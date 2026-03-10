FM26 lance sa mise à jour 26.2, qui met à jour les effectifs avec les transferts hivernaux

Nouvelle mise à jour majeure pour FM26, qui met à jour ses effectifs, tout en corrigeant des problèmes ou en ajustant le gameplay.
La classique mise à jour d'hiver est là pour Football Manager 26
, permettant d'ajuster les effectifs en fonction des transferts qui ont eu lieu cet hiver, tout en ajustant les statistiques de certains joueurs et membres du staff. Au-delà de cette mise à jour de la base de données, les joueurs peuvent profiter de corrections de problèmes, ajustements et améliorations, sur tout un tas de points. Retrouvez le patch notes de la mise à jour 26.2 de FM26
ci-dessous.
Patch notes FM26 26.2
Base de données
- Plus de cinq millions de changements à la base de données depuis la sortie initiale de FM26
- Portraits sous licence mis à jour
Problèmes techniques
- Corrections de stabilité et de divers plantages
- Le jeu ne se bloque désormais plus lorsque vous tentez de passer à une séance de penalties dans certaines compétitions.
- Amélioration de la réactivité de l'Interface utilisateur (IU) dans les salons en ligne contenant un grand nombre d'utilisateurs
Interface utilisateur (IU)
- Reconception de la page des rencontres pour qu'elle s'affiche en plein écran
- Ajout d'une préférence pour les écrans Rencontres et Résultats pour qu'ils s'affichent automatiquement avant et après les matchs dans les compétitions auxquelles participe l'utilisateur
- L'utilisateur a désormais la possibilité de changer les Consignes individuelles et Rôles depuis le Visualiseur de tactiques
- L'utilisateur a désormais la capacité de consulter le Visualiseur de tactiques depuis l'onglet Positionnement de l'équipe au sein des onglets Avec et Sans le ballon.
- Correction d'un problème où les visuels de formation de l'équipe adverse reflétaient de manière inadéquate les formations réelles sur la pelouse après que l'IA opérait un changement de formation tactique pendant un match
- Ajouts d'onglets Profil du club et Meilleur onze sur le Pack de bienvenue au club
- Tactiques Sélection rapide n'inclura désormais plus de joueurs qui ne font pas partie de l'équipe première, sauf si vous avez sélectionné un filtre pour cela
- Tactiques – Correction d'un problème lors duquel les indicateurs de blessure restaient après avoir effacé le poste
- Tactiques – L'option "Masquer les joueurs" ne filtre désormais plus les emplacements vides
- Tactiques Le nom d'une tactique ne dépasse désormais plus sur la Familiarité globale si le nom de ladite tactique était trop long
- L'écran Consignes particulières affichera désormais par défaut l'Effectif attendu plutôt que Tous les postes
- Les joueurs listés dans l'écran Enregistrement de l'effectif sont désormais triés par poste par défaut
- L'utilisateur peut désormais trier la colonne personnalité sur la page Effectif
- Vous avez désormais la possibilité de trier les joueurs par Numéro de maillot sur l'écran Numéros de maillot
- Correction d'un problème où l'utilisateur pouvait dupliquer les langues parlées sélectionnées pendant le processus de Création d'entraîneur
- Correction d'un problème où le graphique de pyramide hiérarchique s'affichait en basse résolution
- Le texte affiché dans la colonne "Dernier club" n'est désormais plus trop gros quand vous êtes sur l'écran Effectif
Jouabilité
- Augmentation de la fréquence de licenciements des entraîneurs IA affichés sur l'écran Actus
- Les joueurs ne deviennent désormais plus mécontents envers l'entraîneur de manière illogique lorsqu'un transfert a été annulé en raison de problèmes de permis de travail
- Correction d'un problème qui empêchait le Directeur sportif de signer des joueurs qui étaient récemment à l'essai avec le club
- Correction d'un problème lors duquel certains éléments d'Actualité s'affichaient de manière incorrecte avec un "S" majuscule après le nom du joueur
