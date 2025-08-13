FM26 est officiel, et révèle déjà une nouveauté majeure

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 14 août 2025 à 18h53
Après l'annulation de FM25, Sports Interactive vient de dévoiler les premières images de FM26, à la fois pour rassurer les plus dubitatifs, mais aussi dévoiler une première nouveauté majeure.
FM26 est officiel, et révèle déjà une nouveauté majeure
Il y a un an, environ, Sports Interactive et SEGA lançaient la communication autour de FM25, qui devait arriver fin novembre. Malheureusement, après plusieurs reports, le titre a finalement été annulé, pour laisser le temps aux équipes de préparer un jeu digne de la licence. C'est ainsi que FM26 est très attendu, et les développeurs le savent bien. C'est pourquoi un premier teaser vient d'être publié, avant que plus de détails soient donnés.

FM26 présente ses avant-matchs

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Assez basiques actuellement, qui voient les joueurs entrer dans le stade, les avant-matchs seront revus dans FM26 avec une caméra plus proche du terrain, et plus de détails à l'écran pour une meilleure immersion de l'utilisateur. Une très courte séquence (à partir de 8 secondes) montre ce que nous sommes susceptibles de voir lorsqu'un match débute, comme le ballon, les supporters en ébullition et surtout pouvoir s'imprégner de l'ambiance.

Miniature vidéo

Ces quelques images s'accompagnent des mots « L'attente a été longue, beaucoup de choses ont changé, mais le feeling reste le même ».

Et la Premier League

Pas de surprise, nous le savons depuis l'été 2024, la Premier League sera un partenaire officiel de Football Manager. Cela devait commencer dans FM25, mais prendra finalement effet dans FM26, et c'est ce sur quoi souhaite se baser Sports Interactive pour lancer la campagne marketing, puisqu'il s'agit d'un changement non négligeable : toutes les équipes auront leur vrai nom, les vrais maillots et les joueurs leur photo. Petit hic tout de même, qui en fera sourire plus d'un, la présence du logo d'un concurrent, EA SPORTS FC, qui est lui aussi partenaire de la Premier League.

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Sortie en novembre ?

Nous n'avons pas eu de date de sortie, mais nous devrions retrouver quelque chose de classique, c'est-à-dire un lancement en novembre. En attendant, d'autres informations seront dévoilées en septembre, notamment sur les améliorations, au-delà des avant-matchs donc. Le moteur de jeu va également évoluer puisque nous passerons sur Unity, ce qui offrira une expérience drastiquement différente de ce que nous connaissons actuellement dans Football Manager.

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FM26 arrive dans quelques mois, mais si vous souhaitez vous relancer dans une carrière, n'hésitez pas à consulter notre liste des meilleures pépites de FM24, mais aussi des agents libres. Vous pouvez même simuler un FM25 grâce à un mod. Si vous n'avez toujours pas franchi le pas, vous le procurer tout en faisant des économies, nous rappelons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (2)

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Merci (invité) Le 13/08/2025 à 20:26

Ils ont pas interet a se foirer avec fm25 qui a été annulé on verra bien mais j'ai peur

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Le vrai bappe (invité) Le 13/08/2025 à 17:31

Ça s'annonce bien, le changement entre les 2 va être ouf, la hype est bien présente rolala