Football Manager va accueillir le football féminin

PC Edition Standard → 20,98 € au lieu de 54,99 €, soit 62 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

La licenceest déjà la meilleure simulation de football disponible à l'heure actuelle, mais si nous pouvons accéder aux championnats mineurs, aux divisions inférieures et même aux équipes jeunes,. Sports Interactive en est bien conscient et a expliqué, dans un nouvel article sur le site officiel , qu'il était très difficile de l'implanter, tant humainement qu'économiquement.Cependant,, malgré les retours modestes à court terme. De ce fait, ces derniers temps, les développeurs ont travaillé sur l'implantation de ce football, qui arrive dans FM même et ne sera pas un autre jeu. « Nous n’avons AUCUNE intention de proposer une version féminine indépendante de FM. Le football féminin va rejoindre FM… Un sport, un jeu. »Miles Jacobson continue en indiquant qu'il était conscient qu'il existait un plafond de verre pour le football féminin, mais lui et ses équipes veulent « contribuer à le faire voler en éclats. Nous croyons en l’égalité pour tous et nous souhaitons faire partie de la solution. »Le studio a d'ailleurs le soutien de certaines équipes féminines, dont Chelsea FC Women, par l'intermédiaire de son entraîneuse Emma Hayes, alors qu'un partenariat a été signé avec Leicester City Women, afin d’afficher la marque FM sur les panneaux de touche et d’interview du club lors de la saison 2021-2022.En toute transparence,Il faudra probablement « des années pour intégrer le football féminin dans FM », même si les sélections nationales, par exemple, pourraient voir le jour avant les championnats. Dans tous les cas, l'annonce ravira les amateurs du football féminin et devrait augmenter encore un peu plus la communauté FM, en totale expansion ces dernières années.Pour rappel, Football Manager 2021 est disponible sur PC, par l'intermédiaire de Steam. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la liste des meilleures pépites ici . Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant des économies, nous rappelons que notre partenairevous le propose, à des prix défiants toute concurrence, sur :