvegardes.
Liste des changements (non exhaustive)
Technique
- Corrections étendues de crashs et améliorations de stabilité.
- Nouvelles améliorations des traductions intégrées au jeu.
- Ajout d'options de personnalisation permettant aux utilisateurs de choisir la coloration des attributs et des positions.
- Correction d'un problème empêchant le chargement de fichiers personnalisés (coups de pied arrêtés, tactiques, etc.) lorsqu'ils avaient été renommés dans l'Explorateur de fichiers.
- Diverses améliorations de l'enregistrement et de la sélection de programmes d'entraînement personnalisés.
- Correction d'un problème où l'onglet Calendrier ne s'affichait pas lorsqu'on y accédait via un raccourci clavier ou un bouton de favori.
- Amélioration du glisser-déposer pour déplacer des joueurs dans le Planificateur d'effectif.
- Correction d'un problème empêchant la langue de la base de données d'être définie indépendamment de la langue du jeu.
- Correction d'un problème très rare où des sauvegardes importées depuis FM24 ne pouvaient pas avancer.
- Correction d'un problème empêchant les utilisateurs d'assister à un entretien d'embauche avec une base de données personnalisée importée depuis FM24.
- Réécriture de toutes les descriptions des raccourcis clavier.
- Ajout d'une info-bulle sur la vitesse de traitement/vitesse estimée de la partie lors d'un démarrage rapide/avancé.
Match Engine, Match Expérience, Animations
- Réintroduction des consignes de match.
- Ajustements de la fréquence des tirs au premier poteau depuis des angles serrés.
- Amélioration des réactions des défenseurs face aux dribbles adverses.
- Ajustements de la ligne défensive dans la surface.
- Amélioration de la logique de décision des défenseurs lors de têtes sans pression.
- Amélioration des déplacements offensifs en transition contre-attaque.
- Divers autres ajustements de l'IA de match.
- Correction d'un problème où les légendes de but refusé apparaissaient avant l'animation VAR.
- Correction d'un problème où les remplacements effectués à la mi-temps n'étaient pas appliqués immédiatement si l'écran tactique restait ouvert.
- Les entraîneurs de jeunes feront désormais tourner leur effectif plus souvent.
- Correction de projecteurs flottants lors des matchs de nuit en vue Tactique ou Dynamique.
- Correction de l'absence d'icône de capitaine dans la composition d'avant-match de l'Europa Conference League.
- Correction d'un problème où un carton rouge apparaissait pour les deux équipes en Ligue des champions masculine.
- Les ballons d'hiver ne seront plus utilisés en cas de simple pluie.
- Correction de légendes d'événements apparaissant toutes en même temps lors de la sortie du mode « Commentaire seul ».
- Correction de divers conflits de maillots (ex. Everton domicile vs Brighton extérieur).
- Améliorations du graphique de Momentum.
- 2D Classic – couleurs des entraîneurs et du staff médical corrigées.
- 2D Classic – les filets bougent correctement lors d'un but.
- 2D Classic – la taille du ballon est désormais correcte lorsqu'il est en l'air.
Interface utilisateur
- Polissage et affinement étendus de l'interface.
- Améliorations de l'écran de comparaison d'effectifs dans les rapports de scouting.
- Les salaires afficheront désormais le bon format (hebdo/mensuel/annuel) selon les préférences.
- Le widget d'activité des transferts indique désormais le nombre de jours avant ouverture/fermeture du mercato.
- Ajout d'une option « joueurs récemment consultés » dans la comparaison de joueurs.
- L'icône « i » s'affiche désormais dans les actualités Goal50 et NXGN.
- Possibilité d'ajouter des joueurs de l'équipe de jeunes au Planificateur d'effectif.
- Correction d'un problème où le résumé commercial ne montrait pas les noms/numéros des maillots les plus vendus.
- Accès aux rapports de match passés même en basse résolution via Calendrier > Rencontres.
- Le bouton « Tout effacer » fonctionne désormais correctement dans les recommandations.
- Le bon résultat de match apparaît désormais dans Club > À propos > Résultats récents.
- Correction de tuiles de rôle affichant la mauvaise position.
- Les buteurs contre leur camp ne sont plus dupliqués dans le calendrier.
- Les hyperliens de clubs fonctionnent correctement.
- La tuile Recherche affiche désormais le nombre actif de recherches, et non le total.
- Correction d'un problème empêchant la fermeture du menu FM via le bouton « X ».
- La tuile Centre médical affiche le bon pictogramme.
- La liste de favoris se met désormais à jour en temps réel.
- Correction d'un problème où la fenêtre du mercato apparaissait fermée après refus d'une offre.
- La légende du Momentum correspond maintenant aux couleurs affichées.
- Possibilité de trier par joueur et par temps de jeu attendu dans le message « attentes de temps de jeu ».
- Ligne défensive n'apparaît plus en double.
- Affichage correct de l'Évaluation tactique.
- Correction de l'apparition de la liste « Marquage individuel » seulement après rechargement.
- Correction des mini-terrains absents dans le sélecteur de formation.
- Correction de dates incorrectes dans l'historique des transferts.
- Barre xG affichée dans la bonne couleur dans le Data Hub.
- Correction de l'onglet Type non surligné dans le Planificateur.
- Divers filtres de recherche fonctionnent à nouveau : sélections internationales, connaissance de scouting, Jours depuis dernier scout, pied fort, etc.
- Carte des positions correctement affichée pour les candidats jeunes.
- Amélioration du contraste du bouton Réinitialiser et du fond du message Code de conduite.
Transferts
- Divers ajustements des valeurs de transfert masculins.
- Ajustements des offres de prêts par l'IA.
- Ajustements des suggestions d'intermédiaires.
