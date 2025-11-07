FM26 : Comment recruter son staff et choisir le personnel ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 novembre 2025 à 18h08
Nous vous donnons quelques astuces pour recruter le meilleur staff possible et vous entourer des meilleurs éléments dans Football Manager 26.
FM26 : Comment recruter son staff et choisir le personnel ?
Si avoir de bons joueurs est primordial pour décrocher des titres sur Football Manager, la composition d'un staff de qualité est également essentielle. Seulement, il n'est pas forcément évident de savoir qui recruter, comment recruter et surtout pourquoi le recruter, tant les données sont nombreuses, d'autant plus dans ce FM26 où pas mal de choses ont changé.

C'est pourquoi nous allons vous donner quelques informations sur la création du staff dans FM 26 et comment recruter son personnel, allant de l'entraîneur adjoint aux analystes en passant par le pôle des équipes jeunes.

Comment recruter et choisir son staff sur FM26 ?

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Comme nous vous le disions, se construire un staff solide n'est pas à négliger, puisque ces personnes pourront vous aider à performer. Par exemple, du côté des jeunes, cela vous permettra de mieux développer vos pépites, alors que du côté du kiné, cela peut limiter les blessures, sans oublier les recruteurs, qui vous permettront de trouver des joueurs dotés d'un talent incroyable, mais inconnu du grand public, à la manière d'un Luis Campos. D'ailleurs, les recommandations pour recruter de nouvelles personnes pour le staff ne sont pas forcément bonnes, et il ne faut pas les accepter sans examiner les attributs de la personne. 

Seulement, Sports Interactive a décidé de revoir son système de notation pour le staff, ce qui peut perturber les joueurs pour savoir ce qu'ils valent réellement.

Comment fonctionnent les attributs staff de FM26 ?

Pour faire simple, voici à quoi correspondent les attributs de FM26 par rapport aux notes de FM24 et les opus précédents, pour vous faciliter dans vos choix :

Note dans FM24 Niveau de l'attribut dans FM26
1 à 3 Inapte
4 à 6 Raisonnable
7 à 9 Convenable
10 à 11 Moyen
12 à 14 Bon
15 à 17 Très bon
18 à 19 Exceptionnel
20 Élite

De fait, pour composer un bon staff, vous allez devoir regarder les attributs selon le poste. Il est impératif que la personne que vous convoitez possède une certaine note, démontrant sa capacité à performer. Les statistiques à prendre en compte sont surlignées en vert, pour que vous puissiez mieux les voir.

attributs-staff-fm26
Pour vous aider, voici les niveaux à prendre en compte pour son staff sur FM26, dans le but d'avoir le plus de personnes compétentes aux postes cruciaux :

Meilleur entraîneur (gardien, entraîneur jeunes...)

  • Entraînement en lien avec la fonction → Bon minimum
  • Détermination → Bon minimum
  • Autorité → Bon minimum
  • Capacité à motiver → Bon minimum
Voici un exemple d'un entraîneur de gardien qui coche (presque) toutes ces cases pour pouvoir bien entraînez vos gardiens.

entraineur-gardien-staff-fm26

Meilleur directeur sportif

  • Évaluation de joueur → Très bon minimum
  • Évaluation du potentiel → Très bon minimum
  • Négociation → Très bon minimum

Meilleur recruteur

  • Évaluation du potentiel → Très bon minimum
  • Évaluation joueurs → Très bon minimum
  • Adaptabilité → Bon minimum

Meilleur kiné

  • Kiné → Bon minimum

Meilleur entraîneur assistant

  • Gestion des personnes → Bon minimum
  • Évaluation du potentiel → Bon minimum
  • Évaluation des joueurs → Bon minimum

Meilleur analyste des performances

  • Analyses de données → Bon minimum
  • Notions tactiques → Bon minimum

Meilleur chercheur en sciences du sport

  • Sciences du sport → Très bon minimum

Meilleur analyste du recrutement

  • Analyse de données → Bon minimum
  • Évaluations de joueurs → Bon minimum

Meilleur responsable de la formation jeunesse

  • Entraînement des jeunes → Très bon minimum
  • Évaluation du potentiel → Très bon minimum
  • Évaluation des joueurs → Bon minimum

Meilleur responsable des prêts

  • Gestion des personnes → Convenable minimum
  • Évaluation du potentiel → Bon minimum
  • Évaluation de joueurs → Bon minimum

Meilleur directeur technique

  • Évaluation du niveau du staff → Très bon minimum
  • Négociation → Très bon minimum
Bien évidemment, recruter du personnel possédant des notes élevées aux traits dédiés engendre un coût non négligeable, et tous les clubs n'ont peut-être pas les moyens de se payer un staff cinq étoiles. Là encore, vous allez pouvoir miser sur des jeunes qui peuvent évoluer avec le temps, ou qui feront l'affaire le temps qu'une transition s'opère ou que votre club arrive à améliorer sa réputation.

Enfin, nous vous proposons également les meilleures pépites de FM26, et les Agents libres, pour démarrer au mieux votre nouvelle carrière. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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