- Correction d'un rare problème où certains joueurs considéraient de manière illogique leurs options en fin de contrat alors qu'ils jouaient au plus bas de l'échelle en Angleterre
- Correction d'un très rare problème lors duquel jouer les temps forts d'un match précédent affichait parfois le match incorrect
Art et animation
- Implémentation d'une fonctionnalité de Vieillissement dynamique pour les portraits Newgen
- Correction d'un problème qui causait l'apparition de modèles déformés au début d'un match
- Correction d'un rare problème où il pouvait parfois neiger lors de matchs joués en Arabie Saoudite
- Les protections portées par certains joueurs devraient désormais toujours correspondre à la couleur de leurs shorts
- Le chauffage du terrain en sous-sol devrait désormais fonctionner même en paramètres graphiques Bas et Très bas
- Diminution de la luminosité sur le terrain lors des matchs joués la nuit
- Améliorations effectuées à la qualité des cheveux des entraîneurs
Éditeur en jeu (IGE) / Éditeur d'avant-partie (PGE)
- Corrections de stabilité et de divers plantages
- Ajout d'une dalle Éditeur de kit à la carte Édition de club (IGE)
- Les attributs non-joueur Exubérance et Gardiens peuvent désormais être édités (PGE)
- Les rôles non joueur passés n'apparaissent désormais plus dans l'Historique et la Biographie du staff en tant que Rôle de joueur (PGE)
- La fonctionnalité du bouton Dupliquer a été corrigée (PGE)
- Résolution d'un problème lors duquel les modifications de données de fichiers modifiés n'affectaient pas les informations de base de données pendant la création de l'entraîneur (PGE)
Compétitions et groupes de règles
- Afrique
- Mise à jour des règles et du format pour les qualifications africaines en Coupe du monde
- Coupe d'Afrique des nations féminine élargie à 16 équipes
- Australie
- Mise à jour des règles de format de la Coupe d'Australie
- Autriche
- Mise à jour des calendriers de la Première division autrichienne
- Asie
- AFC Champions League – Correction d'un problème où la fenêtre d'inscription hivernale ne s'ouvrait jamais
- AFC Women's Champions League – Mise à jour du calendrier pour la saison 2026-27
- La Chine hébergera désormais la Coupe d'Asie des nations U20 en 2027
- Belgique
- La Division 1 amateur belge n'apparaît désormais plus en jeu
- Ajustements réalisés aux heures de début des matchs les samedis et dimanches en Jupiler Pro League pour la saison 2025-26
- Brésil
- Mise à jour de nombreux formats, calendriers, et règles de divers Championnats d'état brésiliens
- Mise à jour de la Coupe et de la Super coupe du Brésil pour la saison 2026
- Mise à jour du format, du calendrier et des règles du championnat brésilien U20 et ajout de la seconde division brésilienne U20
- Canada
- Mise à jour des informations de plafond salarial
- Chili
- Mise à jour des règles de format pour la Coupe et Super coupe du Chili
- Mise à jour des revenus pour la Première division chilienne et la Coupe du Chili
- Mise à jour des règles de match et de tirage de la Première division et la Première division B chilienne
- Mise à jour des règles de remplacements de la Coupe du Chili
- Chine
- Diverses équipes ont subi des Retraits de points et des Amendes
- Suppression de la taxe de transfert de 100 %
- Mise à jour des règles de match pour la Coupe de Chine
- Colombie
- Mise à jour du format et des règles de match pour les Première et Seconde divisions colombiennes
- Mise à jour des règles disciplinaires de Première division colombienne
- Mise à jour des règles de tirage de demi-finale en Seconde division colombienne
- Mise à jour des droits TV des Première et Seconde divisions colombiennes
- République tchèque
- Mise à jour des règles de match pour diverses compétitions domestiques tchèques
- Danemark
- Les numéros de maillots en A-Liga peuvent désormais être assignés de 1 à 99
- Mise à jour du format A-Liga pour les saisons 2025-26 et 2026-27
- Europe
- Les pays qui jouent dans différentes nations auront désormais le drapeau adéquat affiché à côté de leur nom
