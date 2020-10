FM 2021 détaille ses nouveautés

Nouveautés majeures FM 2021

Les interactions

Le jour de match

Recrutement

Fin de saison

Depuis plusieurs années,, en poussant, année après année, ses fonctionnalités tout en améliorant sa base de données, à tel point que certains entraîneurs et clubs de foot s'en inspirent très largement. Après un FM 2020 de tous les records, Sports Interactive et SEGA comptent bien séduire encore plus de joueurs, notamment grâce à quelques nouveautés. Déjà présentées brièvement en vidéo , les développeurs reviennent en étant plus pointilleux sur ce que peuvent attendre les joueurs. Dans le but de rendre, Sports Interactive a axé une partie des nouveautés sur quatre domaines en particulier : les interactions (joueurs et journaliste), le jour de match, le recrutement et la fin de saison. Retour sur ce qu'il faut retenir.Une refonte complète a été faite des systèmes de communication existants, que ce soit avec les joueurs ou les journalistes. Désormais, il sera possible d'intégrer dans vos différentes conversations des gestes, pour, par exemple, accentuer certaines choses. Si vous jugez que votre équipe rend une pâle copie après la première mi-temps, vous pourrez jeter une bouteille d'eau, pour exprimer votre mécontentement, et tenter de faire réagir vos hommes.Pour ne pas perdre de temps, les chats rapides vont être intégrés, pour éviter de passer par la case conférence de presse, ou pour accueillir un joueur fraîchement arriver au sein de l'effectif. L'usage des gestes sera disponible.Concernant les conférences de presse en elles-mêmes, Sports Interactive indique que les joueurs n'auront « plus envie d'envoyer leur assistant aux conférences de presse hebdomadaires », puisqu'elles ont été totalement revues pour être bien plus agréables et pertinentes, entre autres grâce à la présence de votre attaché de presse.Les informations sur l'adversaire présentées avant la création de votre tactique seront plus nombreuses, permettant de vous préparer au mieux. La feuille de match sera disponible juste avant le coup d'envoi, afin de faire quelques ajustements tactiques si la composition de l'adversaire n'est finalement pas celle attendue. La causerie, outre les nouveautés mentionnées ci-dessus, possédera un nouveau menu, plus clair.L'affichage lors du match a également été revu, pour afficher plus d'informations sans que ce soit trop confus. La gestion individuelle des joueurs en plein match sera plus facile.Comme nous l'avions vu dans la petite vidéo partagée il y a peu, les expected goals (xG), seront également affichés, pendant et après le match, avec un compte-rendu complet. Plus de détails seront donnés prochainement à ce sujet.L'un des points essentiels des amoureux de la licence, le recrutement promet d'être encore plus réaliste. Des réunions pourront être effectuées avec la direction pour cibler un poste qui a besoin d'être renforcé, tout en vous proposants un candidat idéal, que vous avez, peut-être, déjà repéré. Parce que le foot évolue, il sera également possible d'approcher un joueur via son agent, pour juger la faisabilité du transfert ou non, dans le but de rendre la chose plus réaliste.Par ailleurs, le Covid-19 ayant fortement impacté le football ces derniers mois, Sports Interactive indique qu'un article spécial consacré ausera prochainement publié.Dernier point abordé, la fin de la saison, qui devrait être plus mémorable. Les remises de trophées ont été largement améliorées, et permettront des célébrations en bonne et due forme, avec une toute nouvelle cinématique pour la remise de médailles. Si le trophée est remporté suite à l'échec d'un concurrent direct, les festivités seront organisées lors du match suivant.Finalement, lorsque la saison est terminée, un récapitulatif sera proposé, comprenant par exemple le meilleur match, le plus beau but, la plus large victoire, etc. Un rapport sera également disponible, lequel regroupe toutes les distinctions de la campagne, ainsi que les récompenses que vous et vos joueurs avez obtenues.En attendant d'autres informations, nous rappelons que, sur PC (Steam et Epic Games Store), Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et les appareils iOS et Android. Les versions ne seront pas les mêmes en fonction de la plateforme, comme chaque année. Si vous souhaitez le précommander, un guide est disponible ici