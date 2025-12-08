FM26 lance sa plus grande mise à jour, avec le retour d'une fonctionnalité demandée

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 08 décembre 2025 à 18h28
Sports Interactive publie une nouvelle mise à jour pour FM26, la plus importante à ce jour. La version 26.1.0 réintroduit une fonctionnalité supprimée tout en corrigeant de nombreux problèmes.
FM26 lance sa plus grande mise à jour, avec le retour d'une fonctionnalité demandée
Disponible depuis ce 4 novembre, Football Manager 26 n'a pas conquis tous les joueurs, mais reste néanmoins une bonne expérience, à condition que les développeurs mettent la main à la pâte. Et c'est ce qu'ils font depuis un mois avec une nouvelle mise à jour, la plus conséquente à ce jour. Au programme cette fois, retour des consignes du banc et correction d'une pléthore de soucis. Découvrez tout ce qui change dans le patch notes de la mise à jour 26.1.0 ci-dessous, disponible sur la version PC.

Patch 26.1.0 FM26

Voici quelques-uns des points forts de la mise à jour 26.1.0 :
  • Retour des consignes depuis le banc.
  • Moteur de match mis à jour avec diverses améliorations
  • Polissage et affinements étendus de l'interface utilisateur
  • Coloration des attributs entièrement personnalisable
  • Divers ajustements et améliorations des transferts
  • Ajout de la possibilité de programmer des matchs amicaux pour les équipes de jeunes
  • Mise à jour de diverses compétitions et règles
  • Améliorations des actualités affichées dans l'onglet « Pour vous »
  • Fonctionnalité d'import/export de modèles d'attributs dans l'Éditeur intégré au jeu
  • Pour toute question concernant la mise à jour sur ces plateformes, veuillez consulter cette FAQ.
  • Pour les utilisateurs de la branche bêta publique Steam, veuillez consulter la FAQ pour toute question concernant le retour à la version commerciale et la compatibilité des sauvegardes.

Liste des changements (non exhaustive)

Technique 

  • Corrections étendues de crashs et améliorations de stabilité.
  • Nouvelles améliorations des traductions intégrées au jeu.
  • Ajout d'options de personnalisation permettant aux utilisateurs de choisir la coloration des attributs et des positions. 
  • Correction d'un problème empêchant le chargement de fichiers personnalisés (coups de pied arrêtés, tactiques, etc.) lorsqu'ils avaient été renommés dans l'Explorateur de fichiers.
  • Diverses améliorations de l'enregistrement et de la sélection de programmes d'entraînement personnalisés.
  • Correction d'un problème où l'onglet Calendrier ne s'affichait pas lorsqu'on y accédait via un raccourci clavier ou un bouton de favori.
  • Amélioration du glisser-déposer pour déplacer des joueurs dans le Planificateur d'effectif.
  • Correction d'un problème empêchant la langue de la base de données d'être définie indépendamment de la langue du jeu.
  • Correction d'un problème très rare où des sauvegardes importées depuis FM24 ne pouvaient pas avancer.
  • Correction d'un problème empêchant les utilisateurs d'assister à un entretien d'embauche avec une base de données personnalisée importée depuis FM24.
  • Réécriture de toutes les descriptions des raccourcis clavier.
  • Ajout d'une info-bulle sur la vitesse de traitement/vitesse estimée de la partie lors d'un démarrage rapide/avancé.

Match Engine, Match Expérience, Animations 

  • Réintroduction des consignes de match. 
  • Ajustements de la fréquence des tirs au premier poteau depuis des angles serrés.
  • Amélioration des réactions des défenseurs face aux dribbles adverses.
  • Ajustements de la ligne défensive dans la surface.
  • Amélioration de la logique de décision des défenseurs lors de têtes sans pression.
  • Amélioration des déplacements offensifs en transition contre-attaque.
  • Divers autres ajustements de l'IA de match.
  • Correction d'un problème où les légendes de but refusé apparaissaient avant l'animation VAR.
  • Correction d'un problème où les remplacements effectués à la mi-temps n'étaient pas appliqués immédiatement si l'écran tactique restait ouvert.
  • Les entraîneurs de jeunes feront désormais tourner leur effectif plus souvent.
  • Correction de projecteurs flottants lors des matchs de nuit en vue Tactique ou Dynamique.
  • Correction de l'absence d'icône de capitaine dans la composition d'avant-match de l'Europa Conference League.
  • Correction d'un problème où un carton rouge apparaissait pour les deux équipes en Ligue des champions masculine.
  • Les ballons d'hiver ne seront plus utilisés en cas de simple pluie.
  • Correction de légendes d'événements apparaissant toutes en même temps lors de la sortie du mode « Commentaire seul ».
  • Correction de divers conflits de maillots (ex. Everton domicile vs Brighton extérieur).
  • Améliorations du graphique de Momentum.
  • 2D Classic – couleurs des entraîneurs et du staff médical corrigées.
  • 2D Classic – les filets bougent correctement lors d'un but.
  • 2D Classic – la taille du ballon est désormais correcte lorsqu'il est en l'air.