- Mise à jour des pays hôtes pour l'Euro 2032
- Mise à jour des pays hôtes pour les Championnats d'Europe U19 (2027, 2028, 2029)
- Mise à jour des pays hôtes pour l'Euro de football féminin 2029
- Mise à jour des coefficients de nations et clubs pour le football féminin
- Égypte
- Mise à jour des règles de match pour la Premier League égyptienne
- Angleterre
- Correction d'un problème où certaines rencontres de Premier League se déroulaient au début d'une pause internationale
- Mise à jour des primes financières en Premier League
- Mise à jour des règles de remplacements pour les manches qualificatives de FA Cup et FA Youth Cup
- Mise à jour des règles de format pour la Premier Division Cup U21/U18 et pour la Division 3 Cup U18
- Résolution d'un problème où les club anglais U21 non-cat 1 se qualifiaient de façon incorrecte pour la Coupe internationale U21
- Les équipes anglaises joueront désormais uniquement à domicile de manière correcte pour la Coupe internationale de Première division U21
- Les joueuses à l'essai en WSL et WSL2 n'ont désormais plus l'autorisation de jouer
- Finlande
- Mise à jour des règles de remplacements pour toutes les divisions de la ligue, la Coupe de Finlande et le Coupe de la ligue finlandaise
- Mise à jour des règles de format pour la Coupe de la ligue du championnat de première division finlandais
- Mise à jour des fenêtres de transfert pour 2025-26
- France
- Les équipes de réserve ne peuvent désormais plus participer à la Coupe de France féminine
- Allemagne
- 3. Liga : ajout d'une règle où les clubs subissent un retrait automatique de 9 points s'ils entrent en redressement judiciaire
- Mise à jour des règles de remplacements pour la Coupe d'Allemagne féminine
- Les joueuses de la U21 Frauen Bundesliga n'ont désormais plus besoin d'être inscrites
- Hong Kong
- Mise à jour des règles de format pour la Premier League U22
- Indonésie
- Ajout de la VAR à la Super ligue indonésienne et au Championnat indonésien
- Mise à jour du calendrier de l'Indonesian League Two
- Suppression de la Coupe Piala Presiden
- Israël
- Mise à jour des règles de VAR pour diverses compétitions en Israël
- Italie
- Résolution d'un problème où la célébration d'un trophée se déclenchait de manière inadéquate en Série A si les équipes étaient à égalité pour la première place alors qu'un match de play-offs devait d'abord décider les champions.
- Suppression des prolongations pour la Super coupe d'Italie
- Suppression des prolongations pour la Coupe d'Italie en Serie C (sauf en demi-finales et en finale)
- Ajout de la VAR en Serie BKT et Serie C italienne
- Mise à jour des règles de VAR à la Serie A Femminile Athora
- Divers clubs ont subi des retraits de points en Serie C italienne
- Mise à jour du nombre d'équipes pour la Serie C/B italienne en 2025-26 en raison de l'exclusion de Rimini de la ligue
- Mise à jour des règles d'effectif pour la Serie A Femminile eBay
- Mise à jour du calendrier pour la U20 Primavera 3 italienne
- Japon
- Mise à jour du calendrier de ligue J1/J2/J3
- Mise à jour des règles de remplacements pour les phases spéciales de tournoi de play-offs en J1/J2/J3
- Malaisie
- Mise à jour des dates de la fenêtre de transferts en Malaisie
- Mise à jour des règles d'inscription d'effectif pour la Super ligue malaisienne
- Mise à jour des calendriers de la Super ligue malaisienne et des Coupes malaisiennes
- Mise à jour des règles de format pour la Super ligue malaisienne et la Coupe de la fédération de Malaisie
- Mise à jour des règles de format et de transfert de la Ligue semi-professionnelle malaisienne A1
- Suppression de la Coupe de la ligue de football malaisienne
- Amérique du Nord
- Mise à jour du format pour la Coupe des champions féminine nord-américaine
- Mise à jour du calendrier pour la Coupe des champions nord-américaine
- Irlande du Nord
- Ajout de la compétition du Charity Shield NFIL
- Prolongations ajoutées à la Coupe senior du nord-ouest