- Amélioration des logiques de transfert pour les clubs saoudiens.
- Amélioration de la répartition budgets salaires/transferts pour l'IA.
- Cohérence améliorée entre conseils de transfert et de contrat.
- Amélioration des négociations IA pour les clauses de rachat ou dates alternatives.
- Réduction des budgets de transfert féminins pour davantage de réalisme.
- Ajustements des demandes salariales des joueuses.
- Amélioration de l'usage des clauses de rachat dans le football féminin.
- Ajustements de l'intérêt des joueurs libres de haut niveau.
- Correction d'un problème où des clubs IA incluaient des frais futurs pour des joueurs en fin de contrat.
- Réintroduction de l'option « Signer un remplaçant d'abord ».
- Les objectifs des clubs IA lors des prêts sont plus réalistes.
- Correction d'un problème où l'IA demandait le prêt d'un joueur déjà prêté.
- L'IA ne propose plus d'offres hors budget.
- Correction d'offres reçues lorsqu'on place plusieurs joueurs en liste de prêt.
- Amélioration des messages lorsque le joueur n'est pas intéressé par une négociation.
- Correction d'un problème où un joueur perdait son permis de travail après transfert définitif dans une offre obligatoire.
- Les pourcentages de salaire s'affichent correctement en passant d'un transfert à un prêt.
- Réduction du nombre d'offres non négociables pour les jeunes.
- Ajustements sur les clauses libératoires.
- Possibilité désormais d'offrir un contrat de staff à un joueur proche de la retraite.
- Salaire du joueur correctement affiché même si dépassant la limite maximale.
- Correction d'un bug avec TransferRoom rendant une action inactive un mois.
- La raison correcte est désormais affichée lorsque l'on annule une proposition en cours sur TransferRoom.
- Mise à jour en temps réel du budget salarial lors de l'ajustement.
- Correction du bouton « Laisser partir » et de l'instruction « Renouvellement par le directeur sportif ».
- Montant correct affiché pour les prêts dans les messages correspondants.
- Correction des salaires après sélections internationales pour joueurs déjà capés.
- Correctifs sur les pourcentages de salaire dans les prêts TransferRoom.
Autres
- Amélioration de la variété et pertinence des News « Pour vous ».
- Correction des calculs UEFA de coefficients nationaux.
- Possibilité d'organiser des amicaux pour les équipes jeunes.
- Correction où certains U21 éligibles ne pouvaient jouer la Ligue des champions.
- Correction de l'inscription de joueurs via « Assistant ».
- Ajout de nouvelles questions de conférence de presse.
- Meilleure distribution d'attributs pour les newgens gardiens.
- Correction de notifications sur des jeunes femmes libérées dans des clubs masculins (et vice versa).
- Correction de doublons dans les messages candidats jeunes.
- Le staff des équipes B peut désormais être envoyé en formation.
- Correction d'un texte erroné sur les objectifs de formation des jeunes.
- Correction d'un souci dans les réunions de mécontentement d'équipe.
- Correction d'un message faux sur les primes.
- Ajustements des revenus commerciaux féminins.
- L'IA n'ira plus recruter des managers dans des ligues non chargées.
- Améliorations des logiques de licenciement IA.
- Correction des joueurs contrariés d'être « vendus » alors qu'ils étaient prêtés.
- Les actions et observations dans les réunions s'affichent correctement.
- Correction de réunions de dernière chance.
- Correction où les managers humains ne recevaient plus de renouvellement.
- Les objectifs de vision ne montreront plus les tours préliminaires si non concernés.
- Meilleurs licenciements IA dans le football féminin.
- Réaction des fans mieux affichée.
- Statuts « opt » et « frt » correctement affichés.
- Correctifs des notes de joueurs apparaissant dans le calendrier.
- Correct affichage des années en club pour règles d'inscriptions anglaises.
- Correction du bug des stades sans siège affichés à 0.
- Correction du conseil staff sur la focalisation de recrutement.
- Mention correcte d'un permis ESC dans les transferts.
- Correction du Planificateur d'effectif ne se mettant pas à jour après ré-ajout.
- Correctifs des rôles par défaut lors de la création de manager.
- Recherche fonctionnelle dans tous les onglets.
- Vue « Near Matches » intégrée dans les Focalisations de recrutement.
- Affichage amélioré du nombre de membres du club.
- Correction d'une impossibilité rare de prendre sa retraite.
- « Global » apparaît dans Dettes & Emprunts.
- Correction du bonheur du board selon les buts encaissés.
- La tuile Focalisation n'affiche plus que les actives.
- Date de retour correcte lors des vacances.
- Les joueurs scouted apparaissent dans les comparaisons.
- Les penalties marqués apparaissent dans le calendrier.
- Les vacances ne sautent plus les amicaux.
- Statut de joueur listé mis à jour après départ en prêt.
- Correction d'une promesse validée automatiquement.
- Correction sur la promesse d'améliorer le poste d'arrière droit.
- Meilleures affluences en coupes féminines.
- Correction de bonus de staff dans les négociations.
- Staff non marqué comme « agent libre » lorsqu'employé.
- Correctif de la visibilité du bouton délégué conférence de presse.
- Correction d'affichages de dates erronées (2/1/1900).
- Correctifs sur mise à jour des postes vacants.
- Correctifs sur affichage des classements U19.
- Correctifs sur demande de rapport d'équipe féminine depuis un club masculin (et vice versa).
- « Grippe » n'est plus décrite comme blessure à l'entraînement.
- Les joueurs norvégiens auront le bon niveau d'anglais.
Cette mise à jour est disponible sur PC. Les joueurs consoles profiteront, eux aussi, d'une mise à jour d'ici peu de temps. Nous vous proposons également les meilleurs jeunes joueurs de FM26
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