Interface utilisateur 

  • Polissage et affinement étendus de l'interface.
  • Améliorations de l'écran de comparaison d'effectifs dans les rapports de scouting.
  • Les salaires afficheront désormais le bon format (hebdo/mensuel/annuel) selon les préférences.
  • Le widget d'activité des transferts indique désormais le nombre de jours avant ouverture/fermeture du mercato.
  • Ajout d'une option « joueurs récemment consultés » dans la comparaison de joueurs.
  • L'icône « i » s'affiche désormais dans les actualités Goal50 et NXGN.
  • Possibilité d'ajouter des joueurs de l'équipe de jeunes au Planificateur d'effectif.
  • Correction d'un problème où le résumé commercial ne montrait pas les noms/numéros des maillots les plus vendus.
  • Accès aux rapports de match passés même en basse résolution via Calendrier > Rencontres.
  • Le bouton « Tout effacer » fonctionne désormais correctement dans les recommandations.
  • Le bon résultat de match apparaît désormais dans Club > À propos > Résultats récents.
  • Correction de tuiles de rôle affichant la mauvaise position.
  • Les buteurs contre leur camp ne sont plus dupliqués dans le calendrier.
  • Les hyperliens de clubs fonctionnent correctement.
  • La tuile Recherche affiche désormais le nombre actif de recherches, et non le total.
  • Correction d'un problème empêchant la fermeture du menu FM via le bouton « X ».
  • La tuile Centre médical affiche le bon pictogramme.
  • La liste de favoris se met désormais à jour en temps réel.
  • Correction d'un problème où la fenêtre du mercato apparaissait fermée après refus d'une offre.
  • La légende du Momentum correspond maintenant aux couleurs affichées.
  • Possibilité de trier par joueur et par temps de jeu attendu dans le message « attentes de temps de jeu ».
  • Ligne défensive n'apparaît plus en double.
  • Affichage correct de l'Évaluation tactique.
  • Correction de l'apparition de la liste « Marquage individuel » seulement après rechargement.
  • Correction des mini-terrains absents dans le sélecteur de formation.
  • Correction de dates incorrectes dans l'historique des transferts.
  • Barre xG affichée dans la bonne couleur dans le Data Hub.
  • Correction de l'onglet Type non surligné dans le Planificateur.
  • Divers filtres de recherche fonctionnent à nouveau : sélections internationales, connaissance de scouting, Jours depuis dernier scout, pied fort, etc.
  • Carte des positions correctement affichée pour les candidats jeunes.
  • Amélioration du contraste du bouton Réinitialiser et du fond du message Code de conduite.

Transferts

  • Divers ajustements des valeurs de transfert masculins.
  • Ajustements des offres de prêts par l'IA.
  • Ajustements des suggestions d'intermédiaires.
  • Amélioration des logiques de transfert pour les clubs saoudiens.
  • Amélioration de la répartition budgets salaires/transferts pour l'IA.
  • Cohérence améliorée entre conseils de transfert et de contrat.
  • Amélioration des négociations IA pour les clauses de rachat ou dates alternatives.
  • Réduction des budgets de transfert féminins pour davantage de réalisme.
  • Ajustements des demandes salariales des joueuses.
  • Amélioration de l'usage des clauses de rachat dans le football féminin.
  • Ajustements de l'intérêt des joueurs libres de haut niveau.
  • Correction d'un problème où des clubs IA incluaient des frais futurs pour des joueurs en fin de contrat.
  • Réintroduction de l'option « Signer un remplaçant d'abord ».
  • Les objectifs des clubs IA lors des prêts sont plus réalistes.
  • Correction d'un problème où l'IA demandait le prêt d'un joueur déjà prêté.
  • L'IA ne propose plus d'offres hors budget.
  • Correction d'offres reçues lorsqu'on place plusieurs joueurs en liste de prêt.
  • Amélioration des messages lorsque le joueur n'est pas intéressé par une négociation.
  • Correction d'un problème où un joueur perdait son permis de travail après transfert définitif dans une offre obligatoire.
  • Les pourcentages de salaire s'affichent correctement en passant d'un transfert à un prêt.
  • Réduction du nombre d'offres non négociables pour les jeunes.
  • Ajustements sur les clauses libératoires.
  • Possibilité désormais d'offrir un contrat de staff à un joueur proche de la retraite.
  • Salaire du joueur correctement affiché même si dépassant la limite maximale.
  • Correction d'un bug avec TransferRoom rendant une action inactive un mois.
  • La raison correcte est désormais affichée lorsque l'on annule une proposition en cours sur TransferRoom.
  • Mise à jour en temps réel du budget salarial lors de l'ajustement.
  • Correction du bouton « Laisser partir » et de l'instruction « Renouvellement par le directeur sportif ».
  • Montant correct affiché pour les prêts dans les messages correspondants.
  • Correction des salaires après sélections internationales pour joueurs déjà capés.
  • Correctifs sur les pourcentages de salaire dans les prêts TransferRoom.

