FM26 annonce encore un gros changement, cette fois pour le mercato avec deux nouveautés

Le prochain opus de Football Manager introduit deux outils inédits pour faciliter le recrutement et les ventes de joueurs. Baptisés « Requirements » et « Pitch Opportunities », ces ajouts promettent de rendre le marché des transferts plus fluide et réaliste que jamais.

Un marché des transferts plus interactif grâce à TransferRoom









Une refonte complète du recrutement et du scouting

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Après une année d'absence,fera son grand retour le. Ce nouvel épisode signéambitionne de moderniser le célèbre jeu de gestion en introduisant une refonte du système de recrutement, désormais alimenté par la plateforme TransferRoom.Jusqu'ici, le recrutement dans Football Manager reposait surtout sur l'observation et la négociation. Désormais, avec, le jeu s'aligne sur la réalité du football moderne,La première nouveauté, appeléeen version originale, permet de préciser le type de joueur que vous recherchez. Position, statut au sein de l'équipe, profil de jeu... Tout peut être détaillé avant d'envoyer une annonce aux autres clubs de votre univers de jeu. Ces derniers peuvent alors proposer des joueurs correspondant à vos critères,À l'inverse,, en précisant s'il s'agit d'un transfert ou d'un prêt. Le système fonctionne sur le même principe : votre message est envoyé à l'ensemble du réseau, et les clubs intéressés peuvent répondre avec des offres adaptées.Cette approche bidirectionnelle rend le marché des transferts beaucoup plus dynamique, tout en limitant les situations où des joueurs restent bloqués faute d'intérêt.Outre ces deux fonctionnalités phares,. Les rôles en phase avec et sans possession pourront être pris en compte dans les recherches et les missions de scouting, avec unfacilitant le suivi des priorités en cours.Les rapports de scouts intègrent également un nouvel indicateur permettant de savoir si un joueur correspond vraiment au profil recherché. D'autres améliorations notables concernent la gestion des jeunes, les clauses de transfert (rachats, prêts avec option d'achat, etc.), ou encore une meilleure prise en compte des règles de Fair-Play financier dans le comportement de l'IA.Avec Football Manager 26, attendez-vous à une expérience totalement remaniée et différente de ce que nous avons connu pour FM24. Rendez-vous dès le 4 novembre, sur toutes les plateformes, pour tout découvrir par nous-mêmes.