- BetMcLean League Cup correctement renommée en BetMcLean Cup
- Mise à jour du calendrier de la Sports Direct Premiership et la Coupe Bet McLean
- Mise à jour des règles de remplacements pour diverses compétitions et coupes
- Pérou
- Les primes financières en Première division péruvienne sont désormais correctement distribuées
- Mise à jour des règles d'enregistrement d'effectif en Première division péruvienne
- Mise à jour des règles de match en Première division péruvienne
- Portugal
- Mise à jour des règles de prêt pour toutes les divisions
- Mise à jour des règles de format pour le Championnat portugais et la Première division portugais U19
- Mise à jour des règles de match pour la Coupe de la ligue portugaise
- Résolution d'un problème où les équipes des groupes de troisième division portugaise démarraient de manière incorrecte avec des points bonus
- Pologne
- La finale de la Coupe de la ligue polonaise se joue désormais à la date adéquate
- Roumanie
- VAR ajoutée à la Coupe de Roumanie et Super coupe de Roumanie
- Russie
- Mise à jour des règles de match de Première ligue russe
- Mise à jour des règles de remplacements pour la Coupe de Russie
- Écosse
- Hamilton Academical a subi un retrait de 15 points
- Serbie
- Mise à jour du calendrier pour toutes les ligues
- Espagne
- Mise à jour des règles de match des Divisions et Coupes féminines espagnoles
- Mise à jour des règles de numéros de maillot de Première et Seconde divisions féminines espagnoles
- Singapour
- Mise à jour du calendrier de la Coupe de Singapour
- Ajout de la VAR pour la Premier League de Singapour/Coupe de Singapour/Community Shield de Singapour
- Slovénie
- Mise à jour des formats de ligue en raison d'une équipe ayant fait faillite
- Espagne
- Mise à jour des règles de numéros de maillot et de matchs pour diverses compétitions espagnoles
- Suède
- Le Hammarby TFF a désormais correctement la possibilité d'être promu
- L'IFK Goteborg joue désormais dans le stade adéquat
- Mise à jour de la fenêtre de transfert des championnats masculins et féminins
- Mise à jour des règles de contrat en football féminin
- Mise à jour du formation de la Deuxième division Norrland suédoise
- Mise à jour du calendrier et des règles de match en OBOS Damallsvenskan
- Mise à jour du calendrier en Elitettan
- Amérique du Sud
- Mise à jour du format des têtes de série pour la manche de play-offs éliminatoires de la Copa Sudamericana
- Mise à jour des dates de tirage de la Copa Libertadores
- Mise à jour des cités hôtes des finales de la Copa Libertadores et Copa Sudamericana (saisons 2026 et 2027)
- Mise à jour des calendriers de la Copa Libertadores U20 2025 et 2026
- Mise à jour du calendrier du championnat U20
- Corée du Sud
- Mise à jour des règles d'enregistrement d'effectif et de match de la Hana Bank K League 1 et 2
- Mise à jour des règles de match de la Coupe de Corée
- Turquie
- Mise à jour des règles de match et d'effectif pour toutes les divisions
- Mise à jour des dates de la Super coupe de Turquie pour les futures éditions
- Uruguay
- Mise à jour du format et du calendrier de la Coupe d'Uruguay
- Mise à jour des équipes présentes dans la Division des réserves uruguayenne 2025
- Pays de Galles
- Les New Saints n'apparaissent désormais plus comme un club anglais
- Mise à jour des règles de match en Cymru Premier
- Mise à jour des règles de contrat en Adran Premier
- Aberystwyth Development, Berriew Development et Barry Town Linnets sont désormais correctement inéligibles pour participer à la Coupe féminine galloise
- Monde
- Mise à jour des règles de remplacements pour la Coupe intercontinentale
- Mise à jour des heures de coup d'envoi pour la Coupe du monde masculine
- Mie à jour du format "d'association" des têtes de série 1-4 pour la Coupe du monde masculine
- Mise à jour de la date et du lieu de la Super coupe européenne/sud-américaine pour l'édition 2026
- Mise à jour des hôtes du tournoi de play-offs de la Coupe du monde
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