FM26 annonce encore un gros changement, cette fois pour le mercato avec deux nouveautés

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 09 octobre 2025 à 18h12
Le prochain opus de Football Manager introduit deux outils inédits pour faciliter le recrutement et les ventes de joueurs. Baptisés « Requirements » et « Pitch Opportunities », ces ajouts promettent de rendre le marché des transferts plus fluide et réaliste que jamais.
FM26 annonce encore un gros changement, cette fois pour le mercato avec deux nouveautés
Après une année d'absence, Football Manager 26 fera son grand retour le 4 novembre 2025. Ce nouvel épisode signé Sports Interactive ambitionne de moderniser le célèbre jeu de gestion en introduisant une refonte du système de recrutement, désormais alimenté par la plateforme TransferRoom.

Un marché des transferts plus interactif grâce à TransferRoom

Jusqu'ici, le recrutement dans Football Manager reposait surtout sur l'observation et la négociation. Désormais, avec TransferRoom, le jeu s'aligne sur la réalité du football moderne, en permettant aux clubs virtuels d'échanger directement leurs besoins et leurs opportunités.

La première nouveauté, appelée Requirements en version originale, permet de préciser le type de joueur que vous recherchez. Position, statut au sein de l'équipe, profil de jeu... Tout peut être détaillé avant d'envoyer une annonce aux autres clubs de votre univers de jeu. Ces derniers peuvent alors proposer des joueurs correspondant à vos critères, que votre Directeur sportif se chargera de compiler avant de vous soumettre les meilleures options.

À l'inverse, la fonction Pitch Opportunities vous permet de proposer vos propres joueurs à d'autres clubs, en précisant s'il s'agit d'un transfert ou d'un prêt. Le système fonctionne sur le même principe : votre message est envoyé à l'ensemble du réseau, et les clubs intéressés peuvent répondre avec des offres adaptées.

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Cette approche bidirectionnelle rend le marché des transferts beaucoup plus dynamique, tout en limitant les situations où des joueurs restent bloqués faute d'intérêt.

Une refonte complète du recrutement et du scouting

Outre ces deux fonctionnalités phares, Football Manager 26 revoit aussi en profondeur son système de recrutement. Les rôles en phase avec et sans possession pourront être pris en compte dans les recherches et les missions de scouting, avec un code couleur facilitant le suivi des priorités en cours.

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Les rapports de scouts intègrent également un nouvel indicateur permettant de savoir si un joueur correspond vraiment au profil recherché. D'autres améliorations notables concernent la gestion des jeunes, les clauses de transfert (rachats, prêts avec option d'achat, etc.), ou encore une meilleure prise en compte des règles de Fair-Play financier dans le comportement de l'IA.

Avec Football Manager 26, attendez-vous à une expérience totalement remaniée et différente de ce que nous avons connu pour FM24. Rendez-vous dès le 4 novembre, sur toutes les plateformes, pour tout découvrir par nous-mêmes.

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Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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