Autres

  • Amélioration de la variété et pertinence des News « Pour vous ».
  • Correction des calculs UEFA de coefficients nationaux.
  • Possibilité d'organiser des amicaux pour les équipes jeunes.
  • Correction où certains U21 éligibles ne pouvaient jouer la Ligue des champions.
  • Correction de l'inscription de joueurs via « Assistant ».
  • Ajout de nouvelles questions de conférence de presse.
  • Meilleure distribution d'attributs pour les newgens gardiens.
  • Correction de notifications sur des jeunes femmes libérées dans des clubs masculins (et vice versa).
  • Correction de doublons dans les messages candidats jeunes.
  • Le staff des équipes B peut désormais être envoyé en formation.
  • Correction d'un texte erroné sur les objectifs de formation des jeunes.
  • Correction d'un souci dans les réunions de mécontentement d'équipe.
  • Correction d'un message faux sur les primes.
  • Ajustements des revenus commerciaux féminins.
  • L'IA n'ira plus recruter des managers dans des ligues non chargées.
  • Améliorations des logiques de licenciement IA.
  • Correction des joueurs contrariés d'être « vendus » alors qu'ils étaient prêtés.
  • Les actions et observations dans les réunions s'affichent correctement.
  • Correction de réunions de dernière chance.
  • Correction où les managers humains ne recevaient plus de renouvellement.
  • Les objectifs de vision ne montreront plus les tours préliminaires si non concernés.
  • Meilleurs licenciements IA dans le football féminin.
  • Réaction des fans mieux affichée.
  • Statuts « opt » et « frt » correctement affichés.
  • Correctifs des notes de joueurs apparaissant dans le calendrier.
  • Correct affichage des années en club pour règles d'inscriptions anglaises.
  • Correction du bug des stades sans siège affichés à 0.
  • Correction du conseil staff sur la focalisation de recrutement.
  • Mention correcte d'un permis ESC dans les transferts.
  • Correction du Planificateur d'effectif ne se mettant pas à jour après ré-ajout.
  • Correctifs des rôles par défaut lors de la création de manager.
  • Recherche fonctionnelle dans tous les onglets.
  • Vue « Near Matches » intégrée dans les Focalisations de recrutement.
  • Affichage amélioré du nombre de membres du club.
  • Correction d'une impossibilité rare de prendre sa retraite.
  • « Global » apparaît dans Dettes & Emprunts.
  • Correction du bonheur du board selon les buts encaissés.
  • La tuile Focalisation n'affiche plus que les actives.
  • Date de retour correcte lors des vacances.
  • Les joueurs scouted apparaissent dans les comparaisons.
  • Les penalties marqués apparaissent dans le calendrier.
  • Les vacances ne sautent plus les amicaux.
  • Statut de joueur listé mis à jour après départ en prêt.
  • Correction d'une promesse validée automatiquement.
  • Correction sur la promesse d'améliorer le poste d'arrière droit.
  • Meilleures affluences en coupes féminines.
  • Correction de bonus de staff dans les négociations.
  • Staff non marqué comme « agent libre » lorsqu'employé.
  • Correctif de la visibilité du bouton délégué conférence de presse.
  • Correction d'affichages de dates erronées (2/1/1900).
  • Correctifs sur mise à jour des postes vacants.
  • Correctifs sur affichage des classements U19.
  • Correctifs sur demande de rapport d'équipe féminine depuis un club masculin (et vice versa).
  • « Grippe » n'est plus décrite comme blessure à l'entraînement.
  • Les joueurs norvégiens auront le bon niveau d'anglais.
Cette mise à jour est disponible sur PC. Les joueurs consoles profiteront, eux aussi, d'une mise à jour d'ici peu de temps. Nous vous proposons également les meilleurs jeunes joueurs de FM26, et les Agents libres, pour démarrer au mieux votre nouvelle carrière. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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