FM26 : Comment recruter son staff et choisir le personnel ?

Nous vous donnons quelques astuces pour recruter le meilleur staff possible et vous entourer des meilleurs éléments dans Football Manager 26.
Si avoir de bons joueurs est primordial pour décrocher des titres sur Football Manager
, la composition d'un staff de qualité est également essentielle. Seulement, il n'est pas forcément évident de savoir qui recruter, comment recruter et surtout pourquoi le recruter, tant les données sont nombreuses, d'autant plus dans ce FM26 où pas mal de choses ont changé.
C'est pourquoi nous allons vous donner quelques informations sur la création du staff dans FM 26
et comment recruter son personnel
, allant de l'entraîneur adjoint aux analystes en passant par le pôle des équipes jeunes.
Comment recruter et choisir son staff sur FM26 ?
Comme nous vous le disions, se construire un staff solide n'est pas à négliger, puisque ces personnes pourront vous aider à performer. Par exemple, du côté des jeunes, cela vous permettra de mieux développer vos pépites, alors que du côté du kiné, cela peut limiter les blessures, sans oublier les recruteurs, qui vous permettront de trouver des joueurs dotés d'un talent incroyable, mais inconnu du grand public, à la manière d'un Luis Campos. D'ailleurs, les recommandations pour recruter de nouvelles personnes pour le staff ne sont pas forcément bonnes, et il ne faut pas les accepter sans examiner les attributs de la personne.
Seulement, Sports Interactive a décidé de revoir son système de notation pour le staff, ce qui peut perturber les joueurs pour savoir ce qu'ils valent réellement.
Comment fonctionnent les attributs staff de FM26 ?
Pour faire simple, voici à quoi correspondent les attributs de FM26 par rapport aux notes de FM24 et les opus précédents, pour vous faciliter dans vos choix :
|Note dans FM24
|Niveau de l'attribut dans FM26
|1 à 3
|Inapte
|4 à 6
|Raisonnable
|7 à 9
|Convenable
|10 à 11
|Moyen
|12 à 14
|Bon
|15 à 17
|Très bon
|18 à 19
|Exceptionnel
|20
|Élite
De fait, pour composer un bon staff, vous allez devoir regarder les attributs selon le poste
. Il est impératif que la personne que vous convoitez possède une certaine note, démontrant sa capacité à performer. Les statistiques à prendre en compte sont surlignées en vert, pour que vous puissiez mieux les voir.
Pour vous aider, voici les niveaux à prendre en compte pour son staff sur FM26
, dans le but d'avoir le plus de personnes compétentes aux postes cruciaux :
Meilleur entraîneur (gardien, entraîneur jeunes...)
- Entraînement en lien avec la fonction → Bon minimum
- Détermination → Bon minimum
- Autorité → Bon minimum
- Capacité à motiver → Bon minimum
Voici un exemple d'un entraîneur de gardien qui coche (presque) toutes ces cases pour pouvoir bien entraînez vos gardiens.
Meilleur directeur sportif
- Évaluation de joueur → Très bon minimum
- Évaluation du potentiel → Très bon minimum
- Négociation → Très bon minimum
Meilleur recruteur
- Évaluation du potentiel → Très bon minimum
- Évaluation joueurs → Très bon minimum
- Adaptabilité → Bon minimum
Meilleur kiné
Meilleur entraîneur assistant
- Gestion des personnes → Bon minimum
- Évaluation du potentiel → Bon minimum
- Évaluation des joueurs → Bon minimum
Meilleur analyste des performances
- Analyses de données → Bon minimum
- Notions tactiques → Bon minimum
Meilleur chercheur en sciences du sport
- Sciences du sport → Très bon minimum
Meilleur analyste du recrutement
- Analyse de données → Bon minimum
- Évaluations de joueurs → Bon minimum
Meilleur responsable de la formation jeunesse
- Entraînement des jeunes → Très bon minimum
- Évaluation du potentiel → Très bon minimum
- Évaluation des joueurs → Bon minimum
Meilleur responsable des prêts
- Gestion des personnes → Convenable minimum
- Évaluation du potentiel → Bon minimum
- Évaluation de joueurs → Bon minimum
Meilleur directeur technique
- Évaluation du niveau du staff → Très bon minimum
- Négociation → Très bon minimum
Bien évidemment, recruter du personnel possédant des notes élevées aux traits dédiés engendre un coût non négligeable, et tous les clubs n'ont peut-être pas les moyens de se payer un staff cinq étoiles. Là encore, vous allez pouvoir miser sur des jeunes qui peuvent évoluer avec le temps, ou qui feront l'affaire le temps qu'une transition s'opère ou que votre club arrive à améliorer sa réputation.
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